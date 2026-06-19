74 de lovituri de bici pentru un cântec: o artistă iraniană condamnată pentru un concert virtual

Autoritățile iraniene au condamnat-o pe cântăreața Parastoo Ahmadi la 74 de lovituri de bici pentru că a cântat într-un videoclip de pe YouTube care a strâns 2,9 milioane de vizualizări în ultimii doi ani. Ahmadi a interpretat binecunoscutul cântec patriotic „Din sânge tânăr” într-un teatru gol, în 2024, cu ajutorul a opt muzicieni și al echipei de filmare. Aceștia au fost, de asemenea, condamnați la biciuire, interdicție de călătorie și interdicție de a desfășura orice „activități artistice” în următorii doi ani. Ahmadi a fost acuzată de „ofensă adusă decenței publice” după ce a cântat fără hijab, acoperământul impus de poliția morală iraniană.