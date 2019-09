Se află Iranul, din nou, în spatele atacurilor din Arabia Saudită?

Incendiile afectează instalaţiile petroliere Abqaiq – cea mai mare instalație de procesare a petrolului din lume - şi Khurais, deţinute de compania de stat saudită Aramco. Statele Unite învinuiesc Iranul. Rebelii huti, din Yemen, sunt sprijiniți de Teheran. În plus, experți arată ca un atac atât de sofisticat cu drone nu poate fi pus la cale si realizat cu capacitățile insurgenților, fără sprijinul principalului lor sponsor. Se crede chiar ca este posibil ca exploziile sa fi fost provocate nu doar de drone, ci chiar de rachete de lupta lansate din Iran sau Irak, dar asta este o supoziție neconfirmata oficial.

Secretarul de stat Mike Pompeo nu a oferit dovezi atunci când a acuzat Iranul pentru acest atac. Teheranul neaga orice implicare.



Președintele Trump a stat de vorba cu liderul de facto al Arabiei Saudite, printul Mohammed bin Salman, și a susținut dreptul acestui stat la autoapărare. El a spus si ca Teheranul nu este evident pregătit sa negocieze, aluzie la faptul ca își exprimase anterior disponibilitatea de a se întâlni cu președintele Iranian, la New York, in timpul lucrarilor Adunarii General ONU. Este putin probabil acum ca o astfel de întâlnire va avea loc. Pompeo a spus ca nu exista nici o dovada ca atacurile ar fi fost inițiate din Yemen. Omologul sau Iranian, Abbas Mousavi a aratat ca alegatiile americane sunt “oarbe, de neinteles si fara semnificatie”. Pompeo a scris pe tweeter “Teheranul se afla la originea a aproape 100 de atacuri in Arabia Saudita, in timp ce Rouhani si Zarif pretind ca sunt angajați in eforturi diplomatice. In condițiile apelurilor la reducerea tensiunilor si conflictului, Iranul a lansat acum un atac fără precedent împotriva resurselor globale de energie”. Seful diplomatiei americane a cerut tuturor statelor sa condamne fara echivoc atacurile Iranului.

Pompeo a aratat ca Statele Unite vor conlucra cu parterii lor pentru a se asigura ca pietele energetice ramin bine alimentate si ca Iranul va fi facut responsabil si suferi consecintele acestei agresiuni.



Atacurile si incendiile care au urmat afecteaza 5.7 milioane de barili zilnic, adica jumatate din productia de petrol saudita si 5% din alimentarea globala cu titei. De viteza cu care sauditii isi vor reactiva instalatiile depind stabilitatea pietelor energetice si preturile. In conversatia sa cu printul saudit, presedintele Trump a fost citat spunind “Actiuni violente impotriva unor zone populate cu civili si infrastructurii vitale pentru economia mondiala nu fac decit sa adinceasca conflictul si intareasca neincrederea”.