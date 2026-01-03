Se închid „Porțile Iadului”: Turkmenistanul stinge flăcările craterului de gaz Darvaza

Turiștii care au vizitat recent craterul de gaz Darvaza din Turkmenistan au fost dezamăgiți de flăcările slabe ale acestuia. Se crede că acest crater s-a format în anii 1960 sau 1970, când o platformă sovietică de forare a gazelor s-a prăbușit în deșert și metanul a început să se scurgă din ruptura geologică. Având în vedere riscul de asfixiere a sătenilor din apropiere, s-a luat decizia de a aprinde gazul, care de atunci arde încontinuu. Dar mai nou, autoritățile turkmene par decise să-l stingă. Dylan Harris, directorul general al companiei britanice de turism Lupine Travel, a declarat pentru RFE/RL că a observat o scădere treptată a intensității flăcărilor în ultimii ani, dar „anul trecut, în special, flăcările au fost la un nivel semnificativ mai scăzut”. Fotografiile realizate în 2025 confirmă că doar câteva limbi de foc ard acum în locul unde odinioară șuierau nenumărate flăcări de gaz.

Pe 28 decembrie, Turkmengaz, compania națională de gaze, a emis un comunicat privind „soluționarea problemei Darvaza”, în care s-a menționat forarea unui nou puț care va devia gazul de la sursa craterului Darvaza pentru a „elimina complet emisiile necontrolate de gaz în atmosferă”. Planul Așgabatului de a stinge craterul în flăcări vine după luni de zile în care turiștii s-au arătat dezamăgiți de dispariția flăcărilor de la Darvaza, fenomen care a fost explicat la o conferință pe tema energiei organizată în Turkmenistan în luna iunie. Irina Lurieva, cercetător șef al companiei energetice de stat Turkmengaz, a dezvăluit participanților la conferință că mai multe puțuri de gaz abandonate au fost redeschise recent în deșertul din apropierea sitului Darvaza pentru a devia fluxurile de gaz în afara craterului. „Reducerea [incendiilor] este de aproape trei ori”, a spus Lurieva. Conferința a avut ca scop prezentarea realizărilor în domeniul energiei verzi ale acestei țări bogate în gaze naturale.

Sukru Merey, expert în domeniul gazelor naturale la Universitatea Batman din Turcia, a declarat pentru RFE/RL că, în ciuda reducerii fluxului de gaze în crater, stingerea completă a incendiului va rămâne o provocare tehnică dificilă. „Chiar și după forarea [unui nou puț], s-ar putea să nu fie posibilă eliminarea completă a scurgerilor de gaze în crater”, spune el. Merey estimează că realizarea unui astfel de puț secundar ar costa milioane de dolari. Apelul pentru stingerea incendiului din Darvaza a fost lansat pentru prima dată în 2010 de către președintele de atunci, Gurbangulî Berdîmuhamedov. Însă țara autoritară a părut ulterior să ezite între a accepta ceea ce numea „Strălucirea Karakumului” ca atracție turistică și dorința de a elimina acest crater ca pe o rămășiță neplăcută a unui accident din era sovietică.

Eforturile de stingere a incendiului ar fi fost stimulate de rapoartele recente potrivit cărora Turkmenistanul emite mai multe gaze cu efect de seră de pe două dintre câmpurile sale de gaze decât întreaga emisie anuală a Marii Britanii. Deși craterul Darvaza generează doar dioxid de carbon din flăcările sale – spre deosebire de metanul mai nociv care se scurge din alte fisuri de gaze neaprinse –, acesta rămâne un simbol viu al risipei pe fondul controverselor privind emisiile de gaze cu efect de seră ale Turkmenistanului. Analiștii au estimat că volumul total de gaze cu efect de seră eliberate de acest sit este aproape echivalent cu emisiile anuale ale 7 milioane de vehicule. Valoarea de piață a acestor scurgeri de gaz din ultimele decenii este estimată la circa 300 de milioane de dolari.