Șeful spitalului din Rusia unde au murit nouă nou-născuți a fost arestat

Decesele au provocat șoc și furie în Rusia, unde standardele de îngrijire medicală pot varia foarte mult - de la cele de nivel mondial în marile spitale și institute de cercetare, la condiții foarte precare în unele centre regionale mai izolate.

Toți bebelușii, născuți între 1 decembrie și 12 ianuarie, au murit în timpul vacanței prelungite de Anul Nou din Rusia, la Spitalul nr. 1 din Novokuznețk, un oraș cu o jumătate de milion de locuitori din sudul Siberiei.

Ancheta nu a dezvăluit cauzele oficiale ale morții nou-născuților.

Cei doi medici sunt suspectați de neglijență în serviciu și de cauzarea morții din neglijență - ambele pedepsite cu închisoarea în Rusia, a anunțat Comitetul de Investigații.

Medicul șef al spitalului, Vitali Heraskov, a fost suspendat din funcție pe 13 ianuarie. Tot atunci, el a respins „în mod categoric vina medicilor”.

Potrivit lui, de la sfârșitul lunii decembrie, în maternitate s-au născut prematur mai mulți copii cu patologii. Dar, în opinia sa, toate cazurile erau diferite și nu aveau legătură între ele.

Conform datelor anchetei, nouă nou-născuți, care s-au născut între 1 decembrie 2025 și 12 ianuarie 2026, au decedat în spital în perioada 4-12 ianuarie din cauza îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor de către suspecți.

Ministerul sănătății din regiunea Kuzbass a anunțat că, între 1 decembrie și 11 ianuarie, în maternitate s-au născut 234 de copii, dintre care 32 au fost tratați în secția de reanimare și terapie intensivă. 17 nou-născuți se aflau în stare extrem de gravă, 16 dintre ei născându-se prematur, inclusiv cu greutate corporală extrem de mică. Toți cei 17 copii au suferit de infecții intrauterine grave, unul dintre ei având imunodeficiență primară. Unii dintre ei s-au aflat în secția de terapie intensivă mai mult de 30 de zile.

Patru nou-născuți rămân în secția de terapie intensivă. Alți patru bebeluși au fost trimiși la spitalul regional de copii.

Comitetul de Investigații a mai anunțat că, în prezent, analizează dacă va formula acuzații împotriva medicului șef și a șefului interimar al secției de reanimare, și dacă se vor aplica măsuri preventive împotriva acestora.

Proiectul Siberia.Realii al RFE/RL relatează că, în ultimii doi ani, maternitatea primise cel puțin 170 de avertismente de la autoritățile de control în legătură cu proasta îngrijire a pacienților, inclusiv utilizarea unor medicamente retrase din circulație. Totodată, pacientele maternității au depus numeroase plângeri cu privire la calitatea serviciilor.

Cu informații de la Radio Svoboda, Current Time și Reuters.

