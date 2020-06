Sergiu Litvinenco (PAS): „Corupția devine o modalitate de recrutare a clasei politice”

Cum se explică acest fenomen și de ce corupția politică rămâne doar folclor, nu și dosar penal? Ce remedii mai sunt posibile? Punctul de vedere al deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenco.

Europa Liberă: Așadar, abundență de declarații despre bani oferiți deputaților pentru a migra spre alte partide care de care mai spectaculoase. S-au auzit chiar și speculații comice că cei plecați mai înainte din majoritatea parlamentară ar fi nemulțumiți că au fost plătiți mai puțin decât „întârziații”, ca să spunem așa. În general, dle Litvinenco, este firesc ca aceste afirmații, aceste acuzații să rămână în spațiul frivol al declarațiilor politice numai, astfel încât toți cei chemați să combată corupția și corupția politică de anvergură, în primul rând, să spună, într-un fel, cetățenilor, că este vorba doar de libertatea de exprimare a politicienilor?

Sergiu Litvinenco: „Problema cumpărării deputaților este o meteahnă mai veche a clasei politice din Republica Moldova. Ne aducem aminte foarte bine perioada anilor 2015-2019, atunci am avut un parlament care nu a avut absolut nimic cu voturile oamenilor. Noi spuneam atunci că el este ilegitim. Cei care ne ascultă își aduc aminte că atunci Plahotniuc cu ajutorul procuraturii, cu ajutorul banilor, fără a câștiga niște alegeri, a încropit o majoritate parlamentară și acea majoritate a guvernat contrar principiilor democratice, potrivit cărora puterea de stat este emanația voinței populare. Plahotniuc atunci a avut 15% de voturi, dar în parlament într-un final avea aproape majoritate constituțională. Iată că suntem într-un alt parlament și, din păcate, situația se repetă.

Vreau să menționez că acest lucru nu este întâmplător, pentru că este totul legat de modul de recrutare, modul de alegere a acestor deputați. Dacă ne aducem aminte, acesta a fost ales în baza unui sistem mixt de vot, care a fost criticat de opoziție, Comisia de la Veneția, Comisia Europeană tocmai pentru că el deschidea posibilitatea coruperii electoratului de către cei cu bani. Acum, dacă sincer, pe mine, chiar dacă mă întristează, nu mă miră foarte mult că acest parlament, mai exact fracțiunea PD-ului, care a fost ales parlamentul după chipul și asemănarea lui Plahotniuc, își pierde legitimitatea. Corupția, din păcate, devine o modalitate de recrutare a clasei politice și acest trend trebuie oprit, dar această oprire politică a acestui trend poate fi făcută doar prin alegeri parlamentare anticipate și prin curățarea parlamentului.

Strict la întrebarea Dvs., eu vă asigur că, dacă noi rămâneam la putere, astfel de situații nu ar fi avut loc, pentru că, în primul rând, politic nu ar fi fost convenabil, iar pe de altă parte, am fi curățat sistemul justiției, sistemul procuraturii, astfel încât, dacă este adevărat ceea ce se spune la momentul de față că, într-adevăr, se iau bani, cu siguranță aceste lucruri aveau să fie curmate, sancționate și penalizate. Igor Dodon, din păcate, a decis să se bage în alianță cu oamenii lui Plahotniuc și acum se plânge că Plahotniuc îi cumpără deputații.

Dacă este sincer în ceea ce zice, dacă, într-adevăr, există un pericol real ca Plahotniuc să revină într-un fel sau altul, atunci există soluția și noi am propus această soluție tehnică – să demisioneze și atunci se deschide calea unor alegeri anticipate. Alegerile anticipate ar curăța parlamentul. Sigur că există riscul ca prin procesul de curățare să fie alungat și Plahotniuc, dar și Dodon, dar acesta este riscul și Igor Dodon trebuie să fie sincer cu sine, cu cetățenii, cu colegii săi de partid și să spună franc dacă el vrea curățarea clasei politice sau nu vrea curățarea clasei politice și, eventual, se gândește într-un final că s-ar putea să facă un deal, o înțelegere cu Plahotniuc, așa cum a mai făcut-o de-a lungul timpului.”

Europa Liberă: De fapt, care este situația la zi vorbind de acuzațiile făcute publice despre cumpărarea deputaților? S-a autosesizat cineva, există posibilitatea unor investigații care să fie făcute în timp util și nu doar atunci când nu vor mai fi nici un fel de consecințe sau nu va mai fi nici un fel de relevanță necesară în acest sens?

Sergiu Litvinenco: „Din câte am înțeles, există niște plângeri, denunțuri la Procuratura Generală, sigur că există și posibilitatea procuraturii să se autosesizeze, să organizeze flagrante, dar nu cunosc foarte detaliat situația care este, doar din ceea ce s-a expus în spațiul public. Unii deputați, cel puțin, au spus că alți colegi au depus plângeri la procuratură.”

Europa Liberă: Este vorba aici doar de legislație, absența unor prevederi legale explicite în acest sens sau este vorba și despre altceva?

Sergiu Litvinenco: „Bine, legislația în principiu, într-adevăr, la noi nu prevede pierderea mandatului dacă, de exemplu, ai plecat de bunăvoie din partid, dar există și o problemă din punctul de vedere al principiilor democratice, există principiul interdicției mandatului imperativ. Și lucrul acesta este complicat de a fi reglementat în legislație. Problema este în calitatea clasei politice. Și iarăși revin, cum a fost ales acest parlament printr-un sistem promovat de Plahotniuc și evident că acest parlament nu poate să arate altfel decât a fost conceput de către Plahotniuc atunci când a gândit acest sistem electoral mixt.”

Europa Liberă: Este rezonabil să se înțeleagă că exodul deputaților din PDM ar urmări, poate în primul rând, debarcarea Guvernului Chicu?

Sergiu Litvinenco: „Acest guvern este o catastrofă pentru țară, pentru oameni, pentru că el nu a făcut față nici pe partea legată de aspectele sanitare, adică avem un trend foarte negativ de infectări, deși alte state au avansat foarte bine și acum sunt în situația în care aproape că nu au infectări noi, acest guvern a eșuat inclusiv pe plan economic, pentru că nu a generat soluții care ar ajuta oamenii, care ar ajuta businessul.

Sigur că este necesar ca acest guvern să plece și acest guvern să fie înlocuit cu alt guvern bun, un guvern care să lucreze pentru oameni, nu pentru Dodon, dar ca acest lucru să se întâmple, trebuie să existe o majoritate, să fie configurată o majoritate care să voteze un guvern cu adevărat pro-european, un guvern cu mult mai bun decât acesta și aceasta este poziția noastră fermă: acest guvern trebuie să plece, atunci când avem configurată o majoritate care să voteze un guvern autentic pro-european.

La momentul de față, din păcate, matematica arată așa cum arată. Partidul Democrat este într-o alianță cu Partidul Socialiștilor și au împreună 51 de mandate astăzi, cel puțin. Și plus la asta, noi am spus franc că nu discutăm nici despre demiterea actualului guvern, nici despre învestirea unui alt guvern cu grupul Șor.”

Europa Liberă: De altfel, adresându-se în acest context al cumpărării deputaților, inclusiv Partidului Acțiune și Solidaritate, Pavel Filip, liderul PDM, s-a exprimat poetic aproape că au mai fost dintre cei – citez aici – „care dansează cu diavolul, dar s-a dovedit că diavolul dansează cu ei”. Are în acest sens PAS intenții coregrafice de vreun fel, vreo horă, vreun tangou, cum s-ar exprima dl Filip?

Sergiu Litvinenco: „Acest lucru, bineînțeles, complică și așa lucrurile. Noi am mai spus și anterior că noi vrem să scăpăm de Dodon, dar în niciun caz nu vrem să-l aducem înapoi la putere pe Plahotniuc. Și, într-adevăr, ceea ce se întâmplă la momentul de față generează anumite suspiciuni - rezonabile, mai puțin rezonabile - că nu este acolo totul curat. Soluția ideală și unica soluție, de fapt, din această situație de impas sunt alegerile anticipate, acum alegerile anticipate ar curăța parlamentul.

Am văzut că dacă Igor Dodon nu-și dă demisia, atunci este imposibil să fie organizate alegeri anticipate, întrucât avem un articol în Constituție care interzice expres dizolvarea parlamentului în ultimele șase luni de mandat al președintelui. Acum există această soluție și să vedem dacă Igor Dodon într-un final, în ceasul al 12-lea, va da curs, pentru că este unica soluție ca, din punct de vedere politic, să se curețe actualul parlament de toți cei care nu au absolut nimic în comun cu interesul cetățeanului și au ajuns în parlament prin corupere masivă, printr-un vot fraudat și urmare a implementării unui sistem electoral care a fost croit după chipul și asemănarea lui Plahotniuc.”

Europa Liberă: Voi insista pe acest subiect, dle Litvinenco, fracțiunea Platforma DA a anunțat că a transmis proiectul unei moțiuni de cenzură împotriva „guvernului Dodon”, cum se exprimă deputații acestei fracțiuni, deputaților de la fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate. Vreo decizie mai nouă în această privință a PAS, după ce anterior chiar Dvs. ați fost citat și spuneați și acum că Partidul Acțiune și Solidaritate nu va susține în condițiile actuale demiterea guvernului condus de Ion Chicu?

Sergiu Litvinenco: „A fost o interpretare eronată a presei a acelei declarații. În principiu, poziția noastră nu s-a schimbat, noi vrem plecarea acestui guvern, pledăm pentru plecarea acestui guvern, pentru că este un guvern-catastrofă pentru Republica Moldova, pentru cetățeni, pentru business și, în general, cu cât mai mult rămâne acest guvern, cu atât mai rău vor sta lucrurile în Republica Moldova, dar plecarea acestui guvern trebuie să aibă loc atunci când există configurată această majoritate parlamentară de cel puțin 51 de voturi care să genereze, să susțină, să voteze un guvern cu adevărat pro-european, un guvern autentic pro-european, un guvern care să facă reforme, un guvern care să fie mai bun decât acesta, mult mai bun și să lucreze pentru oameni, nu pentru Dodon.

Dar la momentul de față situația este aceea care este. Matematica ce arată? Că PDM cu PSRM au împreună 51 de mandate. Deci, teoretic, nu poți crea o majoritate parlamentară pentru a realiza acele deziderate, pentru a învesti acel guvern cu mandatele care au rămas. De aceea și discuțiile în sensul acesta sunt un pic premature, mai ales, încă o dată, noi am spus franc că cu Partidul „Șor” noi nu votăm. Deci, nu putem susține un guvern care ar depinde măcar cu un vot de Partidul „Șor”, lucrul acesta este inacceptabil pentru noi, am reiterat această poziție tuturor partenerilor noștri din Platforma DA în cadrul discuțiilor pe care le-am avut și eu am impresia că ei au înțeles acest lucru și, cel puțin, ni s-a comunicat atunci că susțin această abordare.”

Europa Liberă: Din punctul Dvs. de vedere, care este cea mai realistă, să spunem așa, evoluție a lucrurilor în condițiile de acum?

Sergiu Litvinenco: „Eu nu sunt atât de mare scenarist ca și președintele Dodon să vin cu 4, 5, 6 soluții, timpul va arăta. Poziția noastră e clară. Pe termen scurt, dincolo de discuțiile despre acest guvern și lucrurile urâte pe care le face el, este imperios necesar ca în ședința parlamentului de mâine să votăm pachetul de legi pentru obținerea celor 30 de milioane de euro din asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene, pentru că este în beneficiul oamenilor. Oamenii au nevoie de susținere și este absolut iresponsabil ceea ce fac actualii guvernanți, practic opoziția este ce care împinge guvernul pentru a putea accesa acești bani pe care îi va gestiona guvernul. Deci este un lucru ieșit din comun și nu știu dacă s-a mai întâmplat undeva așa ceva ca opoziția să insiste să îndeplinim niște condiții ca guvernul să primească niște bani pe care i-ar utiliza pentru susținerea cetățenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Aveți doza necesară de optimism că lucrurile vor merge așa cum vă doriți în privința acestui proiect de lege, mai ales că existau diferite tentative de a opera modificări, amendamente la proiectul respectiv?

Sergiu Litvinenco: „Au fost, într-adevăr, niște amendamente care pe mine personal m-au șocat din partea dlui Vasile Bolea. Dacă ele se acceptă, atunci legislația Republicii Moldova va fi mai dură decât legislația din Rusia, Azerbaidjan sau Belarus. Am văzut că Partidul Democrat a spus că nu va susține aceste amendamente, pentru că ele sunt foarte periculoase pentru țară. Și eu sper foarte mult ca Partidul Democrat să se țină de cuvânt și noi să reușim să votăm acest proiect în formula care a fost votat în 2018 de către Guvernul Filip și, respectiv, să îndeplinim una din cele 6 condiționalități care au mai rămas.

Dacă se întâmplă că aceste amendamente sunt susținute de către o majoritate de cel puțin 51 de deputați, cu siguranță că spunem adio de la tranșa a doua de 30 de milioane de euro și eu cred că nu doar asta, cred că consecințele unei asemenea decizii vor fi mult mai dure în raport cu Republica Moldova și, din păcate, în raport cu cetățenii săi, pentru că Republica Moldova, de fapt, ar ieși, chiar și la nivel declarativ, de la parcursul său european. Deci nu vom putea vorbi de un parcurs european atâta timp cât adopți legi care sunt în detrimentul regulilor, principiilor care există în Uniunea Europeană și sunt mai apropiate de state autoritare, totalitare, care nu au nimic în comun cu democrația.”