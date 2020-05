Singuri acasă: Riscuri și soluții pentru vacanța de vară pe timp de pandemie

Dacă mutarea școlii și grădiniței în sufragerie, dormitor sau pe verandă din cauza epidemiei de coronavirus nu a fost o experiență ușoară pentru mulți părinți, mai ales pentru cei care și-au mutat și ei locul de muncă acasă, stați să vedeți cât de simplu le va fi acum să organizeze vacanța de vară a copiilor, care n-o să mai fie ocupați nici măcar cu studiile online.

Din cauza pandemiei, mulți părinți s-au văzut nevoiți să lucreze de acasă. Pentru că școlile și grădinițele au fost închise, casele lor pe parcursul zilei se transformau nu doar în birouri de lucru, dar și în clase de studiu pentru elevi. În familiile cu copii de grădiniță, situația este și mai dramatică. Revenirea treptată a părinților la muncă nu le face viața mai ușoară, constată cofondatoarea Asociației „Părinți Solidari”, Iulia Nazaria. Or, copiii rămân fără supraveghere din partea maturilor și astfel crește riscul accidentelor casnice, spune Iulia Nazaria, care e și mama unui băiat de clasa a doua:

Problema principală va fi lipsa spațiului suficient

„Ș-apoi, mai este și o provocare din punct de vedere financiar, pentru că dacă copilul este în vacanță, el trebuie să fie supravegheat și nu toată lumea are bani să-și achite o bonă sau pe cineva care s-ar uita după copii. Nu am văzut informații cu privire la tabere, am văzut doar promisiunea autorităților că grădinițele vor fi deschise pe 30 iunie, însă nu știm cum va fi efectuată deschiderea grădinițelor, având în vedere că avem foarte multe grupe supra-aglomerate, cu 35 de copii și 40 în municipiul Chișinău și, respectiv, problema principală va fi lipsa spațiului suficient”.

Copiii de vârstă școlară intră în vacanță de la 1 iunie. Cei de grădiniță vor sta acasă până pe 30 iunie, cu posibilitatea de prelungire a termenului – în funcție de situația epidemiologică din țară – se arată într-o decizie a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică. Ținând cont de faptul că în acest an și taberele de odihnă sunt inaccesibile, mulți părinți vor fi siliți să-și lase copii singuri acasă și fără supraveghere, conchide Vera Ciuchitu, de la Centrul maternal Pro-Familia, din orașul Căușeni.

Nu mai știi ce-i dă în cap unui copil în situația când este singur

„Astăzi am vorbit cu o doamnă care are o fetiță de 7 ani. Am întrebat-o ce face micuța? Mi s-a răspuns: ea stă încuiată în casă. Stă încuiată în casă ca să aștepte ca mămica să vină pentru 10-15 minute la prânz, ca să rămână iarăși singură. Am văzut în ochii mamei o îngrijorare din considerentul că chiar dacă fetița este cumințică, nu mai știi ce-i dă în cap unui copil în situația când este singur”.

Până nu demult, opțiunea salvatoare pentru părinți erau bunicii, însă din cauza epidemiei de Covid-19, mulți vârstnici „măsoară de șapte ori” înainte să accepte să stea cu nepoții, spune Vera Ciuchitu. Problema părinților care ziua sunt la serviciu și nu au timp să se ocupe de copii ar putea fi rezolvată cu ajutorul adolescenților. Vera Ciuchitu crede că este în primul rând datoria comunității și nu neapărat a statului să aibă grijă de familiile cu venituri modeste sau de copii rămași acasă fără supraveghere:

„Acum ar fi cazul să se lanseze o campanie de voluntariat în care adolescenții să devină voluntari și să supravegheze pe vecinul sau pe copii mai mici, chiar nefiind cu ei în ogradă, nefiind la un teren de joacă împreună. Îi pot monitoriza de la distanță. Să fie un mentorat al copiilor, dar aceasta trebuie să fie declarat la nivel de comunitate, ca acești copii să fie împuterniciți, inclusiv să știe ce anume să facă”.

Această formulă este însă mai puțin adaptabilă în condițiile de oraș. E greu de imaginat că un adolescent ar putea supraveghea un minor dintr-un apartament vecin. Asociația „Părinți Solidari” consideră că o soluție ar fi sprijinirea financiară de către autorități a părinților care în perioada cât școlile și grădinițele sunt închise sunt nevoiți să stea acasă pentru a avea grijă de copii. Și, de ce nu, asocierea părinților în grupuri ca să se poată rândui la supravegherea micilor amatori de aventuri.