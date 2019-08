Sinuciderea lui Jeffrey Epstein într-o închisoare din Manhattan

Moartea lui Jeffrey Epstein într-o inchisoare din Manhattan alimenteaza teorii ale conspiratiei, dar si abordari mai riguroase. Care sint acestea? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.



Jeffrey Epstein isi astepta procesul in care era acuzat ca ani de zile a racolat si abuzat sexual minore, intr-o actiune complexa, impreuna cu complici. In cazul respectiv erau vizate, fara insa sa existe dovezi, personalitati proeminente politice, din lumea afacerilor si entertainmentului, din intreaga lume, care, de-a lungul anilor ar fi beneficiat de serviciile respective sau cel putin au avut de-a face cu milionarul Jeffrey Epstein.

Acesta mai fusese judecat, cu un deceniu in urma si scapase cu o pedeapsa minima, in conditii controversate, dar cazul a fost redeschis de curind de procurori din New York, pe baza a noi plingeri.

In urma cu circa zece zile, detinutul a parut sa fi incercat sa se sinucida, cel putin asa s-a interpretat si a fost pus sub supraveghere speciala. Se pare insa ca aceasta a fost oprita dupa o saptamina.

Fapt este ca Epstein s-a sinucis acum prin spinzurare. Acestea sint datele cunoscute ale cazului. Procurorul general, William Barr a cerut inspectorului general al Ministerului Justitiei sa deschida o ancheta si FBI-ului sa efectueze propria investigatie. In mesajul sau, Barr s-a declarat revoltat de cele intimplate, spunind ca aparenta sinucidere ridica multe semne de intrebare care se cer elucidate.

Asa cum era de asteptat Internetul este plin de teorii ale conspiratiei, inca inainte ca concluziile oficiale sa fie facute publice. Chiar si presedintele Trump a retransmis pe tweeter una dintre ele, apartinind comicului Terrence Williams, care sustine ca aparenta sinucidere ar avea ceva de-a face cu Bill si Hillary Clinton.

De altfel, conspiratiile urmeaza diviziunile politice din politica americana, cu ambele tabere vazind pe cealalta la originea conspiratiei de a se debarasa de Jeffrey Epstein.

Nu e prima data ca Trump amplifica conspiratii nedovedite, mai ales ca legaturile dintre abuzurile lui Epstein si Clinton sint nedovedite, iar Williams sustine ca Epstein era sub supraveghere speciala dupa prima incercare de aparenta sinucidere, ceea ce se pare ca nu e adevarat.

Fapt este ca pina acum nu se stie nimic concret in afara de faptul ca moartea omului de afaceri survine la o zi dupa ce, in tribunal, fusesera facute publice documente din care reiese cum functiona reteaua de racolare si abuzare sexuala a minorelor, in centrul careia se afla Jeffrey Epstein.