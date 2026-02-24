Într-un mesaj video rostit în engleză, publicat pe rețele, tot marți, președinta Maia Sandu a mulțumit Ucrainei că „ține Rusia la distanță” de R. Moldova, amintind că Ucraina apără de „patru ani lungi” nu doar propria libertate, ci și „pacea dincolo de granițele ei”, protejând Europa. „Ucraina merită o pace justă și durabilă”, a spus lidera moldoveană. „Suntem alături de voi, astăzi și în fiecare zi”.

Marți, membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina din legislativul Moldovei efectuează o vizită la Rada Supremă de la Kiev. Potrivit Moldpres, deputații vor participa, alături de parlamentari din mai multe țări, la evenimentele comemorative organizate de legislativul ucrainean.

În ajun, pe 23 februarie, clădirea Parlamentului din Chișinău a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, iar în fața ei s-a scris cu lumânări, în engleză, cuvântul PEACE (Pace).

Tot cu ocazia împlinirii a patru ani de război, peste 70 de organizații ale societății civile din Moldova au cerut o pace justă și durabilă în Ucraina. Într-o declarație comună, organizațiile își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean și cer respectarea dreptului internațional, transmite IPN.

„Sprijin ferm pentru Ucraina”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au declarat că vizita lor la Kiev, tocmai azi, demonstrează sprijinul ferm al Europei.

Von der Leyen, într-o postare pe X la sosire, a scris că Europa „este alături de Ucraina, financiar, militar și în această iarnă grea”.

Costa a adus un omagiu „curajului și determinării poporului ucrainean”, care, potrivit lui, a rezistat invaziei rusești pe scară largă timp de patru „ani teribili”, a împins forțele ruse înapoi în estul țării și a continuat să apere linia frontului „cu mare curaj”.

El a lăudat, de asemenea, progresele Ucrainei în direcția aderării la Uniunea Europeană.

„Este foarte impresionant modul în care o țară aflată în război reușește să realizeze reformele necesare pentru a avansa în procesul de aderare”, a declarat Costa.

În timpul vizitei lor, von der Leyen și Costa urmau să participe la o ceremonie comemorativă, să contemple pagubele cauzate de atacurile aeriene rusești și să discute cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

La Kiev au sosit marți și liderii unor țări nordice, europene, care sunt în mod tradițional suporterii cei mai fideli ai Ucraina în lupta ei de apărare.

Într-o adresare video transmisă marți dimineață, Zelenski a amintit cum Rusia a sperat să-i îngenuncheze țara rapid.

„Putin nu și-a atins obiectivele. Nu a înfrânt poporul ucrainean. Nu a câștigat acest război”, a declarat Zelenski, invitându-l pe președintele american Donald Trump să vină la Kiev: „Doar vizitând Ucraina și văzând cu ochii dumneavoastră viețile și luptele noastre... puteți înțelege despre ce este vorba cu adevărat în acest război”.

Alte manifestări europene

Președintele francez, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, urmau să organizeze marți o videoconferință a Coaliției celor dispuși – un grup de peste 30 de țări care s-au angajat să acorde un sprijin puternic Ucrainei – pentru a marca aniversarea.

În Germania, președintele Frank-Walter Steinmeier și ministrul de externe Johann Wadephul vor comemora războiul și miile de morți și răniți în cadrul unei slujbe de rugăciune pentru pace la Catedrala Franceză din Berlin.

O manifestație de solidaritate cu Ucraina este, de asemenea, planificată pentru seara aceasta la Poarta Brandenburg din capitala germană. Evenimente similare au loc și în alte orașe germane, printre care Bremen, Stuttgart, München și Köln.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a făcut apel la unitatea europeană, afirmând că numai forța colectivă poate pune capăt războiului.

„De patru ani, fiecare zi și fiecare noapte sunt un coșmar pentru poporul ucrainean. Și nu numai pentru ei, ci pentru noi toți. Pentru că războiul s-a întors în Europa”, a scris Merz marți pe X. „Numai cu forțe unite îl vom putea încheia. Soarta Ucrainei este soarta noastră”, a adăugat el.

