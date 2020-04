Soluții virtuale pentru afaceri reale. Micii întreprinzători fac față marii crize

La scurt timp după ce a fost clar că antreprenorii moldoveni, în special întreprinderile mici și mijlocii, vor fi cel mai mult afectate de epidemia COVID-19, Centrul de dezvoltare a industriilor creative „Artcor”, deschis la Chișinău cu sprijinul partenerilor occidentali ai Republicii Moldova, a lansat campania „Goonline” prin intermediul căruia producătorii locali își pot muta afacerile și în mediul virtual. Inițiatorii propun consultații și sprijin pentru crearea unui „magazin” pe internet, conectat la un sistem de plăți online. Dar ce presupune la modul practic proiectul și cât de interesați sunt antreprenorii moldoveni să se adapteze la noile cerințe ale pieței?





În urmă cu șase ani, Irina Brăiescu, pasionată de decor, a pus pe picioare un atelier de prelucrare a lemnului, mai exact, de confecționare a decorațiunilor pentru casă. De-a lungul timpului și-a extins afacerea, iar în prezent are șase angajați permanenți și patru auxiliari. Din cauza pandemiei de COVID-19 s-a văzut nevoită să scadă din turațiile afacerii și să reducă livrările. Chiar și așa, continuă să achite salariile lucrătorilor pentru că, spune Irina, majoritatea sunt bărbați, prin urmare sunt cei de la care se așteaptă să-și întrețină familiile.



Șocul crizei a trecut repede. Imediat ce a înțeles că are echipamentul necesar pentru confecționarea vizierelor medicale s-a implicat într-un proiect voluntar care a ajutat-o să ridice moralul salariaților săi. „Am încercat un pic să ne schimbăm direcția, având în vedere că pe piață nu sunt produse de protecție pentru medici, pentru toți cei care sunt în prima linie și se bat, direct, cu acest virus, noi am intrat în proiectul Viziere.md pentru că avem tot utilajul necesar. Am făcut câteva partide de viziere, deci, a fost un lucru de voluntariat, să ridic moralul oamenilor mei, să le dau de lucru, să-i scot din zona de noutăți neplăcute”.



„Tot răul cu binele lui”, astfel descrie Irina Brăiescu, pe scurt, criza prin care trec acum întreprinderile mici și mijlocii. Ea spune că mulți antreprenori au posibilitatea să-și regândească afacerile și, de ce nu, să se chibzuiască cum pot fi mai aproape de clienții lor. Iată de ce, a depus dosarul în proiectul „Goonline Moldova”, inițiativă a Centrului de dezvoltare a industriilor creative „Artcor” care ajută antreprenorii afectați de criza epidemică să-și treacă afacerile inclusiv în mediul virtual: „Personal, am lansat afacerea pe on-line, noi am avut comenzi și în Chicago (SUA), și în Sydney (Australia), dar niciodată nu am avut nici timpul necesar și nici resurse, ca să facem un magazin on-line, cu plata încorporată. Împreună cu Gogonline inițiem un proces ca să creăm o pagină, ei ne ajută să creăm o pagină, să încorporăm aceste plăți electronice. Lumea fiind izolată în casă, nu are cum să facă plățile direct, deci, cred că magazinele on-line sunt o ieșire din situație”.

Directoarea Artcor, Viorica Cerbușcă, spune că până în prezent peste 200 de antreprenori moldoveni s-au arătat interesați să-și facă un magazin pe internet, conectat la plățile on-line. Afacerile sunt diverse: de la agricultori care cresc legume și fructe în sere, până la confecționarea încălțămintei pentru copii:

„Primim toți doritorii care sunt gata să-și vândă produsele on-line, care sunt gata să gestioneze o mică pagină de Facebook și un site și care sunt gata să încaseze și plățile on-line”

Europa Liberă: Unii sunt, poate, într-un fel de zonă de confort spunând: eu produs, nu mă ocup cu comercializarea, cu livrarea. Despre ce vorbește o asemenea gândire și, dacă, e păguboasă?

Viorica Cerbușcă: „Nu întotdeauna. Fiecare antreprenor trebuie să-și analizeze produsul și să înțeleagă până unde este gata el să se implice, însă cu siguranță cumpărătorul ar vrea să cunoască agricultorul și antreprenorul din spatele unui produs”.



În Republica Moldova, IMM-urile reprezintă 90 la sută din numărul total al companiilor de pe piață, iar 60 la sută din forța de muncă este angajată în acest sector. Despre ce vorbesc aceste statistici? Despre faptul că motorul economiei moldovene – întreprinderile mici şi mijlocii – este pus acum la grea încercare, iar fără sprijin, inclusiv din partea statului, își va reveni mai greu și cu mari pierderi – atât pentru bugetul țării, cât și pentru business.