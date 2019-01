Statele Unite încep să perceapă efectele economice ale închiderii guvernului

De o luna de zile, guvernul american este inchis pe fondul unei dispute intre presedinte si Congres cu privire la constructia unui zid despartitor la frontiera cu Mexicul. Care sint efectele acestei situatii? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Se inmultesc apelurile la presedintele Trump sa redeschida guvernul si sa puna capat razboaielor comerciale. In cursul zilei de ieri, Fondul Monetar International a redus prognoza de crestere economica globala. Sefi ai peste 800 de firma economice majore au mentionat, intr-un recent sondaj, o recesiune, ca principala lor temere pentru 2019.

In Statele Unite, increderea consumatorilor se afla la nivelul cel mai scazut de la inaugurarea presedintelui Trump. In urma cu un an, Donald Trump se bucura de o primire calduroasa la Davos, in ciuda accentelor sale extreme si izolationiste, pentru ca tocmai redusese impozitele pentru firmele americane si asta era considerat de bun augur, pentru cresterea economica. Anul acesta nici Trump si nici alte inalte oficialitati americane nu au acceptat sa se deplaseze, pentru ca guvernul Statelor Unite este partial inchis.

Cresterea economica este pe o panta descendenta in China si Germania. Tarifele impuse sau cu care ameninta Trump incep sa isi facă simtit efectul. Fondul Monetar International le-au cerut lui Trump si liderului chinez, Xi Jinping sa reduca tensiunile comerciale, pentru a nu afecta negativ cresterea economica. Cei mai multi experti cred ca in China si Statele Unite cresterea va fi mai redusa, dar nu intrevad recesiune pentru 2019 – aceasta fiind definita prin sase luni consecutive de scadere economica.

Ceea ce nu se stie insa este daca scaderea va fi lenta sau accelerata. Fondul Monetar International crede ca daca administratia americana ramine inchisa mult timp, cresterea economica va fi afectata. Ceea ce ingrijoreaza cercurile de afaceri este că presedintele Trump nu pare dispus sa faca compromisurile necesare pentru a redeschide guvernul.

Cea mai mare parte a cresterii economice americane e alimentata de cheltuielile de consum, or inchiderea guvernului, oscilatiile de la bursa si conflictele comerciale incep sa influenteze perceptiile oamenilor cu privire la economie. In plus, tarifele impuse de Trump vor face ca preturile la anumite produse sa creasca ceea ce va convinge familiile americane sa cumpere mai putin.