Statele Unite și cazul dronei militare anihilate de iranieni

Dupa ce iranienii au doborit un avion american fara pilot se punea problema daca Statele Unite vor raspunde si cum. Ce a decis administratia Trump? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Pentru moment a decis sa nu riposteze. Stiri de presa arata ca initial presedintele Trump ar fi autorizat o actiune militara limitata, dar ca ulterior s-a razgindit, nu se stie deocamdata de ce. Aceleasi surse spun ca atunci cind Trump a decis sa sisteze operatiunea, aceasta era de-acum in primele faze ale desfasurarii.

Aceasta situatie este cea mai recenta manifestare a crizei crescinde si cu pericol de amplificare, in relatiile Americii cu Iranul. Saptamina trecuta, administratia Trump a acuzat Teheranul ca ar fi atacat doua vase petroliere in Strimptoarea Hurmuz, o cale de navigatie foarte importanta. Iranienii au negat ca ar fi fost la originea atacului.

In cel mai recent incident, ei sustin ca drona americana zbura in spatiul aerian iranian, ceea ce Washingtonul neaga. Daca deocamdata Trump a oprit atacul, nu se stie ce va dori sa faca in viitor. In cursul zilei de ieri presedintele american s-a consultat cu membrii ai echipei sale de securitate si cu deputati si senatori. Tot atunci, presedintele Trump a exprimat scepticism ca atacul iranian ar fi fost intentionat, punindu-l pe seama unor persoane care au luat o decizie „stupidă”. Seful executivului american considera totusi atacul ca reprezentind o escaladare periculoasa, asa cum a facut-o si Pentagonul, aratind ca atacul iranian a fost neprovocat, impotriva unui avion fara pilot, care nu a violat spatiul aerian al tarii.