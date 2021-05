Statele Unite se apropie de limita doritorilor de a se vaccina

Statele Unite se afla intr-o pozitie pe de o parte de invidiat, pe de alta parte oarecum ingrijoratoare cu privire la procesul de vaccinare, impotriva COVID-19. Circa o treime din populatie este vaccinata, cu doze complete, ceea ce este partea plina a paharului.

Dar pentru a se ajunge la imunitate comunitara experti apreciaza ca intre 75-80% din populatie trebuie vaccinata, ori obstacolul in calea acestui deziderat sint scepticii cu privire la vaccinare. Circa 10% dintre americani nu sint impotriva vaccinarii, dar nici nu se grabesc sa o faca.

La sfirsitul lui aprilie, circa 43% din cei chestionati intr-un sondaj au spus ca s-au vaccinat, cel putin cu una dintre doze si 12% au indicat ca o vor face cit mai repede cu putinta. 21% au raspuns ca vor astepta un timp, pina sa se vaccineze, 14% refuzind sa o faca. Acesta era sondajul.

In realitate, 56% dintre adulti au primit cel putin o injectie, iar Centrul pentru Controlul Imbolnavirilor arata ca aceasta este probabil aproape de limita celor care sint dispusi sa se vaccineze cit mai repede cu putinta.

De-aici incolo intervin diverse forme de scepticism. Expertii sustin ca progrese se pot realiza daca administrarea vaccinului se va face in conditii care sa nu impuna un efort prea mare din partea beneficiarului: vaccinuri in farmacii, la locuri de munca sau clinici mobile, in zone rurale.

In plus, se scoate in evidenta ca mesaje provenite de la persoane de incredere, din familie, dar si medici sau clerici pot fi de natura sa convinga scepticii, ca si combaterea informatiilor false care circula in special pe retele de socializare.

Chiar daca imunitatea de grup nu este atinsa, spun experti, pe masura ce mai multe persoane sint vaccinate scade probabilitatea infectarii si forta pandemiei.