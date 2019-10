SUA lansează avertismente privind ofensiva militara a Turciei din nordul Siriei

Acordul de incetare a focului in Siria ramine in vigoare, desi e pe alocuri incalcat. Cum evolueaza reactiile americane fata de acest acord? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Departamentul de Stat a distribuit ambasadelor americane un text in care sint lansate avertismente cu privire la ofensiva militara a Turciei impotriva kurzilor din nordul Siriei, aratindu-se ca aceasta submineaza lupta impotriva retelei teroriste ISIS si pune in pericol civili nevinovati.

Analisti arata ca aceasta nota pentru ambasade contrazice optimismul afisat de presedintele Trump, care a spus ca toate partile sint multumite si ca acordul este un progres pentru civilizatie.



Realitatea este diferita. Presedintele Turciei a declarat ca daca retragerea kurzilor la liniile de demarcatie stabilite, la sud de frontiera, nu se materializeaza, ofensiva va fi reluata.

Kurzii continua sa exprime dezamagire in legatura cu decizia lui Trump de a retrage fortele americane si a-i lasa pe mina turcilor.

Erdogan se va intilni cu Vladimir Putin la Soci si probabil ca acolo va fi discutata pozitia Siriei. Din perspectiva acesteia pierderea unei portiuni din teritoriu nu e ideala, dar pe de alta parte nu demult Assad controla doar o treime din tara, o fisie minuscula – controlata acum de turci - este un pret cu care se poate obisnui, deocamdata.

In America, desi presedintele a salvat in extremis ceva din situatie, continua sa fie criticat de ambele parti ale spectrului politic pentru decizia sa pripita. Dar nota trimisa de Departamentul de Stat demonstreaza ca chiar daca presedintele vrea sa prezinte situatia ca pe o victorie, administratia sa este ingrijorata.



In nota pentru ambasade se arata ca Turcia nu pare sa realizeze impactul invaziei si ocupatiei in nordul Siriei si cere acestei tari sa investigheze posibile violari ale drepturilor omului, in special atacuri ilegale impotriva unor civili si infrastructurii civile.

Departamentul mai arata ca a sistat asistenta umanitara si de stabilizare in regiune, ceea ce va face dificila aplicarea ajutorului de 50 de milioane de dolari pe care Statele Unite intentionau sa il ofere. Pina acum se stie ca 950 de luptatori ISIS au scapat din centre de detentie. Surse de la Pentagon au spus ca fara fortele kurde, Statele Unite vor intimpina dificultati in monitorizarea si contracararea militantilor ISIS, in regiune. Ministrul american al apararii, Mark Esper, a aratat ca cei 1 000 de militari americani care parasesc Siria vor continua sa lupte impotriva ISIS din vestul Irakului, unde vor fi amplasati.