SUA se retrag dintr-un tratat pentru combaterea crizei climaterice

Un total de 66 de organizații și tratate globale - aproximativ jumătate afiliate la Organizația Națiunilor Unite - au fost enumerate într-un memorandum al Casei Albe, mediatizat la 7 ianuarie, ca fiind „contrare intereselor Statelor Unite”.

Cea mai notabilă dintre acestea, potrivit AFP, este Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC), tratatul-cadru care stă la baza tuturor acordurilor internaționale majore privind clima.

Trump, care și-a concentrat întreaga politică internă asupra combustibililor fosili, a contestat în repetate rânduri consensul științific potrivit căruia activitatea umană încălzește planeta, ridiculizând știința climatică ca pe o „farsă”.

UNFCCC a fost adoptată la Summitul Planetei de la Rio în iunie 1992 și aprobată mai târziu în acel an de Senatul SUA, în timpul președinției lui George H.W. Bush.

Constituția SUA permite președinților să încheie tratate „cu condiția ca două treimi dintre senatori să fie de acord”, dar nu menționează nimic despre procesul de retragere din aceste înțelegeri – o ambiguitate care ar putea da naștere la contestații în instanță.

Trump s-a retras deja din acordul climatic istoric de la Paris de la revenirea sa la putere, la fel cum a făcut-o și în timpul primului său mandat, între 2017 și 2021, într-o mișcare anulată ulterior de succesorul său, președintele democrat Joe Biden.

Jean Su, avocata organizației non-profit Center for Biological Diversity, din SUA, a declarat pentru AFP: „Retragerea SUA din UNFCCC este cu totul diferită de retragerea din Acordul de la Paris”.

Ea a mai spus că ea și alți colegi caută „opțiuni legale” pentru a contestat decizia Casei Albe.

„Retragerea SUA din cadrul climatic al ONU este o lovitură grea pentru acțiunile climatice globale, fracturând consensul obținut cu greu”, a declarat la rândul ei Li Shuo, de la Asia Society Policy Institute pentru AFP.

Memorandumul Casei Albe prevede, de asemenea, retragerea Statelor Unite din Grupul interguvernamental privind schimbările climatice, organismul ONU responsabil cu evaluarea științei climatice, alături de alte organizații legate de climă, inclusiv Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă, ONU Oceane și ONU Apă.

Trump a retras, de asemenea, SUA din Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și a redus drastic ajutorul extern, tăind finanțarea pentru numeroase agenții ale ONU și forțându-le să-și reducă operațiunile pe teren, inclusiv Înaltul Comisar pentru Refugiați și Programul Alimentar Mondial.

Alte organisme proeminente menționate în memorandum includ Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), ONU Femei și Conferința ONU pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că organizațiile respective sunt conduse de „ideologia progresistă” și au căutat în mod activ să „limiteze suveranitatea americană” în cadrul unui „proiect globalist”.

