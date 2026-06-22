Summit UE-Republica Moldova la Bruxelles, cu participarea președintei Maia Sandu

Evenimentul are loc la numai o săptămână după deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru aderarea la UE - cel dedicat valorilor fundamentale.

Cei trei lideri vor trece în revistă „progresele semnificative” înregistrate în relațiile UE-Moldova și vor discuta despre următoarele etape ale procesului de aderare, precizează un comunicat al executivului european.

Pe agenda reuniunii află și punerea în aplicare a reformelor din Planul de creștere pentru Republica Moldova, care a deblocat deja fonduri ale UE în valoare de 504 milioane de euro.

Discuțiile se vor axa și pe consolidarea cooperării în sfere „de interes comun”, cum ar fi comerțul, energia, transportul, domeniul digital, securitatea și apărarea, inclusiv împotriva amenințărilor hibride.

Totodată, este așteptată semnarea unui acord-cadru UE - Republica Moldova pentru cooperarea în domenii de cercetare legate de strategiile de specializare inteligentă și de politicile de inovare.

„Acest summit are loc într-un moment istoric atât pentru UE, cât și pentru Moldova, în urma deschiderii primului grup tematic al negocierilor de aderare. Extinderea reprezintă o alegere geopolitică și strategică pentru o Europă mai puternică și mai sigură, iar noi suntem ferm angajați în sprijinirea parcursului Moldovei către UE”, se arată într-o declarație a șefului Consiliului European, António Costa, premergătoare reuniunii la nivel înalt.

Primul summit UE - Republica Moldova a avut loc pe 4 iulie 2025, la Chișinău. Cu acea ocazie, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat deblocarea unei pre-finanțări de 270 de milioane de euro din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, pentru a sprijini reformele țării și a apropia economia acesteia de piața unică a UE.

Tot atunci s-a anunțat integrarea Moldovei în zona de roaming a UE de la 1 ianuarie 2026 și includerea țării în spațiul european unic de plăți (SEPA), începând cu 5 octombrie 2025, carer permite transferuri bancare mai ieftine și rapide.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022, la scurt timp după începutul războiului din Ucraina, și a primit statutul de țară candidată în iunie 2022.

În decembrie 2023, liderii UE au decis să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, iar în iunie 2024 a fost aprobat, de către Consiliul UE, cadrul de negociere.

Pe 15 iunie 2026, Republica Moldova a început oficial prima etapă de aderare la Uniunea Europeană, deschizând primul din cele șase capitole de negociere - cel dedicat valorilor fundamentale - în cadrul celei de a doua conferințe interguvernamentale R. Moldova-UE, care a avut loc la Luxemburg.

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