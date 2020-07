Svetlana Alexievici despre alegerile din Belarus: „Oricâte provocări vor organiza autoritățile, nu trebuie să cedăm în fața lor”

Scriitoarea și laureata premiului Nobel Svetlana Alexievici și-a exprimat sprijinul în favoarea candidatei Svetlanei Țihanouskaia în alegerile prezidențiale de luna viitoare, din Belarus, și i-a cerut președintelui Aleksandr Lukașenka să se asigure că votul este liber și corect. Într-un interviu acordat serviciului belarus al postului nostru de radio Alexievici a spus că Lukașenka, care ocupă funcția de președinte din 1994, se confruntă cu o „nouă generație” care dorește alegeri corecte și o guvernare responsabilă.

Interviul a fost acordat colegilor noștri înainte de alegerile prezidențiale din Belarus, programate pentru 9 august și care sunt considerate de analiști politici drept cea mai serioasă provocare pentru longevivul președinte de la Minsk, Aleksandr Lukașenka, cel care conduce cu mînă de fier națiunea de 9 milioane și jumătate de oameni de 26 de ani.

Belarus are una dintre cele mai mari rate de infecție cu coronavirus pe cap de locuitor din Europa și Lukașenka, pentru care pandemia ar fi doar o „psihoză în masă”, a refuzat să instituie măsuri de carantină pentru a încetini răspândirea virusului.

„Lukașenka s-a gândit că poate înșela această societate tăcută, că poate spune povești, să-i sperie, sa le facă să le fie frică. Nu s-a întâmplat însă așa”, crede Svetlana Alexievici.

Nu sunt aceiași oameni care au existat în urmă cu 26 de ani, când Lukașenka a început să guverneze...

„O nouă generație a crescut [și] oamenii de vârstă mijlocie și-au recăpătat conștiința. Nu sunt aceiași oameni care au existat în urmă cu 26 de ani, când Lukașenka a început să guverneze", a spus ea.

Alexievici a spus că va vota pentru Svetlana Țihanouskaia, unul dintre cei patru candidați aprobați de Comisia Electorală Centrală (CEC) din Belarus pentru a candida împotriva lui Lukașenka în aceste alegeri.

Țihanouskaia a format o alianță cu susținătorii celor doi candidați care au fost excluși din competiția electorala: Viktor Babarika și Valeri Țapkala.

Soțul candidatei, Serghei Țihanouski este un vlogger de succes și i-a chemat pe belaruși să voteze împotriva lui Lukașenka, iar acum se află în închisoare sub acuzații de planificare a unor tulburări în masă.

Noii aliați ai doamnei Țihanouskaia sunt Veranika Țapkala, care a condus campania soțului ei pînă la excluderea lui din cursa electorală și Maria Kalesnikava, care a condus campania lui Babarika.

Indiferent de rezultatul acestui scutin, care, ca și cele trecute va fi probabil dominat de fraude mai ales dupa toate acțiunile de intimidare împotriva presei independente și arestările efectuate ale opozanților și activiștilor politici, va schimba peisajul politic al acestei țări, crede și laureata premiului Nobel.

Când vremurile au cerut-o, femeile din Belarus au răspuns chemării...

În vârstă de 72 de ani, Svetlana Alexievici a câștigat Premiul Nobel pentru literatură în 2015 pentru scrierile sale care includ și dramaticele mărturii ale supraviețuitorilor calamităților din secolul XX care au lovit Belarusul și alte foste republici sovietice, precum al Doilea Război mondial și dezastrul nuclear de la Cernobîl.

În opinia sa, atunci cînd vremurile au cerut-o, femeile din Belarus au răspuns chemării, din zilele unei sfinte ortodoxe din secolului al XII-lea și până în prezent.

Adesea, însă, rolul femeilor și contribuția lor la istoria țării lor a fost trecut cu vederea sau uitat, a spus Alexievici.

„Când am scris The Unwomanly Face Of War, despre modul în care milioane de femei au luptat în [al doilea război mondial], m-am convins că femeile sunt în fruntea societății lor”, a spus ea. „Au făcut sacrificii pe altarul victoriei, iar după război, rolul lor nu a fost apreciat și a fost uitat și de stat și de oameni. Aș dori ca asta să se schimbe – a spus Alexsievici, care consideră că în acest moment femeile din Belarus se află în fața unei noi provocari, la fel ca și în trecut.

„Autoritățile au acționat necinstit, iar toți candidații interesanți [care sunt] bărbați au fost fie băgați la închisoare, fie li s-a refuzat dreptul de a participa la alegeri. Și, dintr-o dată, s-a produs ceva neașteptat. Femeile și-au luat sarcina să facă ele ceea ce nu li s-a permis bărbaților lor”, a spus Alexievici.

Autoritățile au acționat necinstit...

Scriitoarea spune că inițial l-a favorizat pe candidatul Babarika, care este acum în închisoare pentru presupuse acuzații de delapidare pe care el și susținătorii lui resping ca fiind motivate politic. Ea o susține acum pe Țihanouskaia: „A spus nu este pregătită să guverneze și nu a luat în considerare asta. Dar, având în vedere situația, a promis că va transfera puterea, iar eu o voi vota."

Alexievici a mai spus și că, în ciuda riscului de fi supuși violenței polițiștilor, numărul celor care s-au prezentat să semneze petiții care îi susțin pe rivalii lui Lukașenka - și pentru a protesta împotriva sutelor de arestări și excluderii candidaților din competiția electorală - sunt o dovadă a faptului că oamenii vor dreptate și independența justiției.

Peste 1.100 de persoane au fost reținute de poliție în Belarus din luna mai încoace, potrivit estimarilor unui ONG local, pe fondul avertizărilor, îngrijorărilor și apelurilor din partea țărilor occidentale și a organizațiilor internaționale, inclusiv ale Organizației Națiunilor Unite, către liderul de la Minsk să oprească represiunea.

Belarușii trebuie să colaboreze împreună pentru a se asigura că „vocea poporului” se aude pe 9 august, a spus doamna Alexievici.

"Trebuie să ne dăm seama cum să oprim înșelăciunea când voturile sunt numărate. Este imperativ ca vocea poporului, vocea puterii oamenilor să treacă prin această barieră."

Trebuie să ne dăm seama cum să oprim înșelăciunea când voturile sunt numărate...

"Dacă suntem mulți, dacă le acordăm sprijinul acestor fete, atunci schimbările vor avea loc în mod pașnic. Dacă suntem puțini, atunci se poate întâmpla orice. Toți vrem schimbări pașnice. Și oricâte provocări vor organiza autoritățile, nu trebuie să cedăm în fața lor", a spus Alexievici.

"Trebuie să existe alegeri corecte, astfel încât să nu existe sânge. Și aceasta este responsabilitatea lui Lukașenka în fața istoriei. Nimeni nu vrea sânge. Sper că nici el nu vrea acest lucru", a spus laureata premiului Nobel, scriitoarea Svetlana Alexievici într-un interviu cu colegii noștri de la serviciul pentru Belarus.