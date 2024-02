Reclamă înșelătoare a TAROM pentru zboruri transatlantice. SUA rămân o destinație prea îndepărtată pentru compania statului român

„SUA devine (sic!) o destinație mai accesibilă cu TAROM! Compania TAROM a pus deja în vânzare biletele pe ruta București – New York și București – Miami”, anunță compania de stat TAROM.

Însă călătoria peste Atlantic va fi asigurată de alte companii aeriene, partenere cu cea românească.

„TAROM reîncepe operarea zborurilor zilnice împreună cu partenerii săi din alianța Sky Team: Air Europa și ITA Airways și are în plan, în scurt timp, completarea rutelor de zbor și către alte destinații din SUA, majorarea frecvențelor de zbor și a ofertelor tarifare”, scrie în comunicatul TAROM, de pe site-ul companiei și de pe Facebook.

În plus, ce nu spune TAROM în comunicatul de presă este că singura facilitate pe care o oferă pasagerilor este cea de rezervare directă pe site, la alte două companii aeriene partenere cu cea românească.

Compania nu menționează nici că astfel de colaborări se puteau face de peste zece ani. Adică din 2010, de când este parteneră a alianței Sky Team, spune Narcis Pascu, lider al sindicatului TAROM.

SkyTeam este una dintre cele trei mari alianțe ale companiilor aeriene din lume. Fondată în iunie 2000, SkyTeam a fost ultima dintre cele trei alianțe existente - primele două sunt Star Alliance și Oneworld.

Compania care va zbura la Miami va fi, de fapt, Air Europa, iar ITA Airways va asigura conexiunea cu New York. Cele două orașe americane sunt destinațiile anunțate de TAROM.

Ceea ce face compania de stat poate să facă oricine, de pe telefon în parc sau din fotoliul de acasă, accesând zecile de site-uri de booking. Prețul final poate fi chiar mai mic decât cel obținut pe site-ul companiei naționale aeriene, după cum vom explica mai jos în articol.

„Este o colaborare de tip codeshare, prin care fiecare parte poate vinde bilete cu aranția unui comision. Practic, se împart banii. Sunt doar o sursă cu impact nesemnificativ financiar. Dau bine doar ca imagine”, spune Narcis Pascu, liderul sindicatului Tarom.

Termenul „reîncepe” poate duce cu gândul la zborurile directe ale TAROM, de până în 2003, spre Statele Unite. Sau la fosta colaborare a companiei românești cu alte companii partenere Sky Team, cu același scop - zboruri spre SUA, colaborare care a funcționat mai bine de zece de ani.

Cine va zbura, de fapt, peste Atlantic

Cursele pe care TAROM le promovează pentru New York și Miami au escale la Madrid, respectiv Roma.

De exemplu, dacă vreți să plecați pe 9 februarie la New York și să vă întoarceți pe 17 februarie, oferta pentru un zbor dus-întors de pe site-ul TAROM este de 979 euro. În preț sunt incluse un bagaj de cală de 25 kg și masă.

Zborul de dus (504 euro) este programat la ora 10:45 pe Otopeni, iar sosirea la New York la 18:55 ora locală. Adică o cursă de 15 ore și 10 minute.

La dus, o aeronavă TAROM va asigura conexiunea cu Roma, apoi pasagerii vor fi preluați de compania italiană ITA Airways pentru zborul transatlantic. Durata escalei este de aproximativ 3 ore.

Pe același principiu este și zborul de întoarcere (475 de euro), care durează 12 ore. ITA Airways preia pasagerii de la New York la Roma, iar TAROM face zborul de la Roma la Otopeni.

ITA Airways este o companie deținută în totalitate de ministerul italian al Economiei și Finanțelor. Compania aeriană este activă din noiembrie 2020, ca succesor al Alitalia, care e în faliment.

AIR Europa este o companie aeriană privată din Spania, fondată în 1986. Este deținută de Globalia Corporación Empresarial, S.A.

Folosind un site specializat de căutare a zborurilor aeriene, pentru aceleași zile de zbor ca mai sus, ofertele sunt multe și diverse.

Cea mai ieftină cursă costă 662 de euro, este dus-întors, și are escale la Munchen (dus) și Viena (întors).

Tarom a mai „zburat” spre America cu Air France și KLM

În octombrie 2023, pe site-ul TAROM se puteau rezerva direct zboruri spre Statele Unite, în trei orașe: Detroit, New York și Washington. Din noiembrie 2023, destinațiile americane nu au mai fost disponibile.

Zborurile erau în parteneriat cu Air France și KLM, alte două companii aeriene membre Sky Team. Iar escalele erau pe aeroporturile din Paris și Amsterdam.

Colaborarea cu cele două mari companii aeriene, pe aceste rute, dura de mai bine de zece ani.

„Deciziile TAROM de a se îndepărta de partenerii tradiționali AirFrance și KLM, cu care au avut acorduri codeshare și interline de zeci de ani, în favoarea unor noi acorduri cu ITA și AirEuropa, arată o schimbare de strategie care merită o anumită critică”, comentează Marius Popescu, pilot și specialist în aviație, cu privire la schimbarea partenerilor companiei aeriene.

„Această mutare nu numai că slăbește legăturile valoroase construite de-a lungul timpului, dar și afectează poziția TAROM în industria aviației”, adaugă Marius Popescu.

Noiembrie 2003, ultima cursă TAROM spre New York

„Ziua în care a murit o parte din TAROM”, după cum o numește un fost pilot al companiei, a fost 19 noiembrie 2003.

La ora 09:59, o aeronavă Airbus A310 a decolat de pe Aeroportul Otopeni în ultimul său zbor transatlantic cu pasageri sub sigla TAROM si a ajuns pe aeroportul din New York la ora 20:21, după 10 ore și 22 de minute de zbor.

„Nici unul dintre colegii mei nu și-a dorit să trăiască un asemenea moment, în fapt un coșmar teribil pentru orice pilot al unei companii care a fost de referință cândva pentru siguranța și securitatea zborului, calitatea personalului și a serviciilor, numărul mare de rute intercontinentale”, scrie comandorul Dumitru Oprișiu pe pagina sa de internet.

El este cel care a pilotat ultimul avion TAROM spre America.

„Sorții au făcut ca dificila sarcina de a zbura acea cursă să cadă pe umerii mei. Astfel, am ajuns ca în acea zi să fac parte din echipajul acelei ultime curse și, alături de colegi, să avem parte de cea mai tristă zi petrecută în companie”, mai povestește Oprișiu.

În 1974, după ce TAROM a achiziționat în flotă primul avion Boeing 707, compania aeriană a deschis prima rută transatlantică - Bucuresti - Seattle (vestul Statelor Unite). În același an, compania introduce curse regulate spre New York și Beijing.

Zborurile transatlantice au continuat și după 1990, cu avioane Airbus. Până pe 19 noiembrie 2003.

De ce a renunțat TAROM la destinațiile din SUA?

„Primul considerent era costul de operare, era un avion (Airbus - n. red) deja depășit din punct de vedere al eficienței operării. Era un avion foarte bun, dar cu o capacitate de 209 locuri. Costurile respective pe ora de zbor nu ar fi permis posibilitatea unui venit care să confere eficiență ulterioară”, povestește Mădălina Mezei, fost lider Tarom și expert în aviație, pentru Europa Liberă.

Europa Liberă a solicitat conducerii TAROM un punct de vedere asupra modului în care a fost anunțată conexiunea cu America. Am trimis un e-mail pe adresa companiei și am scris pe mesageria WhatsApp a directorului general. Până la momentul publicării acestui articol, nu am primit un răspuns. Revenim atunci când îl primim.

Tarom conectează cu America, dar renunță la cursa de Londra

Problemele financiare ale companiei aeriene de stat sunt tot mai grave de la an la an.

Doar în 2023, datoria publică a crescut cu aproape 4 milioane de euro (19 milioane de lei).

Dacă la sfârșitul lui 2022, TAROM datora către bugetele de stat puțin peste 16 milioane de euro (81 de milioane de lei), la sfârșitul anului trecut, suma ajunsese la 20 de milioane de euro (peste 100 de milioane de lei).

La asta se adaugă datoriile uriașe pe care compania le are către alte persoane juridice. Cele mai mari, către o companie deținută tot de stat - Compania Aeroporturi București, pentru chiria hangarelor.

„TAROM are nevoie de un management stabil și de predictibilitate, cu decizii de business conforme cu piața și mai ales anularea hotărârii de Guvern care a dus la plata unor chirii exorbitante către aeroportul Otopeni”, evaluează situația liderul de sindicat Narcis Pascu.

Salvarea TAROM-ului vine dintr-un promis ajutor de stat, de peste 150 milioane de euro (750 de milioane de lei). Doar că, pentru a primi această infuzie de capital, e nevoie de acordul Comisiei Europene, care analizează planul de restructurare depus de compania aeriană din 2021 și nu a dat, încă, un verdict.

Planul de restructurare depus de TAROM, care are ca scop rentabilizarea companiei, a fost modificat de mai multe ori. Ultima oară, în decembrie 2022.

Despre această nouă prevedere din planul de rentabilizare, Europa Liberă a scris încă din luna octombrie 2023.

Dacă în varianta inițială de rentabilizare, cea depusă în 2021, nu se făcea nicio referire la închiderea cursei de Londra și la vânzarea sloturilor de pe Aeroportul Heathrow, în ultima variantă a planului există și această măsură.

Scrie negru pe alb în Hotărârea Consiliului de Administrație din iulie 2023, în care este mandatat pentru negocierile de vânzare directorul companiei. Și e prezentată și o ofertă primită de la o altă companie aeriană.

„În conformitate cu Nota SG 3268/19.07.2023 si luând in considerare că, prin Planul de restructurare al companiei TAROM, propus de Consiliul de Administratie și aprobat de Adunarea Generalã a Actionarilor, este prevazută închiderea rutei Bucuresti - Londra, aprobă atribuirea contractului de vânzare a sloturilor LHR (Aeroportul Heathrow din Londra - n.r.) ofertantului Virgin Atlantic pentru suma de 22.000.000 GBP (lire sterline), începând cu sezoanele de vară 2024 si iarnă 2024 (conform Planului de restructurare aprobat prin hotãrârea AGA din 07.12.2022 si comunicat Comisiei Europene) și mandatează Directorul General al C.N.T.A.R TAROM S.A în vederea: semnării scrisorii de intenție denumitã "Term Sheet for the sale of an LHR Slot Pair" datată 11.07.2023, negocierii și semnării contractului de vânzare-cumpărare a perechii de sloturi zilnice în conformitate cu "Term Sheet for the sale of an LHR Slot Pair".

După ce, la începutul lunii februarie, această informație a ajuns publică, TAROM a venit cu lămuriri într-un comunicat de presă.

„Din vara anului 2023 şi până în prezent, în urma ofertelor primite şi a negocierilor purtate, compania nu a găsit o soluţie optimă care să conducă la renunţarea la sloturile LHR (de pe aeroportul Heathrow) şi operează destinaţia Londra, cu aceeaşi frecvenţă şi acelaşi program”.

Cu alte cuvinte, oferta Virgin Atlantic nu a fost acceptată. Surse Europa Liberă spun că se caută, în continuare, clienți pentru sloturile de pe aeroportul Heathrow dar că se ia în considerare și o închiriere temporară a acestora.

Un slot pe aeroport este un spațiu orar dedicat special unei companii pentru aterizările și decolările curselor regulate, iar pe marile aeropoturi există o criză a sloturilor. Companiile vechi și cu tradiție își păstrează sloturile pe care le au închiriate de ani de zile.

Posibilitatea închirierii sloturilor a fost confirmată, pentru Europa Liberă, de Airport Coordination Limited, firma care gestionează sloturile de pe aeroporturile din Marea Britanie.

În acest moment, TAROM are sloturi zilnice de aterizare-decolare pe aeroportul britanic Heathrow, unul dintre cele mai mari din lume. Ultima tranzacție cu sloturile de pe Heathrow a fost în 2013, când Tarom și Air France au schimbat între ele tronsoanele orare.

Și totuși, s-ar putea zbura direct din România în SUA

Un alt operator aerian, HiSky, companie româneascǎ, a anunțat în decembrie 2023 că a obținut autorizarea pentru a zbura către Statele Unite ale Americii cu o aeronavă long curier, Airbus A330, care a ajuns deja la București.

„HiSky devine singura companie aeriană din România care deține dreptul de a opera zboruri regulate, de pasageri, din Europa, către orice destinație din Statele Unite ale Americii. După obținerea autorizării, HiSky se pregătește să lanseze primele curse directe peste ocean, cu plecare din România, după mai mult de 20 de ani”, scrie în comunicatul companiei.

HiSky a fost fondată de un fost director al Air Moldova, Iulian Scorpan, și de fostul director economic al aceleiași companii, Victor Sulă.

Compania a anunțat că zborurile din București spre America vor începe în iunie 2024, cu o cursă regulată spre New York.