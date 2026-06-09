Teamă în Letonia: drone deviate aduc războiul mai aproape de locuitorii NATO

Regiunea estică a Letoniei, Latgale, se adaptează la o nouă realitate, a alertelor de raid aerian, după ce mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al țării în ultimele săptămâni. Avertismentele au perturbat examenele școlare, au întrerupt evenimentele publice și au stârnit îngrijorări cu privire la siguranța comunităților din apropierea granițelor cu Rusia și Belarus. Incidentele repetate cu drone au amplificat îngrijorările cu privire la extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina peste granițele NATO și ale UE.