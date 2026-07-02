Ce sunt „stațiile de releu” care alimentează tensiunile dintre Belarus și Ucraina?

Arată ca niște emițătoare TV sau turnuri de telefonie mobilă inofensive, dar, potrivit autorităților ucrainene, ghidează în secret dronele de atac rusești către ținte din Ucraina.

Aceasta este presupusa rețea de stații de retransmisie a semnalului din Belarus, care a devenit un punct central de tensiune între Kiev și Minsk.

La baza acestei tehnologii stă o modificare adusă vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) rusești, care le permite să-și schimbe ținta în timpul zborului, devenind astfel mai greu de anticipat și, potențial, mai letale. Aceste UAV-uri reprezintă o versiune îmbunătățită a dronei Shahed, proiectată de iranieni, utilizată de forțele ruse pentru a lovi atât ținte civile, cât și militare în Ucraina.

„Aceste stații pot asigura primei linii de drone o comunicație de înaltă calitate și fiabilă la o distanță de până la 150 de kilometri”, a declarat Anatoli Hrapcinski, expert ucrainean în aviație militară și drone, pentru Serviciul din Belarus al RFE/RL.

Hrapcinski este director adjunct al Piranha Tech, o companie ucraineană specializată în sisteme anti-UAV. Vom reveni la el, un pic mai târziu. Dar, mai întâi, cum a început totul?

Ultimatumul lui Zelenski

Echipamentul a ajuns în centrul atenției în urma unui ultimatum lansat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a sugerat că ar putea avea loc o acțiune militară sau secretă a Ucrainei pentru a-l îndepărta.

La o conferință de presă, pe 19 iunie, Zelenski a afirmat că Rusia folosește stații de retransmisie a semnalelor din Belarus pentru a-și ghida rachetele către ținte din Ucraina.

„Ce rost are ca [Lukașenko] să spună că nu vrea să participe la război? Să-și retragă echipamentul ăsta, să-l oprească. Cred că o săptămână îi va fi de ajuns să facă asta”, a spus el, adăugând: „Dacă nu o face el, o vom face noi.”

Termenul limită pentru îndeplinirea ultimatumului era 26 iunie.

În seara zilei de 24 iunie, postul public ucrainean Suspilne a anunțat pe canalul său de Telegram, citând declarațiile lui Zelenski, că Belarusul oprise stațiile de retransmisie cu două zile înainte.

Însă Zelenski a adăugat că nu este încă clar dacă echipamentul a fost demontat, a precizat Suspilne.

Belarusul nu a dat niciun răspuns la ultimatumul lui Zelenski și nu a confirmat, nici nu a infirmat existența sistemului incriminat.

Situația a scos în evidență echilibrul fragil pe care îl menține liderul autoritar al țării, Aleksandr Lukașenko, susținut de Kremlin, în încercarea sa de a evita să fie târât în război fără a-l supăra pe Vladimir Putin.

Pe 25 iunie, Lukașenko a declarat, în cadrul unei întâlniri cu ambasadorul rus la Minsk, Boris Grîzlov, că s-a întâlnit cu reprezentanții lui Zelenski și i-a avertizat să nu încerce să implice Belarusul în război.

A doua zi, mass-media de stat din Belarus a anunțat că acesta s-a deplasat în Rusia pentru discuții cu președintele Vladimir Putin privind relațiile bilaterale și „situația regională și globală”.

Deci, ce știm despre echipamentul care se află în centrul disputei dintre Minsk și Kiev?

De la drone „proaste” la drone „inteligente”

Hrapcinski a explicat că stațiile de releu sunt necesare din cauza îmbunătățirilor aduse tehnologiei dronelor Shahed modificate de ruși.

„Primele drone Shahed erau programate să zboare către anumite coordonate. Pur și simplu zburau către un punct prestabilit”, a spus el.

„În prezent, se spune că dronele Shahed utilizate de Rusia pot fi controlate parțial de un operator sau că misiunea lor de zbor poate fi modificată în timp real. Acest lucru permite schimbarea țintelor și organizarea dinamică a unui atac aerian, de exemplu, pe baza unor informații noi privind sistemele antiaeriene ucrainene. Prin urmare, pentru aceasta, operatorii trebuie să poată comunica cu dronele.”

Serhi Beskrestnov, consilier al Ministerului Apărării din Ucraina, a scris într-o postare pe rețelele sociale din februarie că noile drone comunică între ele și sunt conectate la stații terestre situate în Belarus.

„Au fost descoperite mai multe astfel de puncte în Belarus, care au servit drept bază pentru dronele Shahed în diferite părți ale țării noastre. De exemplu, unul dintre aceste puncte a condus până la Kiev… Un alt punct a sprijinit atacurile dronelor Shahed asupra vestului Ucrainei”, a scris el.

Hrapcinski a declarat pentru RFE/RL că emițătoarele sunt adesea instalate pe turnuri de televiziune sau de telefonie mobilă și că ar fi aproape imposibil pentru un nespecialist să le distingă de celelalte echipamente de telecomunicații aflate acolo.

El a adăugat că stațiile de releu ar fi ușor de distrus — ceea ce înseamnă că Rusia a ales în mod deliberat să le amplaseze în Belarus, unde ar fi la adăpost de un atac ucrainean. Cel puțin până când ultimatumul lui Zelenski a pus acest lucru sub semnul întrebării.

O altă opțiune ar fi bruiajul. Acesta ar putea avea ca efect întreruperea acoperirii rețelei de telefonie mobilă în anumite zone din Belarus.

Ce altceva mai construiește Rusia în Belarus?

RFE/RL nu a putut verifica în mod independent existența stațiilor de retransmisie. Totuși, a descoperit ceea ce pare a fi alte elemente de infrastructură militară rusă în Belarus.

Printre acestea se numără descoperirea, în luna martie, a unor instalații de apărare aeriană și de război electronic într-un loc din Belarus, unde, potrivit imaginilor din satelit, Rusia ar fi putut desfășura un sistem de rachete hipersonice cu capacitate nucleară, denumite „Oreșnik”.

Pe 10 iunie, Serviciul pentru Belarus al RFE/RL a relatat, de asemenea, că Rusia construiește baze de lansare pentru drone de luptă în apropierea frontierei sale cu Belarus – ceea ce ar permite lansarea de atacuri asupra Ucrainei prin spațiul aerian al Belarusului.

Pe 25 iunie, Zelenski a formulat noi acuzații privind desfășurarea unor noi lucrări de construcție pe teritoriul Belarusului.

„De-a lungul frontierei noastre cu Belarus, lucrările de construcție a infrastructurii rutiere și a bazelor de depozitare pentru muniție, combustibil și lubrifianți sunt pe cale de a fi finalizate. Aceste instalații nu au alt scop decât unul militar”, a scris el pe rețelele de socializare.

La fel ca în cazul presupusului echipament de ghidare a dronelor, mesajul său a fost însoțit de un avertisment adresat lui Lukașenko, îndemnându-l să înceteze. „Belarus știe ce măsuri trebuie să ia pentru a asigura pacea”, a declarat Zelenski.

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