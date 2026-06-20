În ultimii doi ani, unul din principalele coridoare folosite de dronele rusești în atacurile asupra Ucrainei trece prin Belarus. Lansate din regiuni rusești aflate în apropierea graniței belaruse, dronele se îndreaptă spre Kiev și alte orașe ucrainene după ce traversează spațiul aerian al celui mai apropiat aliat al Kremlinului. Autoritățile de la Minsk nu intervin în niciun fel pentru a opri aceste zboruri și nici nu informează Ucraina cu privire la prezența dronelor rusești. O investigație a Serviciului belarus al RFE/RL a dezvăluit unde anume a construit Rusia, în regiunile de frontieră cu Belarus, o rețea de aerodromuri și baze de lansare pentru dronele de atac folosite împotriva Ucrainei. Jurnaliștii au identificat cel puțin cinci astfel de locații în regiunile Breansk, Oriol și Smolensk din Federația Rusă. Aerodromul militar „Șatalovo”, regiunea Smolensk Aerodromul „Șatalovo” se află la doar 46 de kilometri de frontiera cu Belarus. Este cel mai apropiat dintre toate bazele cunoscute pentru lansarea dronelor de luptă rusești din apropierea graniței belaruse.

Lucrările de construcție la acest aerodrom au început în 2025. La scurt timp, în partea sa estică, au apărut două instalații fixe de lansare a dronelor de tip Shahed. O imagine din satelit realizată de Planet Labs la 5 mai 2026 și obținută de Serviciul belarus al RFE/RL arată că, în prezent, pe aerodrom se află cam zece astfel de instalații, iar lucrările de extindere continuă. La Șatalovo au fost instalate mai multe sisteme de apărare antiaeriană și, posibil, a fost construit un buncăr subteran pentru adăpostirea dronelor. Potrivit canalelor ucrainene de monitorizare, de la Șatalovo sunt lansate atacuri cu drone de mai multe ori pe săptămână. O imagine din satelit, de la 1 martie 2026, sugerează că aerodromul poate fi folosit și pentru lansarea unor drone moderne cu propulsie reactivă. Petele negre vizibile pe zăpadă par să fie urme lăsate de motoarele acestora în timpul lansării.

Țimbulova, regiunea Oriol Satul Țimbulova se află în raionul Bolhov din regiunea Oriol a Rusiei, la aproximativ 200 km de granița cu Belarus. În apropierea acestei localități, Rusia a construit una din cele mai mari baze militare pentru lansarea dronelor de atac - dintre cele cunoscute. Construcția obiectivului a început în august 2024, iar primele lansări ar fi avut loc în toamna aceluiași an.

O imagine din 1 iunie 2026 a permis să fie stabilită actuala dimensiune a bazei - aproape 2x4 kilometri. Astfel, din primăvara anului 2026 și până acum, suprafața acesteia aproape că s-a dublat. La Țimbulova se află cel puțin 12 rampe de lansare a dronelor și, posibil, alte opt rampe staționare sunt pregătite pentru punerea în funcțiune. Complexul include o pistă lungă pentru lansarea dronelor de pe vehicule, precum și aproape o sută de spații de depozitare și clădiri auxiliare. Potrivit unor experți ucraineni, aici pot fi depozitate simultan sute de drone de atac.

Construcția complexului continuă, iar schimbările sunt deosebit de vizibile începând cu primăvara anului 2026. Potrivit unei investigații realizate de publicația americană Business Insider, pe teritoriul bazei au apărut rampe de lansare cu șine lungi de aproape 85 de metri. Analiștii le asociază cu pregătirile pentru lansarea noilor variante ale dronelor „Gheran” cu propulsie reactivă, precum „Gheran-5”. În acest caz, suprafața complexului ar putea să crească și mai mult, aproape dublu. Baza militară de lângă Țimbulova a fost prezentată într-un reportaj al postului de televiziune de stat rusesc „Zvezda” în 2025, încă înainte de începutul extinderii acesteia în primăvară. Însă, chiar și atunci, ea era numită „cel mai mare port din lume pentru drone”.

Complexul de lansare de lângă Navlea, regiunea Breansk Potrivit unei analize a imaginilor din satelit, realizată de experți ucraineni care s-au bazat pe surse deschise (OSINT) în iulie 2025, și care a fost ulterior confirmată de o serie de publicații militare ucrainene, Rusia a construit de la zero, în apropierea localității Navlea din regiunea Breansk, un complex pentru lansarea dronelor de atac de tip „Gheran” și instruirea operatorilor de drone.

Imaginile de la Planet Labs arată că lucrările de construcție la această bază au început în vara anului 2024. Mai întâi a fost construită aici o pistă de decolare, folosită pentru lansarea dronelor de pe platforme auto, precum și trei buncăre mari de depozitare. Toate acestea sunt vizibile pe imaginile de satelit în partea dreaptă a complexului. În 2025 a început extinderea bazei militare. În fotografia din 1 iunie 2026 se observă că au apărut cel puțin trei platforme de lansare fixe și aproximativ 16 adăposturi mici protejate, probabil destinate depozitării dronelor. Lucrările de construcție la acest obiectiv continuă și în prezent. În luna aprilie a acestui an, armata ucraineană a efectuat lovituri asupra complexului de lângă Navlea. Cu toate acestea, lansările de drone de atac de la această bază continuă de câteva ori pe săptămână. Aerodromul militar din Seșcea, regiunea Breansk Seșcea este o localitate din raionul Dubrovsk, regiunea Breansk, situată la 45 km de granița cu Belarus. Încă din 2023, reprezentantul Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iurii Ignat, a numit aerodromul militar de acolo drept una din principalele baze de lansare a dronelor rusești de tip „Shahed”. Ulterior, acest fapt a fost confirmat de serviciile de informații militare britanice, care au afirmat că respectivul aerodrom este folosit pentru lansarea dronelor de atac în direcția Kievului. De asemenea, s-a raportat că acesta a avut un rol important în timpul invaziei rusești în Ucraina.

Grupul de monitorizare al proiectului „Belaruski Gaiun”, care urmărește mișcările trupelor militare și a transporturilor rusești pe teritoriul belarus, a afirmat că, în anii 2022–2024, Seșcea a fost una din principalele baze de tranzit pentru aviația rusă - între Belarus și Rusia. Prin acest aerodrom au trecut numeroase aeronave si transporturi militare rusești. În mai 2023, aerodromul a fost atacat de drone ucrainene. După aceea, Seșcea a încetat practic să mai apară în comunicatele publice ale părții ucrainene ca punct de lansare a dronelor „Shahed”. Cu toate acestea, aerodromul continuă să fie utilizat ca un important nod de tranzit pentru aviația militară rusă. Imaginile din satelit din 4 iunie 2026, obținute de Serviciul belarus al RFE/RL, arată că la aerodrom sunt în desfășurare lucrări de construcție. În unele zone au fost ridicate terasamente pentru amplasarea sistemelor de apărare antiaeriană. Avioanele de transport sunt acum amplasate la o distanță considerabilă între ele, iar unele sunt acoperite cu anvelope de mașină - armata rusă le folosește ca protecție suplimentară împotriva dronelor. Complexul de lansare de lângă Asovița, regiunea Breansk Asovița este un sat din raionul Komarici, regiunea rusă Breansk, situat la mai puțin de 40 de kilometri de granița cu Ucraina. Conform analizei imaginilor din satelit obținute de Serviciul belarus al RFE/RL, precum și estimărilor făcute de cercetători ucraineni și occidentali în baza unor surse deschise, Rusia a construit recent acolo, de la zero, un complex destinat lansării dronelor de atac. Construcția a început în vara anului 2025, iar în câteva luni ar putea fi deja utilizat la capacitate maximă.

O imagine din satelit, realizată de compania Planet Labs la 11 ianuarie 2026, arată cel puțin două rampe de lansare fixe, precum și patru adăposturi fortificate de dimensiuni reduse. Potrivit unor analiști militari, faptul că obiectivul se află la numai 35 de kilometri de granița ucraineană reduce semnificativ timpul necesar dronelor pentru a ajunge în regiunile nordice ale Ucrainei și extinde posibilitățile de atac de-a lungul graniței ruso-ucrainene. ***** Locuitori din Belarus susțin că dronele rusești au început să pătrundă pe teritoriul țării din iulie 2024, iar acest lucru a coincis cu faptul că Rusia a construit în apropierea graniței belaruse complexe de mari dimensiuni pentru lansarea dronelor. Harta realizată de canalul ucrainean de monitorizare de pe Telegram @monitorwarr arată zborurile dronelor de luptă rusești deasupra teritoriului belarus și în zona limitrofă, în timpul unui atac aerian masiv asupra Ucrainei pe 31 iulie 2025. Pe aceasta imagine se vede clar că teritoriile din sud-estul Belarusului sunt într-adevăr folosite drept coridor pentru „Shahed”-urile rusești și alte drone de atac, care zboară din regiunile de frontieră ale Rusiei spre Ucraina.

Militarii ucraineni raportează cu regularitate că dronele rusești „Shahed” și „Gherbera” folosesc spațiul aerian al Belarusului și zonele sale de frontieră pentru a lansa atacuri asupra orașelor Kiev și Jitomir, precum și asupra regiunilor vestice ale Ucrainei. Potrivit unei declarații a reprezentantului Serviciului de Frontieră al Ucrainei, Andrei Demcenko, din 6 iunie, majoritatea dronelor lansate de Rusia în timpul atacurilor masive asupra Ucrainei survolează teritoriul belarus. Expertul militar ucrainean Anatoli Hrapcinski spune că amplasarea rampelor de lansare în apropierea granițelor cu Belarus oferă avantaje strategice pentru atacurile rusești. „Aceasta este cea mai avantajoasă poziție, care permite lansarea de atacuri directe asupra Kievului sau direcționarea dronelor de-a lungul frontierei spre vestul Ucrainei”, a explicat Hrapcinski într-un interviu pentru Serviciul belarus al RFE/RL. Faptul că, în ultimii trei ani, Belarus s-a confruntat cu un număr fără precedent de incursiuni ale dronelor în teritoriul său este confirmat până și de rarele declarații oficiale ale militarilor și înaltilor funcționari belaruși. Aceștia afirmă că, anual, au loc peste o mie de încălcări ale spațiului aerian belarus. Potrivit comandantului forțelor aeriene și de apărare antiaeriană din Belarus, Andrei Lukianovici, numai în 2025, în Belarus au fost înregistrate peste 1 400 de astfel de încălcări, iar conform datelor comandantului Trupelor Interne, Nikolai Karpenkov, în 2025, pe teritoriul Belarusului au fost dezamorsate aproximativ 520 de drone căzute, dintre care o treime erau drone de luptă.

În 2026, forțele de securitate din Belarus au recunoscut pentru prima dată că zborurile dronelor deasupra țării au loc „aproape zilnic”. Potrivit secretarului de stat al Consiliului de Securitate al Republicii Belarus, Aleksandr Volfovici, numai într-o singură săptămână din luna mai a anului 2026, în Belarus au fost înregistrate 116 cazuri de încălcare a frontierei aeriene. Cu toate acestea, autoritățile oficiale de la Minsk nu menționează niciodată că dronele doborâte deasupra Belarusului sunt rusești. De obicei, apartenența acestora fie nu este precizată deloc, fie se afirmă că sunt ucrainene. La rândul lor, militarii ucraineni spun că forțele rusești care lansează drone din apropierea graniței cu Belarus folosesc o tactică specială. Dronele se „lipesc” în mod intenționat de granița cu Belarus, unde forțele antiaeriene ale Ucrainei nu au dreptul să le doboare, iar apoi se îndreaptă spre regiunile ucrainene vestice. Despre acest lucru au vorbit, în special, grănicerii ucraineni care sunt de serviciu la granița de nord a Ucrainei.