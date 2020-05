Teorii privind originea coronavirusului

Secretarul de stat, Mike Pompeo a declarat sambata ca ar exista dovezi „enorme”, in sprijinul teoriei ca coronavirusul isi are originea in laboratoare din Wuhan si nu in piata alimentara, din apropiere. Biroul pentru Informatii al Statelor Unite anuntase joi ca investigheaza daca la origine se afla piata in care se vindeau animale salbatice, in conditii de igiena deplorabile sau un accident intr-un laborator din Wuhan.

Pompeo a spus ca nu are nici un motiv sa puna la indoiala constatarile comunitatii de informatii, care considera ca virusul nu este o creatie umana, de laborator, rezultatul unei inginerii genetice. Presedintele Trump a spus si el saptamina trecuta ca dispune de dovezi, care il indreptatesc sa aiba incredere in teoria ca virusul isi are originea intr-un laborator, dar nu a oferit alte amanunte. Pompeo a spus ca „de la bun inceput am sustinut ca virusul isi are originea la Wuhan, in China si am fost criticati pentru asta. Dar cred ca intreaga lume vede acum. Sa ne amintim ca China are o istorie intreaga de a infecta lumea si de a mentine laboratoare, care sub standardele de siguranta. Nu este prima data cind lumea este expusa la virusuri, ca rezultat al problemelor dintr-un laborator din China”.

Exista doua teorii cu privire la originile virusului, care il leaga de laboratorul institutului, care se ocupa la Wuhan cu cercetarea virusilor sau altui laborator din regiune. Prima contrazisa de serviciile de informatii americane este ca coronavirus a fost creat ca parte a unui program de arme biologice, de la institut. Specialisti considera aceasta teorie foarte putin probabila. A doua teorie – care pare sa fie ceea ce Trump si Pompeo spun – este ca ar fi fost vorba de un accident de laborator, care a dus la infectarea unui salariat, care la rindul sau a contaminat alte persoane, fara sa stie ca o face.

Este o teorie plauzibila, dar nu exista dovezi clare ca sa o confirme...

Teoria acceptata pina acum si legata de piata alimentara prezinta problema ca primele cazuri cunoscute nu par sa fi fost in contact cu respectiva piata. Exista doua laboratoare in Wuhan, care pot sa fi fost la origine, unul al intitutului si un altul al Centrului pentru controlul imbolnavirilor, care se afla in apropierea pietei si colecteaza pentru crcetare, coronavirusi.

In 2018, Washington Post a scris despre problemele de siguranta de la laboratoarele din Wuhan, pe baza unui raport al Ambasadei americane, dar acelasi cotidian arata acum ca nu exista dovezi clare din care sa rezulte ca virusul provine de la laboratoare. Dar sint si experti care pun la indoiala teoria accidentului, mai ales ca alte versiuni sustin ca virusul nu si-ar avea originea la Wuhan, ci in alte parte in China si in alte timpuri decit sfirsitul lui decembrie. Fapt este ca aceasta teorii – inca nedovedite – sint in centrul unei dispute geopolitice, care nu-si are locul intr-o perioada in care comunitatea internationala are nevoie de unitate, in lupta impotriva virusului.