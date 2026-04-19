Tortură, bătăi, viol. Arsenalul sadismului într-o brigadă de artilerie rusă

Artiom Bîkov a ajuns în Brigada 273 de artilerie a Armatei Ruse din cu totul alte motive decât patriotismul sau dorința de aventură.

În noiembrie 2024, stătea într-o secție de poliție din regiunea Moscovei, ascultând polițiștii care îl amenințau că îi vor „planta” droguri dacă nu semnează contract cu armata.

Bîkov petrecuse la viața lui un timp într-un centru de reabilitare pentru dependenți de droguri. Mama sa, cu care se certa constant din cauza consumului lui de droguri și a orientării lui sexuale, tocmai chemase poliția după o ceartă aprigă.

„Eram în vizorul poliției; mama mea putea oricând să depună mărturie împotriva mea. Am ales răul cel mai mic”, a spus tânărul de 24 de ani într-un interviu acordat Europei Libere (RFE/RL). A acceptat cu reticență, spune el, să semneze un contract și a fost trimis la poligonul de antrenament al brigăzii.

Când ofițerii săi superiori au aflat că e bisexual, au început bătăile cu adevărat.

Chiar s-a terminat dedovșcina?

De zeci de ani, forțele armate sovietice și ruse sunt afectate de un sistem informal instituționalizat de umilire și abuz numit „dedovșcina”. O sursă majoră de îngrijorare pentru societatea civilă rusă și familiile tinerilor soldați, sistemul este tolerat în general de comandanți ca instrument de impunere a disciplinei asupra recruților și soldaților mai noi.

Înainte de invazia totală a Rusiei în Ucraina din februarie 2022, grupări precum Comitetul Mamelor Soldaților au încercat ani de zile să sensibilizeze opinia publică cu privire la această problemă, îndemnând legislatorii și comandanții să elimine această practică.

În august 2020, un înalt oficial al Ministerului Apărării a declarat că „dedovșcina” a fost „eradicată complet” din forțele armate.

În septembrie anul trecut, președintele Vladimir Putin a vizitat și a inspectat Brigada 237, alături de alte unități.

„Dacă Putin ar fi știut despre acest haos, brigada ar fi fost desființată”, crede Bîkov.

„Polițistul bun, polițistul rău”

Într-o serie de interviuri din martie și aprilie, realizate în Georgia, după ce a dezertat din armată și a fugit din țară, Bîkov a povestit odiseea sa chinuitoare de 11 luni la poligonul de instrucție al Brigăzii 273 din Mulino, în centrul orașului Nijni Novgorod.

El ne-a furnizat, de asemenea, o corespondență extinsă, fotografii și înregistrări audio, pe care Serviciul Rus al RFE/RL și Sistema, unitatea de investigații rusă a RFE/RL, le-au folosit pentru a corobora multe dintre detaliile relatării sale.

Timp de ani de zile, mama sa nu a putut accepta faptul că el era bisexual, a spus Bîkov. El a spus că avea și o dependență de droguri, pe care a pus-o pe seama „propriilor mele traume reprimate… probleme psihologice grave, inclusiv un complex de inferioritate.”

Mama lui l-a înscris la reabilitare pentru dependența de droguri, prima dată în 2022 și apoi din nou în 2023. În noiembrie următor, când s-a întors acasă, el și mama lui s-au certat, iar ea a chemat polițiștii, spunându-le că fiul e gay, consumă droguri și îi face viața un calvar.

Polițiștii l-au dus la secția locală și l-au convins să-și deblocheze telefonul mobil, unde, a spus el, au descoperit fotografii și videoclipuri personale.

L-au amenințat că îi vor „planta” droguri dacă nu semnează un contract pentru a se înrola în armată, a spus el, și l-au avertizat că în închisorile rusești bărbații homosexuali sau bisexuali sunt tratați cu ostilitate sau chiar cu violență.

A început jocul „polițistul bun, polițistul rău”. M-am speriat și am decis că nu am de ales”, a spus Bîkov.

„Mi s-a părut mai rațional să mor în război decât să ajung la închisoare, unde aș fi fost torturat și abuzat, înainte să fiu omorât”, a spus el.

A primit o plată de 2 milioane de ruble (18.000 de dolari) în termen de 10 zile de la semnarea contractului. Suma, uriașă după standarde rusești, are rostul de a atrage un flux constant de voluntari – evitând în același timp un alt ordin de mobilizare nepopular.

De multe ori, însă, o parte din bani este plătită de recruți ofițerilor superiori sub formă de mită.

„Iadul pe pământ”

După ce Bîkov s-a înrolat ca soldat, a început instrucția de bază la poligonul de antrenament al brigăzii din orașul Mulino, din regiunea Nijni Novgorod. Spune că nu prea era atras de luptele marțiale îndrăgite de mulți din ceilalți recruți.

Apoi au aflat că îi plac și bărbații.

„Am fost hărțuit brutal. Mi-au pus cinci veste antiglonț, era foarte greu să merg, am vomitat. Am leșinat. M-am prăbușit. Mi-au pus o mască de gaz, m-au forțat să alerg, să mă târăsc și așa mai departe. Mi s-a părut că am ajuns în iad, dar acela a fost doar începutul”, a spus el.

Bîkov a spus că a fost repartizat într-o subunitate din cadrul brigăzii, o unitate asemănătoare poliției militare, însărcinată cu menținerea ordinii și disciplinei, precum și cu căutarea soldaților care dezertaseră sau părăsiseră unitatea fără permisiune.

Comandantul unității, sublocotenentul Eldar Dadașev, era cunoscut pentru sadismul său și pentru accesele de violență, mai ales la beție.

„Era ca în Evul Mediu. (Subalternii lui Dadașev) băteau oamenii cu bastoane. Îi loveau peste mâini cu ciocane. Îi legau cu cătușe de radiatoare. Nu le dădeau apă. Îi aruncau goi în gropi”, a spus Bîkov.

Nu se știe unde se află Dadașev în prezent, așa că nu a putut fi contactat pentru a comenta. Bîkov a spus că soldații din unitate i-au spus că a fost detașat în Ucraina.

Afirmațiile lui Bîkov privind bătăile și violența de rutină au fost confirmate parțial de o declarație sub jurământ depusă la un parchet militar regional de către un membru al brigăzii: soldatul Aidar Gafarov.

În declarația scrisă, care a fost analizată de RFE/RL, Gafarov s-a plâns că Dadașev i-a ordonat să-și pună mâinile pe o masă și i-a lovit degetele în mod repetat cu un ciocan de carne, apoi l-a lovit în frunte, piept și picioare cu mânerul unei lopeți. După o lovitură, a auzit un zgomot de os care se rupe și nu a mai putut să stea pe un picior. Apoi a fost aruncat gol într-o groapă ca pedeapsă, pentru o perioadă de timp nespecificată.

După ce Dadașev a fost transferat, Gafarov a fost eliberat și a dezertat, depunând declarația sa sub jurământ la scurt timp după aceea.

Violul și amenințarea cu violul

O confirmare suplimentară a sadismului instituționalizat din unitate a venit dintr-un documentele și declarații sub jurământ colectate de un soldat de 34 de ani pe nume Ian Nikașkin.

Bîkov a spus că el și Nikașkin se aflau în aceeași unitate disciplinară; Nikașkin refuza în mod obișnuit ordinele de a-i bate pe alți soldați și era bătut la rândul său. De asemenea, el nu a avut nimic împotriva orientării sexuale a lui Bîkov.

După ce a dezertat din unitate vara trecută, Nikașkin a adunat mărturii de la alți soldați care atestau violența sexuală din brigadă, pe care Bîkov a spus că le-a primit și el.

Nikașkin a afirmat că Dadașev – comandantul unității – a forțat un alt soldat să mimeze sexul oral pe un falus artificial (dildo, în limbajul jucăriilor erotice) care era folosit ca amenințare publică pentru soldați.

Bîkov a spus că, deși nu a fost martor ocular la sodomizarea vreunui soldat cu dildo-ul, această practică era de notorietate printre soldați.

Al soldat, Igor Riazanțev, i-a povestit lui Nikașin un alt incident în care au fost implicați doi ofițeri subordonați ai lui Dadașev: un soldat mai în vârstă, care fusese trimis înapoi la unitate după ce își luase concediu neautorizat, a fost forțat să se întindă cu fața la pământ, i s-au dat jos pantalonii, iar brațele și picioarele i-au fost imobilizate la sol. Cei doi ofițeri i-au introdus apoi un foc de artificii în anus și l-au aprins.

Incidentul a fost înregistrat pe video și a fost arătat soldaților din unitate.

„De Putin nu te lega”

La începutul toamnei trecute, spune Bîkov, conviețuirea sa tensionată cu Dadașev a atins punctul culminant: Dadașev a dat ordinul ca Bîkov să fie violat.

Bîkov a spus că a avut noroc: soldații au refuzat să execute ordinul, deși l-au „retrogradat”, hărțuindu-l și supunându-l la pedepse și umilințe mărunte, cum ar fi că refuzau să dea mâna cu el. Bîkov a depus o plângere oficială la ofițerii superiori ai lui Dadașev, după care a fost transferat într-o unitate.

Bîkov a aflat mai târziu că Dadașev a dat ordin ca un colonel – cu un grad mult superior lui – să fie bătut. Anchetatorii poliției militare au deschis atunci o anchetă și, după ce au găsit un soldat cu mâinile rupte, ținut gol într-o groapă ca pedeapsă, l-au arestat pe Dadașev în septembrie și au desființat unitatea disciplinară.

Bîkov a dezertat din brigadă luna următoare și a părăsit țara.

El spune că prietenia lui cu Nikașkin, soldatul care a documentat și el abuzuri, s-a cam terminat din motive politice.

Nikașkin i-a spus la telefon că foștii comandanți de unitate responsabili de bătăi și umiliri sunt niște criminali. Dar, a spus el, Putin este deasupra oricărei critici.

„Ai ales partea greșită. Așa că trebuie să încetez să mai vorbesc cu tine, i-a spus Nikașkin. „Dacă ești de partea lor, nu suntem pe aceeași lungime de undă.”

Corespondenta Sistema, Svetlana Osipova, a contribuit la această relatare.

