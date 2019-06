Trump în vizită la Londra, în toiul crizei politice britanice

Marea Britanie trece printr-o perioada de criza. Ce impact poate avea apropiata vizita de stat a presedintelui Trump? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Marea Britanie este in criza. Populatia a votat pentru Brexit, un vot care nu se stie daca ar merge in aceasi directie daca ar fi repetat. Clasa politica e divizata, reflectind diviziuni in rindurile populatiei.

Premierul Theresa May a demisionat si este in functie pina la numirea unui succesor. Recentele alegeri pentru Parlamentul European au fost cistigate de partidul Brexit al lui Nigel Farage. Unul dintre posibilii succesori ai lui May este Boris Johnson, un politician care seamana nu doar fizic cu Trump si care sustine ieșirea din Uniunea Europeana.

Si acum, presedintele Statelor Unite – si el un sustinator al Brexit, cu propriile sale opinii despre maniera de iesire si ce va urma, soseste la Londra, intr-o vizita de stat. O mare tentatie pentru presedinte sa isi exprime opiniile si preferintele.

Dar, pe de alta parte, el ar putea tine cont si de faptul ca sfaturile sale ar putea avea efect contrar celui scontat, pentru ca Trump continua sa fie nepopular in Marea Britanie. Sprijinul explicit pentru Boris Johnson ar putea sa reduca sansele acestuia de a prelua conducerea. Intr-un recent interviu, Donald Trump a spus că iesirea din Uniunea Europeana fara un acord este de preferat uneia in care acordul este nefavorabil Marii Britanii.

Pe durata vizitei, seful executivului american se va intilni cu familia regala britanica, cu premierul in exercitiu si va participa la ceremonii aniversare, legate de cel de-al Doilea Razboi Mondial. Trump nu va sta la Palatul Buckingham care este in renovare, anumite parti ale ceremonialului traditional au fost anulate, din ratiuni de securitate, si nu se va adresa Parlamentului. Administratia nu a solicitat o astfel de alocutiune, dar daca ar fi facut-o, presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a spus spus ca raspunsul ar fi fost negativ.

Demonstratii de protest sint planificate. Citeva oficialitati britanice au refuzat invitatia la banchetul de la Palatul Buckingham, exprimindu-și dezacordul cu politicile lui Trump. Ducesa de Sussex, actrita americana Meghan Markle, care inainte de alegerile din 2016 l-a caracterizat pe Trump drept „misogin”, nu va participa nici ea, se pare, invocind recenta nastere a primului ei copil. In interviul acordat publicatiei Sun, Trump a spus ca Markle e „rea”.

Unica realizare a vizitei ar putea fi progres in legatura cu un acord comercial bilateral, dar si asta ar trebui probabil sa astepte instalarea unui nou premier la Londra.