Trump și operațiunea care a dus la moartea liderului ISIS

Operatiunea care a dus la moartea liderului ISIS Abu Bakr al-Baghdadi s-a bazat pe informatii primite din diverse surse. Sint acestea aliati ai Americii? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Presedintele Trump a spus ca razboiul din Irak, la originea caruia s-a aflat George W Bush, este cea mai mare eroare din istoria americana. Trump a mai aratat ca vrea sa puna capat razboaielor fara sfirsit si sa aduca acasa militarii americani din Siria, dar evenimentele din regiune par sa continue sa-l impiedice.

In cazul lui Abu Bakr al-Baghdadi, planificatorii militari ai misiunii au avut nevoie de forte americane in Irak, de unde misiunea a pornit si unde s-a intors. De remarcat este ca Turcia, aliat NATO, se afla mult mai aproape, dar a fost preferat Irakul. Operatiunea s-a bazat in mare parte pe informatii oferite de kurzii sirieni, care au continuat sa conlucreze cu americanii si dupa ce presedintele Trump i-a lasat prada Turciei. Prezenta militara americana in Siria a fost esentiala pentru informatii si planificare, adaptate mediului.

In New York Times se arata ca decizia lui Trump, in urma cu trei saptamini, de a retrage fortele din Siria a perturbat planificarea meticuloasa care era in curs de desfasurare si a fortat Pentagonul sa accelereze misiunea, inainte de a pierde capacitatea de a controla trupe, spioni si zboruri de recunoastere. Dar fara indoiala ca decizia presedintelui Trump a eliminat pe liderul ISIS, cel care a inspirat mii de brutali teroristi in intreaga lume.

Intr-un recent interviu, presedintele pro-american al Irakului, Barham Salih, a spus ca retragerea fortelor americane din Siria risca sa antreneze revigorarea retelei teroriste. Salih a adaugat ca nu stie daca mai poate conta pe Statele Unite ca aliat si s-a declarat dispus sa recalibreze relatiile tarii sale cu alte state, intre care Iran si Rusia. Salih a declarat si ca se teme de pericolul unui razboi intre Statele Unite si Iran, aratind ca Irakul nu-si poate permite sa ia partea cuiva, daca un astfel de conflict va izbucni.

Fostul consilier al presedintilor Bush si Obama, Brett McGurk a spus ca meritul lui Trump in disparitia lui al Baghdadi trebuie recunoscut. El arata ca daca acest raid s-ar fi intimplat inainte de retragerea din Siria, poate Trump ar fi inteles cit de importanta este prezenta militara si cit de importante sint aliantele.

David Sanger scrie in New York Times ca desi raidul si-a atins obiectivul el nu ofera raspunsul la intrebarea daca tentatia lui Trump de a retrage efective militare va crea conditii pentru aparitia altor teroristi, care vor trebui la rindul lor confruntati si anihilati.