Într-o postare pe platforma sa Truth Social din 19 aprilie, Trump a afirmat: „SUA au oferit un ACORD foarte echitabil și rezonabil, și sper că îl vor accepta, deoarece, dacă nu o vor face, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran. NU MAI EXISTĂ DOMNUL DRĂGUȚ!”

Ultimele declarații ale lui Trump vin cu doar câteva zile înainte de expirarea armistițiului de două săptămâni între SUA, Israel și forțele iraniene, pe 22 aprilie.

La începutul săptămânii, existau speranțe că strâmtoarea, prin care până la război trecea cam a cincea parte din comerțul mondial cu petrol, se va redeschide după peste o lună de blocaj. Teheranul anunțase că o va deschide traficului comercial pe durata celor 10 zile rămase din acordul separat de încetare a focului dintre Israel și Liban, care a intrat în vigoare pe 16 aprilie.

Însă speranța a fost de scurtă durată, pe fondul relatărilor că forțele iraniene ar fi atacat sâmbătă cel puțin trei nave civile, dintre care două sub pavilion indian și una sub pavilion francez.

Pe 19 aprilie, agenția de știri semi-oficială Tasnim, apropiată de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, a declarat că nave sub pavilionul Botswanei și al Angolei au fost forțate să-și schimbe cursul pentru că ar fi încercat să „tranziteze neautorizat” prin această cale navigabilă esențială.

În aceeași postare pe rețelele sociale din 19 aprilie, Trump a susținut, de asemenea, că amenințarea Iranului de a închide strâmtoarea este redundantă, deoarece blocada navală americană a porturilor iraniene, care a intrat în vigoare pe 13 aprilie, „o închiseseră deja”.

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, Esmail Baqaei, a criticat blocada americană a porturilor iraniene, calificând-o drept o încălcare a acordului de încetare a focului.

Într-o postare pe X din 19 aprilie, Baqaei a scris că aceasta este „ilegală și criminală”, adăugând că „aplicarea deliberată a unei pedepse colective asupra populației iraniene, constituie o crimă de război și o crimă împotriva umanității”.

Prima rundă de negocieri de pace dintre SUA și Iran a avut loc la Islamabad pe 11-12 aprilie, dar s-a încheiat fără o înțelegere, chiar dacă Trump a susținut că cele două părți „sunt foarte aproape de un acord”.

O delegație militară pakistaneză condusă de șeful armatei, Asim Munir, care a fost unul din mediatorii cheie la prima rundă de discuții de la Islamabad, a aterizat la Teheran pe 15 aprilie, aducând un nou mesaj de la Washington, într-o ultimă încercare de a relansa negocierile.

Partea iraniană s-a arătat însă mai sceptică cu privire la posibilitatea încheierii unui acord în curând.

Veteranii „războiului petrolier" din anii '80 văd similitudini cu actuala criză din Ormuz de Europa Liberă Moldova

Principalul negociator al Iranului, președintele parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat într-un discurs televizat din 19 aprilie că sunt „încă departe de discuția finală”, adăugând că „am înregistrat progrese în negocieri, dar există multe diferențe și rămân câteva puncte fundamentale”.

Anterior, Consiliul Suprem de Securitate Națională, cel mai înalt organism de securitate al țării, a declarat că analizează „noile propuneri” prezentate de Munir, dar a adăugat că echipa de negociatori iranieni „nu va face nici cel mai mic compromis, nu va da înapoi și nu va da dovadă de indulgență”, și va apăra interesele naționale „cu toate forțele sale”.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te