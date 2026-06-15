Trump și Iranul anunță că s-a ajuns la un acord-cadru pentru încetarea războiului

„Acordul cu Republica Islamică Iran este acum finalizat”, a scris Trump pe Truth Social, dumincă, anunțând înțelegerea, care va deschide o perioadă de 60 de zile pentru negocierea unui acord de pace mai detaliat între Washington și Teheran.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif – a cărui țară a fost mediator între Washington și Teheran – a confirmat, la rândul său, că s-a ajuns la un acord de pace și că ceremonia de semnare a fost programată pentru 19 iunie în Elveția.

Iranul a confirmat că s-a ajuns la o înțelegere, viceministrul de externe Kazem Gharibabdi declarând în dimineața zilei de 15 iunie că „s-a declarat încetarea permanentă și imediată a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

El a adăugat că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pe 19 iunie, după semnarea oficială a acordului.

Agenția de știri oficială iraniană Mehr a publicat ceea ce a prezentat drept detaliile unui memorandum de înțelegere în 14 puncte, precizând că acesta prevede 60 de zile de negocieri privind problemele nucleare și ridicarea completă a sancțiunilor împotriva Teheranului.

Trump a subliniat că elementul-cheie al oricărui acord de pace cuprinzător ar fi asigurarea faptului că Iranul nu va obține o armă nucleară și că Strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă circulației libere a navelor.

Reuters a citat anterior un înalt oficial iranian care a declarat că, în conformitate cu proiectul de acord, Statele Unite ar fi de acord să deblocheze 25 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate, în timp ce Teheranul ar fi de acord să nu producă sau să achiziționeze arme nucleare.

Oficialul a spus că Iranul a acceptat să mențină statu quo-ul nuclear, inclusiv să nu îmbogățească uraniu și să nu extindă instalațiile nucleare, până la încheierea unui acord final.

Agenția de știri Fars – apropiată de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), o formațiune de linie dură – a declarat că „s-a decis ca traficul maritim prin Golful Persic să fie reglementat de Iran în coordonare cu Oman”, remarci care contrazic comentariile anterioare ale lui Trump.

Comandamentul militar al Iranului a declarat că acordul de pace reprezintă o victorie pentru țară.

Trump a declarat anterior pentru The Wall Street Journal că acordul va fi semnat electronic fie de el însuși, fie de vicepreședintele JD Vance.

Vance a afirmat ulterior că intenționează să participe la semnarea acordului la Geneva și că este „posibil” ca Trump să fie prezent și el.

Un război mai amplu în Orientul Mijlociu

După primele atacuri aeriene ale Israelului și SUA asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, conflictul s-a extins în întreaga regiune a Orientului Mijlociu, Teheranul ripostând prin lansarea de drone și rachete împotriva aliaților SUA din Golf.

Un conflict paralel a izbucnit în Liban, unde Israelul a vizat bastioanele grupării militante Hezbollah, care lansase rachete peste graniță către Israel.

Hezbollah, susținut de Iran, o grupare militantă și un partid politic care controlează o mare parte din sudul Libanului, este considerat o organizație teroristă de către SUA, în timp ce Uniunea Europeană a inclus pe lista neagră aripa sa armată, dar nu și ramura politică.

Iranul a insistat ca orice acord să includă încetarea luptelor în Liban. Israelul și-a continuat ofensiva împotriva grupării militante Hezbollah din sudul Libanului.

La începutul zilei de 14 iunie, posibilitatea unui acord de pace era încă incertă, după ce Israelul a lovit din nou obiective ale Hezbollah în Liban.

Cu toate acestea, Gharibabdi, reprezentantul Iranului, a declarat că una din condițiile încetării atacurilor de represalii ale Teheranului este retragerea Israelului din sudul Libanului.

Anterior, Israelul a promis că va continua ofensiva împotriva Hezbollah în Liban și că va crea o zonă tampon acolo, ceea ce l-a înfuriat adesea pe Trump, care l-a mustrat public pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în legătură cu atacurile militare.

Israelul nu a comentat imediat anunțul privind acordul de pace.

Occidentul, în așteptarea redeschiderii strâmtorii Ormuz și a unui acord nuclear

Lideri occidentali au salutat înțelegerea dintre SUA și Iran și au afirmat că strâmtoarea Ormuz trebuie să fie deschisă traficului maritim fără taxe, iar Teheranul nu ar trebui să obțină niciodată o armă nucleară.

Președintele francez Emmanuel Macron, care va găzdui summitul G7 pe 15 iunie, a declarat că acordul „ar trebui să permită redeschiderea urgentă și necondiționată a strâmtorii Ormuz, pe care misiunea internațională instituită împreună cu Marea Britanie este gata să o susțină”.

„Mijloacele sunt disponibile și gata de a fi mobilizate. Reluarea traficului maritim, fără restricții sau taxe, este o condiție esențială pentru stabilitatea regională și economia globală", a adăugat el.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că „este clar pentru noi că libertatea de navigație fără taxe trebuie restabilită acum în Strâmtoarea Ormuz”, adăugând că „Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară”.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat acordul ca fiind un „pas crucial” către rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu.

„Secretarul general speră că părțile vor profita de acest nou impuls și își vor intensifica eforturile pentru o soluționare definitivă a conflictului”, a transmis Guterres într-o declarație dată de purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric.

Democrații americani au declarat că salută eforturile diplomatice, dar au precizat că așteaptă detaliile concrete ale acordului înainte de a decide dacă îl vor susține.

Gregory W. Meeks, liderul democraților din Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, a declarat într-un comunicat că „termenii, nu comunicatul de presă, vor determina dacă acest acord servește intereselor americane”.

„Orice acord final trebuie să fie durabil, aplicabil, transparent și supus unei supravegheri riguroase din partea Congresului. Poporul american merită mai mult decât anunțuri vagi sau manipulare politică.”

Senatorul republican Lindsey Graham, un susținător vocal al lui Trump care a adoptat o poziție dură față de regimul de la Teheran, a declarat că este „mulțumit” să afle de acordul-cadru, dar așteaptă detalii complete.

„Mă bucur să aud că s-a convenit asupra memorandumului de înțelegere cu Iranul pentru a permite deschiderea Strâmtorii Hormuz. Voi urmări cu atenție negocierile care vor urma cu privire la programul nuclear al Iranului și alte chestiuni,” a scris el pe X.

„Sunt oarecum îngrijorat că viziunea Iranului asupra acordului pare diferită de ceea ce susține echipa americană de negociatori”, a adăugat Lindsey Graham.

Cu informații de la corespondentul RFE/RL la Washington, Alex Raufoglu, Radio Farda (RFE/RL) și Reuters

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