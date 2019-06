Trump: SUA va impune tarife produselor din Mexic până când „imigrația este remediată”

Presedintele Trump a anuntat o noua masura menita sa reduca imigratia ilegala. Se va dovedi ea eficace? - e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Presedintele Trump a spus ca va impune un tarif de 5% pentru toate produsele care intra in America din Mexic, daca aceasta tara continua sa permita imigrati ilegala in Statele Unite. Este o escaladare dramatica a tensiunilor dintre cele doua tari, care – daca va fi pusa in aplicare – va avea consecinte asupra ambelor economii, pentru ca ele au un grad ridicat de integrare.

Administratia Trump isi propune sa aplice aceste tarife, cu incepere de la 10 iunie si sa le mareasca, in timp, daca Mexicul nu opreste fluxurile de imigranti. Trump a spus ca va renunta la tarife doar daca intreaga imigratie ilegala, la frontiera dintre cele doua tari, inceteaza.

Alte oficialitati americane interpreteaza insa ca Statele Unite ar renunta la tarife daca autoritatile mexicane iau masuri sa reduca fluxul de imigranti, dar nu este inca clar ce inseamna asta concret.

Casa Alba a spus ca dupa un tarif initial de 5% ar urma o cifra dubla la 1 iulie si o crestere de 5% in fiecare dintre urmatoarele trei luni, asta fireste daca Mexicul nu intreprinde ceva. Tarifele vor ramine, in cele din urma, la 25% pina cind Mexicul stopeaza imigratia ilegala.

Consecintele economice ale acestei masuri pot fi grave si multi sint sceptici ca e ava fi pusa in aplicare. Este foarte probabil ca pe fondul costurilor mai ridicate de productie, consumatorii vor fi cei care vor plati pretul.

Anul trecut, Mexicul a exportat in America produse in valoare de 346 de miliarde de dolari, de la vehicule pina la fructe si legume.

Administratia nu a explicat cum vor reusi aceste masuri sa puna capat imigratiei ilegale. Daca ele lovesc in economia mexicana, asta inseamna ca mai multi, nu mai putini vor incerca sa treaca granita.

Glenn Hamer, presedintele Camerei de Comert din Arizona, a spus: „Mexicul este prietenul si vecinul nostru, un partener in chestiuni comerciale si de securitate. Anuntul facut de presedinte m-a lasat cu gura cascata, daca este pus in aplicare este foarte devastator”.

Mexicul a amenintat cu represalii, ceea ce poate declansa un razboi comercial. Ministrul de externe mexican negociaza pentru a incerca sa gaseasca, impreuna cu omologul sau, Mike Pompeo, o solutie la aceasta potentiala criza.