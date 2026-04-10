Ucraina și Rusia au convenit asupra unui armistițiu de 32 de ore de Paște

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 9 aprilie că Kievul a propus în repetate rânduri un armistițiu de sărbători și că va „acționa în consecință” după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat trupelor sale să înceteze focul în timpul sărbătorii.

„Oamenii au nevoie de Paște fără amenințări și de un pas real către pace, iar Rusia are șansa de a nu reveni la atacuri nici după Paște”, a scris Zelenski pe Telegram.

Armistițiul urmează să înceapă la ora 16:00 pe 11 aprilie și să dureze până la sfârșitul zilei de 12 aprilie.

Kremlinul a declarat că Putin a ordonat Statului Major rus „să înceteze operațiunile de luptă în toate direcțiile pentru această perioadă”, adăugând însă că forțele ruse sunt pregătite să „contracareze orice posibile provocări ale inamicului”.

Rusia a respins în repetate rânduri armistițiile pe termen lung sau pe durată nedeterminată, afirmând că este necesar un acord cuprinzător pentru a pune capăt conflictului – care s-a transformat într-un război total odată cu invazia pe scară largă a Kremlinului din februarie 2022.

În timpul armistițiilor anterioare, ambele părți s-au acuzat reciproc că au folosit acest răgaz pentru a-și reaproviziona și redistribui trupele.

Eforturile de negociere a încetării războiului Rusiei împotriva Ucrainei s-au estompat considerabil, în vreme ce Statele Unite se concentrează asupra conflictului cu Iranul.

În ciuda numeroaselor întâlniri dintre oficialii ucraineni, ruși și americani, o soluție definitivă rămâne greu de atins, iar uciderile și distrugerile continuă.

Luptele terestre aproape stagnează, Rusia capturând ocazional teritoriu ucrainean suplimentar, dar suferind pierderi masive în acest proces. Ucraina a suferit, de asemenea, pierderi grele, deși niciuna dintre părți nu dezvăluie în mod regulat cifrele privind victimele.

Rusia controlează aproximativ 19% din teritoriul ucrainean, cea mai mare parte fiind cucerită la scurt timp după invazia neprovocată din februarie 2022.

În timp ce înalți oficiali americani și-au exprimat în privat dorința de a menține impulsul diplomatic, decalajul dintre cererea de securitate a Kievului și cererea de teritoriu a Moscovei rămâne uriaș.

Cu informații de la Reuters și AFP

