Ucraina și Rusia au convenit asupra unui armistițiu de 32 de ore de Paște

Pe 9 aprilie, la Catedrala Sfântul Mihail din Kiev au fost binecuvântate aproximativ 7.000 de copturi de Paște destinate soldaților ucraineni.

Ucraina și Rusia au anunțat separat un armistițiu de 32 de ore cu ocazia Paștelui, într-o vreme când negocierile de pace între cele două părți beligerante și Statele Unite par să fi ajuns într-un impas, inclusiv pentru că Washingtonul își concentrează atenția asupra propriului conflict cu Iranul.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 9 aprilie că Kievul a propus în repetate rânduri un armistițiu de sărbători și că va „acționa în consecință” după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat trupelor sale să înceteze focul în timpul sărbătorii.

„Oamenii au nevoie de Paște fără amenințări și de un pas real către pace, iar Rusia are șansa de a nu reveni la atacuri nici după Paște”, a scris Zelenski pe Telegram.

Armistițiul urmează să înceapă la ora 16:00 pe 11 aprilie și să dureze până la sfârșitul zilei de 12 aprilie.

Kremlinul a declarat că Putin a ordonat Statului Major rus „să înceteze operațiunile de luptă în toate direcțiile pentru această perioadă”, adăugând însă că forțele ruse sunt pregătite să „contracareze orice posibile provocări ale inamicului”.

Rusia a respins în repetate rânduri armistițiile pe termen lung sau pe durată nedeterminată, afirmând că este necesar un acord cuprinzător pentru a pune capăt conflictului – care s-a transformat într-un război total odată cu invazia pe scară largă a Kremlinului din februarie 2022.

În timpul armistițiilor anterioare, ambele părți s-au acuzat reciproc că au folosit acest răgaz pentru a-și reaproviziona și redistribui trupele.

Patriarhul grec Teofil al III-lea spală picioarele unui credincios la Ierusalim, pe 9 aprilie. Locurile sfinte din Israel s-au redeschis după 40 de zile, săptămâna aceasta, chiar înaintea Paștelui ortodox.

Eforturile de negociere a încetării războiului Rusiei împotriva Ucrainei s-au estompat considerabil, în vreme ce Statele Unite se concentrează asupra conflictului cu Iranul.

În ciuda numeroaselor întâlniri dintre oficialii ucraineni, ruși și americani, o soluție definitivă rămâne greu de atins, iar uciderile și distrugerile continuă.

Luptele terestre aproape stagnează, Rusia capturând ocazional teritoriu ucrainean suplimentar, dar suferind pierderi masive în acest proces. Ucraina a suferit, de asemenea, pierderi grele, deși niciuna dintre părți nu dezvăluie în mod regulat cifrele privind victimele.

Rusia controlează aproximativ 19% din teritoriul ucrainean, cea mai mare parte fiind cucerită la scurt timp după invazia neprovocată din februarie 2022.

În timp ce înalți oficiali americani și-au exprimat în privat dorința de a menține impulsul diplomatic, decalajul dintre cererea de securitate a Kievului și cererea de teritoriu a Moscovei rămâne uriaș.

Cu informații de la Reuters și AFP

