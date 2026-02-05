Ucraina susține că a lovit o bază rusească de rachete tocmai lângă Marea Caspică

Statul Major al Ucrainei a declarat că unele clădiri au fost avariate în diferite grade, un hangar a fost avariat „semnificativ” și o parte din personal a fost evacuat din poligonul de testare Kapustin Iar, situat în apropierea Mării Caspice. Declarația preluată de Reuters nu a precizat datele atacurilor.

Atacurile au lovit un complex de clădiri de tip hangar utilizate pentru pregătirea premergătoare lansării rachetelor balistice cu rază intermediară și intercontinentală, a declarat Statul Major General pe platformele sociale.

În ianuarie, forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat o rachetă hipersonică Oreșnik de la baza Kapustin Iar. Declarația Statului Major General nu a menționat această rachetă.

Rusia a lansat racheta Oreșnik, capabilă să transporte focoase nucleare, asupra unei ținte din vestul Ucrainei în ianuarie, ca răspuns la ceea ce a descris ca o tentativă de atacare cu drone ucrainene a uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin.

Ucraina și țările occidentale au respins versiunea Rusiei cu privire la presupusa tentativă de atac.

Armata ucraineană a adăugat joi că a utilizat capacitățile sale de lungă distanță pentru a efectua atacurile, inclusiv racheta Flamingo, fabricată în Ucraina. Reuters scrie că nu a putut verifica imediat această declarație în mod independent.

Schimb de prizonieri, primul în 5 luni

În altă evoluție semnificativă legată de războiul din Ucraina, care durează de aproape patru ani, Rusia și Ucraina au convenit asupra unui nou schimb de prizonieri în cadrul negocierilor „productive” mediate de Washington, care se desfășoară la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

„Astăzi, delegațiile din Statele Unite, Ucraina și Rusia au convenit să schimbe 314 prizonieri – primul astfel de schimb în cinci luni”, a declarat joi trimisul special al SUA, Steve Witkoff, subliniind că mai sunt multe de făcut.

„Acest rezultat a fost obținut în urma unor negocieri de pace detaliate și productive”, deși „mai sunt multe de făcut”, a adăugat el într-o postare pe X.

Tot joi, autoritățile ucrainene au informat că cel puțin două persoane au fost rănite la Kiev în urma unor noi atacuri aeriene nocturne rusești. Kievul a mai spus că din cele aproximativ 190 de drone lansate în direcția Ucrainei peste noapte de ruși, aproape 160 au fost doborâte.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

