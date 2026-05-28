UE amendează Temu cu 200 de milioane de euro pentru că vinde produse „ilegale” și „periculoase”

„Compania nu a identificat, analizat și evaluat cu diligență riscurile sistemice legate de produsele ilegale oferite pe platforma sa și prejudiciile rezultate pentru consumatorii din Uniunea Europeană”, a declarat UE, potrivit AFP.

Autoritățile de reglementare ale UE au constatat că europenii au foarte mari șanse „să dea peste articole ilegale” pe Temu.

Compania Temu este extrem de populară în Uniunea Europeană, pe a cărei piață a intrat în 2023, având 130 de milioane de utilizatori.

Însă platforma se află în vizorul europenilor încă din octombrie 2024. Atunci, UE a deschis o anchetă care a concluzionat preliminar, în iulie anul trecut, că Temu a încălcat norme fundamentale privind riscurile asociate produselor ilegale.

„Temu este un actor foarte important pe piața europeană”, a declarat reporterilor Henna Virkkunen, comisarul UE pentru tehnologie, adăugând că, datorită dimensiunii sale, o „proporție foarte mare” dintre consumatorii din UE intră în posesia unor astfel de produse ilegale.

Amenda de joi este a doua aplicată în temeiul temutei „Legi privind serviciile digitale” (DSA) a UE referitoare la conținut, după ce platforma X a lui Elon Musk a primit o amendă de 120 de milioane de euro în decembrie.

În conformitate cu DSA, cele mai populare platforme digitale din lume, inclusiv aplicațiile de socializare și comercianții online, trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor pentru a înțelege ce pericole prezintă și cum le pot aborda.

UE a criticat Temu pentru evaluarea de risc din 2024, despre care a afirmat că „nu respectă standardele”, menționând descoperirea de jucării pentru copii, precum clopoțeii zornăitori, care conțineau substanțe chimice ce depășeau limitele legale de siguranță, precum și încărcătoare care nu au trecut testele de siguranță de bază. De asemenea, au fost menționat bijuteriile.

Comisia Europeană a declarat că Temu nu și-a evaluat în mod corespunzător designul platformei și modul în care aceasta „ poate amplifica riscurile de diseminare a produselor ilegale”.

