În UE, taxa pe pachete mici din China va fi de 3 euro, din iulie 2026

Noua taxă va afecta probabil comercianții online care expediază din China, precum Shein, Temu sau AliExpress, întrucât 91% din toate expedierile de comerț electronic cu o valoare sub 150 EUR proveneau din China în 2024.

Taxa convenită vineri de miniștrii de finanțe ai UE reuniți la Bruxelles este o măsură temporară și va rămâne în vigoare până în 2028, când toate mărfurile importate în UE vor fi supuse taxelor vamale, indiferent de valoarea lor, potrivit unui comunicat de presă citat de dpa.

„Această măsură temporară răspunde faptului că astfel de colete intră în prezent în UE fără taxe vamale, ceea ce duce la concurență neloială pentru comercianții din UE, riscuri pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, niveluri ridicate de fraudă și probleme de mediu”, se arată într-un comunicat de presă.

Moldova, țară candidată la aderare, ia și ea în considerare impunerea de taxe asemănătoare.

„Trebuie să constatăm că există o problemă, pentru că China investește foarte mult și acordă subvenții enorme pentru industria proprie, ceea ce creează supraproducție. Produsele sunt extrem de ieftine, dar acest lucru afectează activitatea agenților economici locali, vânzările și capacitatea lor de a menține locurile de muncă”, a declarat în toamnă deputatul PAS Radu Marian, vicepreședintele Comisiei Economice din Parlament.

Potrivit Comisiei Europene, în 2024 au fost importate în UE 4,6 miliarde de articole cu valoare redusă, sub 150 de euro, echivalentul a peste 12 milioane de colete pe zi.

Numărul coletelor mici care sosesc în UE s-a dublat anual în ultimii ani.

Un oficial al UE a declarat pentru POLITICO la începutul acestei luni că, în unele aeroporturi, până la 80 % din astfel de colete sosite nu respectă normele de siguranță ale UE. Acest lucru generează o sarcină de lucru enormă pentru funcționarii vamali, o grămadă tot mai mare de gunoi și riscuri pentru sănătate din cauza jucăriilor și articolelor de bucătărie nesigure.

Taxa de 3 euro la nivelul UE va fi distinctă de așa-numita taxă de manipulare pe care Franța, de pildă, a propus-o ca parte a bugetului său național pentru a reduce costurile vamale legate de gestionarea aceluiași flux de colete.

