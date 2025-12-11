Sute de români au ieșit în stradă după ce au văzut un documentar despre corupția din justiție

Unii din manifestanții intervievați de Hotnews.ro au spus că știau că în justiție există corupție, dar documentarul Justiție capturată, realizat de Recorder, a spus lucrurile în context, făcându-i să se „enerveze” și mai tare.

Potrivit Europa Liberă România, documentarul analizează traseul câtorva mari dosare de corupție, cu prejudicii de zeci sau sute de milioane de euro, și în care cei judecați – și care au fost găsiți vinovați în primă instanță – au fost achitați definitiv după ce procesele s-au întins pe parcursul mai multor ani.

Aceste anchete „sunt îngropate în mod sistematic”, arată publicația Recorder, pe baza mărturiilor strânse de la oameni care încă activează în Justiție – precum Claudiu Sandu, procuror și vicepreședinte al CSM, judecătorul Laurențiu Beșu de la Curtea de Apel București ori procurorul militar Liviu Lascu – sau care au ieșit din sistem – precum fostul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Crin Bologa.

Jurnaliștii Recorder mai spun că au vorbit cu mulți alți judecători și procurori sau foști magistrați cărora le-au protejat identitatea, deoarece aceștia se tem de eventualele repercusiuni.

Situația este de o gravitate fără precedent, afirmă aceștia, iar acțiunile întreprinse în ultimii ani de „o grupare” din conducerea sistemului judiciar „nu garantează independența Justiției”.

Astfel, mulți dintre ei au menționat-o în mod expres pe Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Într-o reacție la documentar, aceasta a negat orice acuzație.

Documentarul a fost cea mai vizionată emisiune de televiziune din România în 2025 și a fost comentat de mulți formatori de opinie și politicieni din România. Autorii au spus că au acceptat difuzarea lui la două televiziuni fără plată, dată fiind importanța fenomenului discutat.

La aproape 19 ani de la aderarea la UE, România continuă să fie considerată una din cele mai corupte țări din blocul cu 27 de membri, alături de vecinele sale Bulgaria sau Ungaria.

