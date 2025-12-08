Bucureștenii și-au ales un primar liberal, întărindu-l și pe premierul Bolojan

Sprijinit de premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, Ciucu a învins în ciuda măsurilor de austeritate introduse de Bolojan pentru a redresa finanțele publice ale României, care s-a îndatorat puternic în ultimii ani.

Rezultatul alegerilor din București întărește poziția lui Bolojan într-o coaliție de guvernare proeuropeană fragilă, din care fac parte și social-democrații, dar și Uniunea Salvați România (USR), un alt partid al cărui candidat a pierdut, în competiția cu Ciucă.

Funcția de primar al capitalei României a rămas vacantă în luna mai, după ce independentul Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale repetate. El era pe atunci în cel de-al doilea său mandat de primar general al capitalei, câștigat în 2024.

Vorbind în fața jurnaliștilor la aflarea rezultatelor, Ciucu a spus duminică seară că a câștigat el pentru că nu a dus o companie negativă și că vrea să rămână primar „cât mai mult timp”.

„Nu vreau să fiu preşedintele României, nu vreau să fiu preşedintele Partidului Naţional Liberal. Vreau să am cât mai mult timp pentru oraşul nostru, pentru bucureşteni”, a spus învingătorul.

Înainte de alegeri, sondajele sugerau un scor strâns și posibilitatea ca Bucureștiul să devină prima capitală din Uniunea Europeană condusă de un politician de extremă dreapta.

Independenta Anca Alexandrescu, susținută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), s-a clasat însă pe locul al doilea, cu 22,35%. Este considerat totuși un rezultat totuși semnificativ pentru cel mai mare oraș al țării, care nu este un bastion al extremei drepte.

AUR este împotriva sprijinului pentru Ucraina, critică conducerea UE și sprijină politicile președintelui SUA, Donald Trump, inclusiv în domeniile energiei și imigrației.

Pe locul al treilea s-a situat la alegerile de duminică Daniel Băluță, candidatul Partidului Social Democrat (PSD), cea mai mare formațiune a coaliției de guvernare. În ciuda faptului că face parte din guvern, PSD critică planurile premierului Bolojan de privind noi măsuri de austeritate, ca o reducere a numărul de angajați și a cheltuielilor din sectorul public.

Cătălin Drulă, candidatul USR, formațiune apropiată de președintele Dan a obținut aproape 14% din voturi, încheind alegerile pe locul patru.

Victoria lui Ciucu l-ar întări pe premierul nu doar în raport cu partenerii din coaliția de guvernământ, ci și în raport cu rivalii din propriul partid, a anticipat înainte de alegeri analista Europei Libere România, Andreea Pora.

„Va exista o schimbare a balanței de putere în interiorul coaliției de guvernare”, a spus un alt analist, Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai.

„Această victorie … dă oxigen Partidului Național Liberal și asigură faptul că actuala coaliție de guvernare va merge înainte”, a spus Mișcoiu citat de Reuters.

Se așteaptă ca guvernul să supraviețuiască unei moțiuni de cenzură așteptată la vot luna aceasta, care a fost declanșată de reforma pensiilor din sistemul judiciar asupra căreia insistă premierul Bolojan.

În declarațiile sale de după alegeri, Ciprian Ciucu a spus că își dorește ca și reformele, și actuala coaliție de guvernare să continue. „Din poziția mea, la nivel politic, voi ajuta ca aceste reforme să se întâmple”, a spus Ciucu.

Votul de duminică a avut loc la un an de la controversatele alegeri prezidențiale anulate de România în urma suspiciunilor că Rusia l-a ajutat pe naționalistul Călin Georgescu, care își spune „suveranist”, să câștige primul tur de scrutin.

Anularea alegerilor a aruncat România în cea mai gravă criză politică din ultimele decenii, au scos la iveală vulnerabilități nebănuite în fața atacurilor hibride și dezinformării, au divizat alegătorii și au pus sub semnul întrebării ratingul financiar al țării.

Anca Alexandrescu, candidata apropiată lui Georgescu, a spus că rezultatul alegerilor o va ajuta să meargă mai departe „pe acest drum al suveranismului”.

Următoarele alegeri generale în România au loc în 2028.

