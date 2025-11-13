UE ar putea taxa cumpărăturile online din China mai devreme decât era prevăzut. Moldova, probabil, va face la fel

În 2023, Comisia Europeană a propus eliminarea scutirii „de minimis” de la taxe pentru mărfurile cu o valoare sub 150 de euro (175 dolari), dar numai începând cu 2028, când urmează să intre în vigoare o revizuire mai amplă a regimului vamal al UE.

Într-o scrisoare adresată miniștrilor de finanțe ai UE reuniți joi la Bruxelles, Sefcovic a propus eliminarea pragului „de minimis” în primul trimestru al anului 2026, cu doi ani mai devreme decât era prevăzut, relatează Reuters.

Măsura, care ar afecta platforme online precum Shein și Temu, ar semnala că blocul este hotărât să protejeze competitivitatea întreprinderilor din cele 27 de state membre, a scris Sefcovic.

Numărul coletelor cu valoare redusă recepționate în blocul comunitar s-a dublat anul trecut, ajungând la 4,6 miliarde, peste 90% dintre acestea provenind din China, iar Comisia, brațul executiv al blocului, se confruntă cu presiuni din partea companiilor din UE pentru a stopa mai rapid acest flux.

Statele Unite au renunțat deja la propria politică „de minimis”, care permitea intrarea fără taxe vamale a coletelor cu o valoare mai mică de 800 de dolari, ceea ce a dus la îngrijorări că importurile ieftine din China s-ar putea redirecționa mai mult către Europa.

În UE, lucrurile se precipită inclusiv pentru că unele țări membre par hotărâte să introducă taxe naționale de manipulare.

România a propus o taxă de 25 de lei (5,73 dolari) pentru coletele cu valoare redusă, în timp ce Italia lucrează la introducerea unei taxe până la sfârșitul anului pentru a-și proteja industria modei, cum a declarat miercuri ministrul industriei italian.

Moldovenii se trezesc

Fostul guvern PAS, al lui Dorin Recean, a dat mai degrabă asigurări că nu vor fi taxate în viitorul previzibil coletele din China, dar lucrurile par pe cale să se schimbe și pentru consumatorii moldoveni.

În octombrie, ministra Finanțelor Victoria Beolus a semnalat, pe final de mandat, că Moldova ar putea taxa cumpărăturile din China - fie coborând pragul de taxare cu TVA (în prezent este ca în Europa, de 150 de euro), fie prin introducerea vreunor comisioane de manipulare, cum vrea să facă România.

Ideea a fost dezvoltată tot la sfârșitul lunii trecute de deputatul PAS Radu Marian, care este la bază economist.

Într-o emisiune la Newsmaker, el a spus că aceste cumpărături online, mai ales netaxate, dăunează producătorilor locali.

„Trebuie să constatăm că există o problemă, pentru că China investește foarte mult și acordă subvenții enorme pentru industria proprie, ceea ce creează supraproducție”, a explicat Marian.

„Oamenii își doresc produse cât mai ieftine, dar trebuie să găsim o soluție care să nu afecteze economia și locurile de muncă pe termen lung”, a adăugat deputatul, anticipând că introducerea taxării coletelor din China va fi pe agenda noului guvern, între timp instalat sub conducerea finanțistului Al. Munteanu.

Ca și în alte țări europene, cumpărăturile online din străinătate au luat avânt în ultimii ani în R. Moldova.

Potrivit companiei ucrainene Nova Poșta, în 2024, numărul acestor trimiteri poștale a crescut cu 26%, ajungând la circa trei milioane. Cele mai multe au venit din China și de pe platforme ca Temu, Joom și Aliexpress.

La începutul anului, compania Temu a anunțat, prin intermediul agenției Infotag, că a încheiat un acord de parteneriat strategic cu Poșta Moldovei. Reprezentanții Temu spun că înțelegerea va duce la crearea unor „puncte de preluare convenabile” pentru clienți și că va oferi „o mai mare flexibilitate” în primirea de comenzi și livrarea la domiciliu.

