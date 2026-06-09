„Pachetul” propus – cea de-a 21-a rundă de sancțiuni împotriva Rusiei de la invazia din 2022 – include, de asemenea, menținerea unui plafon de preț pentru petrolul rusesc și luarea de măsuri împotriva platformelor de tranzacționare a criptomonedelor utilizate pentru a eluda sancțiunile.

„Sancțiunile noastre continuă să lovească puternic și să afecteze profund. Ele slăbesc bazele economice ale efortului de război al Rusiei”, a declarat von der Leyen.

Șefa UE a mai spus că scopul interdicției de viză pentru combatanți este de a se asigura că „Europa rămâne interzisă pentru oricine a participat la invazia Ucrainei”.

„Propunem pentru prima dată interzicerea intrării în Uniunea Europeană pentru oricine a servit în forțele armate ruse de la începutul războiului”, a insistat ea.

Noile sancțiuni vor trebui dezbătute de cele 27 de state membre ale UE și necesită aprobarea unanimă pentru a fi adoptate.

„Rușii beau vin pe plajă și ucrainenii mor”

Între timp, 11 țări din UE au cerut Comisiei Europene să înăsprească regimul de vize nu doar pentru foștii soldați ruși din Ucraina, ci pentru ruși în general.

Ministrul suedez al migrației a spus miercurea trecută, când a prezentat o scrisoare către executivul UE pe tema aceasta, că este „aiurea” că mulți ruși se bucură de vacanțe în Europa în timp ce ucrainenii mor pe câmpul de luptă.

Suedia și alte 10 țări au trimis miercuri o scrisoare șefei politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, și comisarului pentru migrație, Magnus Brunner, în care afirmau că numărul vizelor de turism eliberate cetățenilor ruși a crescut în ciuda războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Țările semnatare au îndemnat Comisia, organul executiv al UE, să înăsprească și să armonizeze urgent restricțiile, afirmând că regulile inegale riscă să submineze politica de securitate și sancțiunile împotriva Rusiei în legătură cu invazia din 2022 a Ucrainei.

Rusia nu a reacționat imediat, dar oficialii ruși afirmă de obicei că țările europene sunt cuprinse de „isterie anti-rusă”.

Rușii care dețin viză Schengen pot călători liber în așa-numitul spațiu Schengen, un grup format din 25 de state membre ale UE și alte patru țări.

Conform datelor citate în scrisoarea de săptămâna trecută, la care a avut acces Reuters, în 2025 au fost eliberate 477.878 de vize Schengen cetățenilor ruși în scop turistic, în creștere față de 440.558 în 2024.

„Sincer vorbind, cred că este aiurea să vedem sute de mii de turiști ruși venind în Europa, bucurându-se de soare”, a declarat ministrul suedez al migrației, Johan Forssell, pentru Reuters, în timp ce participa la o reuniune a UE privind justiția și afacerile interne, la Luxemburg.

„Ei fac excursii de weekend pentru cumpărături, beau vin rosé, în timp ce ucrainenii mor pe câmpul de luptă.”

Scrisoarea adresată lui Kallas și Brunner a fost semnată de miniștrii din Suedia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia și Polonia.

De obicei, mai reticente să introducă restricții dure rușilor sunt țările vest-europene îndrăgite cel mai tare turiștii ruși: Franța, Spania și Italia.

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