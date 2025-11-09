Ultimul tren din Kramatorsk: Autoritățile închid o gară vitală din estul Ucrainei din cauza apropierii frontului
Din cauza înaintării forțelor ruse în regiunea Donețk, autoritățile ucrainene au anunțat că suspendă curselor feroviare spre și dinspre orașul Kramatorsk și spre o gară care a fost, în ultimii ani, un punct al despărțirii și revederii între soldații ucraineni plecați pe front și familiilor lor. Fotoreporterul Serviciului ucrainean al Europei Libere, Serhiy Nuzhnenko a documentat de-a lungul anilor și îmbrățișări pline de bucurie și lacrimi de rămas-bun.