Ultimul tren din Kramatorsk: Autoritățile închid o gară vitală din estul Ucrainei din cauza apropierii frontului

Din cauza înaintării forțelor ruse în regiunea Donețk, autoritățile ucrainene au anunțat că suspendă curselor feroviare spre și dinspre orașul Kramatorsk și spre o gară care a fost, în ultimii ani, un punct al despărțirii și revederii între soldații ucraineni plecați pe front și familiilor lor. Fotoreporterul Serviciului ucrainean al Europei Libere, Serhiy Nuzhnenko a documentat de-a lungul anilor și îmbrățișări pline de bucurie și lacrimi de rămas-bun.

Gara Kramatorsk este mai mult decât o gară. Este locul întâlnirilor și luărilor de rămas între soldații care merg pe front și familiile lor.
Aici, unul dintre nodurile de transport ale Ucrainei din apropierea liniei frontului, soldații vin în permisie pentru câteva zile, dar uneori și câteva ore, pentru a-i revedea pe cei dragi. În anii de război, bucuria întâlnirilor s-a amestecat aici cu lacrimile despărțirilor, uneori pentru totdeauna.
Vadim Filașkin, șeful administrației militare regionale și compania ucraineană de cale ferată au anunțat pe 5 noiembrie „decizia grea” de a suspenda cursele la Gara Kramatorsk din cauza riscurilor de securitate.
Trenurile din întreaga Ucraină, tocmai din regiunile vestice Ivano-Frankivsk și Lvov, dar și din cele sudice mai apropiate ca Hersonul, aduceau în această gară soțiile și copiii soldaților de pe front.
