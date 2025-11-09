Ultimul tren din Kramatorsk: Autoritățile închid o gară vitală din estul Ucrainei din cauza apropierii frontului

2 Aici, unul dintre nodurile de transport ale Ucrainei din apropierea liniei frontului, soldații vin în permisie pentru câteva zile, dar uneori și câteva ore, pentru a-i revedea pe cei dragi. În anii de război, bucuria întâlnirilor s-a amestecat aici cu lacrimile despărțirilor, uneori pentru totdeauna.