Un atac cu drone a blocat activitatea aeroportului din Dubai

Activitatea aeroportului internațional Dubai, din Emiratele Arabe Unite, a fost blocată pe 16 martie după ce o dronă iraniană a lovit un rezervor de combustibil din apropiere, provocând un incendiu de proporții. Aeroportul din Dubai, unul din cele mai aglomerate din lume, a fost ținta mai multor lovituri ale Iranului, care a atacat state din Golf ca represalii la ofensiva aeriană a SUA și Israelului lansată asupra sa în februarie. Nu s-au înregistrat victime, iar autoritățile aeroportuare din Dubai spun că zborurile sunt reluate treptat.