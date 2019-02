Un caz ce stîrnește pasiuni în Statele Unite

Cazul guvernatorului statului Virginia, Ralph Northam stirneste pasiuni in America, avind in acelasi timp si caracteristici bizare. Despre ce este vorba, în relatarea corespondentului Europei Libere la Washington.

Statul Virginia il are guvernator pe democratul Ralph Northam. In cursul zilei de vineri a fost data la iveala o fotografie de pe pagina sa de sfirsit de an, de la Universitatea unde a studiat medicina, care infatiseaza doua personaje: unul cu fata colorata in negru – ceea ce reprezinta o insulta pentru comunitatea negrilor americani – si un altul imbracat in uniforma organizatiei rasiste Ku Klux Klan. La putin timp dupa aceea, guvernatorul a postat un mesaj in care isi cerea scuze pentru a fi aparut in ipostaza respectiva, fara insa sa precizeze, care dintre personajele respective fusese.

In contextul respectiv, numerosi politicieni democrati au cerut demisia imediata a lui Ralph Northam si asta parea sa se intimple. La o zi dupa aceea insa, lovitura de teatru. Guvernatorul a aparut la o conferinta de presa, negind ca ar fi fost unul dintre cele doua personaje din poze, mai mult decit atit aratind că nu a avut cunostinta despre albumul respectiv si nu stie care este provenienta fotografiei. El a spus tot atunci ca motivul pentru care stie ca nu a fost in fotografia respectiva este că isi aduce perfect aminte de o alta ocazie, cind, in acelasi an, pe cind avea 25 de ani, si-a innegrit fata cind a participat la un concurs de dans la San Antonio, in Texas.

In noile conditii, principala intrebare a fost una de credibilitate. Ralph Northam sustine ca la inceput si-a dat seama de gravitatea situatiei si a decis sa aiba o interventie publica, desi impusul sau initial a fost că nu este nici unul dintre personaje. De ce a recunoscut că a fost insa, in prima sa interventie, ramine neclar. Discutii cu familia si cu fost colegi de facultate par sa-l fi dus la a doua interventie publica in care a spus ca nu demisioneaza, pentru ca nu este in fotografie.

Exista aici doua posibilitati. Una este ca guvernatorul minte, că a nascocit o explicatie plauzibila, pornind de la premiza că in atmosfera politica din America zilelor noastre, adevarurile sint relativizate si publicul pare sa inghita minciuni, daca vin de la cei pe care-i sprijina. Pina nu demult, teoria in consultanta politica era ca minciuna nu te duce departe, ilustrarea fiind Bill Clinton si cazul Monika Lewinsky. Presedintia Trump pare sa modifice aceasta idee.

Dar exista si o alta varianta a acestei situatii, cazul in care Ralph Northam nu este in respectiva fotografie si intr-adevar nu a stiut despre album. Putini par sa ia in considerare aceasta ipoteza. Ei aduc argumentul ca el a recunoscut că si-a innegrit fata, intr-o alta imprejurare, cind se imbracase in Michael Jackson, pentru un concurs de dans.

Exista mult mai putine voci, ce e drept, care se intreaba dacă guvernatorului nu trebuie trebuie sa i se acorde – in acest al doilea caz – privilegiul de a demonstra ca s-a schimbat si ca nu este rasist. Deocamdata Ralph Northam rămine in functie. Dar presiunile ca el sa demisioneze se intețesc.