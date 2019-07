Un conflict în Partidul Democrat american speculat de președintele Donald Trump

Intr-un mesaj tweeter, presedintele Trump a scris ca anumite deputate democrate, din aripa de stinga a partidului ar trebui sa se duca si sa indrepte lucrurile in locurile infestate de criminalitate din care provin. Pe cine vizeaza aceasta declaratie? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Mesajul se referă la deputatele democrate nou venite in Congres, Alexandria Ocasio-Cortez, care este de origine hispanică, Ayanna Pressley, care este afro-americană, Rashida Talib, de origine palestiniana si singura deputata dintre cele patru nascuta in strainatate, Ilhan Omar care este refugiat somalez.

O demonstratia a avut loc ieri seara, in fata Casei Albe, acuzindu-l pe Trump de rasism. Pe fundalul confruntarii se află un conflict din sinul Partidului Democrat pe care Trump încearca sa-l speculeze si intensifice. Acolo, deputatele respective si o grupare aflata la stinga, unii ar spune extrema stinga a partidului, sînt foarte active pe mediile de socializare si incearca sa-si faca vocea auzita, impingind partidul intr-o directie pe care conducerea si mai ales presedinta Camerei, Nancy Pelosi o considera daunatoare.

Ocasio Cortez a acuzat-o chiar pe Pelosi că ar persecuta membre democrate in Congres, de culoare. Presedintele Trump a gasit de cuviinta sa arunce paie pe foc, dar maniera in care a facut-o, indemnindu-le pe deputate – toate cetățene americane, alese membre in Congres – sa se duca de unde provin familiile lor este cel putin neobisnuita si creaza suspiciuni. Cortez a spus ca Trump nu suporta idea ca ele au fost alese de americani, dar nu accepta nici ideea ca nu le e frica de el. Insăși Pelosi le-a luat apararea celor patru spunind ca a avut intotdeauna convingerea ca sloganul „Să facem America măreață din nou” inseamna „Să facem America albă, din nou”.

Trump a continuat tirada pe tweeter, acuzindu-le pe deputate că ori de cite ori li se opune cineva, ele isi acuza adversarii, inclusiv Nancy Palosi, de „rasism”. „Limbajul lor dezgustator”, a continuat Trump, si toate lucrurile oribile pe care le spun despre Statele Unite trebuiesc denuntate. Daca Partidul Democrat continua sa permita un astfel de comportament, privim cu incredere alegerile din 2020, in care ne vom infrunta”.

Trump le acuza pe deputate, fara sa le numeasca direct pe durata acestei dispute, ca nu țin cu America si că se impotrivesc si intereselor aliatului Israel.

Ideea că presedintele le-a indemnat practic pe deputatele cu anumite origini etnice si rasiale sa paraseasca tara este cl putin neobisnuita. Pe de alta parte insa, vulnerabilitatile Partidului Democrat devin evidente, in conditiile in care doar circa o patrime din partid se identifica cu aripa de stinga, reprezentata de deputate, dar acea aripă este cea mai vizibilă și agresivă în spatiul public.