Pe 16 iunie, pe adresa de e-mail a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) ajungea o scrisoare de la instituția omologă din Ucraina – Serviciul de Stat pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor (SSSAPC).

Directorul interimar al agenției ucrainene, Andrei Kreitor, le cerea colegilor din R. Moldova să permită unei companii din Ucraina – Letychivskyi Kombikormovyi Zavod – să poată vinde furaje în R. Moldova.

Două zile mai târziu, pe 18 iunie, printr-un ordin semnat de directorul ANSA, Radu Musteață, compania Letychivskyi și o altă firmă din Ucraina – Kosh 2 LLC – au primit permisiunea.

Derogarea temporară a fost acordată după ce, la începutul acestui an, autoritățile de la Chișinău au oprit toate importurile de furaje din Ucraina. Anterior, descoperiseră că hrana pentru păsări conține o substanță ce poate fi dăunătoare omului, antibioticul metronidazol.

La scurt timp după ordinul din 18 iunie, TIR-urile cu furaje din Ucraina au început să ajungă în Republica Moldova. Până pe 13 iulie, 728 de tone de furaje au fost vândute de Letychivskyi către doi operatori din R. Moldova.

De acolo, mai departe, către mai multe ferme de pui din R. Moldova.

Cronologia acestei povești se oprește la Centrul Național Anticorupție (CNA), care pe 2 iulie o reține pe secretara de stat din Ministerul Agriculturii, Tatiana Nistorică, pentru luare de mită.

Motivul: ar fi primit bani ca să influențeze „persoane cu funcții de răspundere din cadrul ANSA în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina”.

Într-un răspuns pentru Europa Liberă, ANSA confirmă: singurele companii care au primit această derogare sunt cele menționate în ordinul din 18 iunie: Letychivskyi Kombikormovyi Zavod și Kosh 2 LLC.

Cum explică ANSA derogarea

În ziua redactării acestui articol, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor încă aștepta să afle dacă furajele ajunse deja în fermele din R. Moldova sunt sau nu conforme.

După importul hranei pentru păsări, ANSA a prelevat trei probe, pe care le-a trimis în România pentru testare pentru a afla dacă furajele conțin sau nu substanțe interzise, inclusiv metronidazol.

De ce a permis ANSA importurile înainte de propriile testări, având în vedere amplitudinea scandalului de la începutul anului?

Directorul instituției, Radu Musteață, a spus Europei Libere că ordinul din 18 iunie a fost unul „tehnic” și că „o notă de fundamentare separată la act nu a fost emisă”.

„Ordinul nr. 263 din 18.06.2026 s-a bazat pe un parcurs procedural strict, fundamentat pe garanțiile sanitare veterinare oficiale transmis de SSUFCP din Ucraina, materialele transmise și pe parafarea noului model de certificat sanitar-veterinar de export”.

„Garanțiile” la care se referă reprezentantul ANSA le găsim în două scrisori distincte, în care autoritatea sanitar-veterinară din Ucraina argumentează de ce companiile Letychivskyi Kombikormovyi Zavod și Kosh 2 LLC pot exporta în R. Moldova.

Instituția ucraineană spune că „la solicitarea” celor două firme a efectuat „controale inopinate” prin care a prelevat probe de furaje și că rezultatele au fost „pozitive”.

Directorul Radu Musteață ne-a explicat cum se justifică încrederea pe care ANSA a acordat-o instituției omologe din Ucraina.

După ce R. Moldova a interzis pe 15 ianuarie 2026 toate importurile de furaje din Ucraina, autoritățile moldovene au avut mai multe întâlniri online – între februarie și aprilie 2026 – cu omologii de la Kiev.

„Pe parcurs, Agenția (ANSA) a concluzionat că SSUFSCP (n.r., instituția omologă din Ucraina) a întreprins acțiunile necesare pentru a garanta că furajele combinate destinate exportului în R. Moldova urmau să întrunească cerințele legislației naționale, respectiv produsele alimentare generate de animalele care urmau să îl consume nu vor prezenta un risc pentru sănătatea publică”.

În mai, ANSA a aprobat un nou model de certificat sanitar-veterinar pentru importurile din Ucraina, care, spune Musteață, „garantează respectarea cerințelor sanitar veterinare și de siguranță”.

Europa Liberă a solicitat un punct de vedere pe acest subiect și de la autoritatea sanitar-veterinară din Ucraina. Nu am primit un răspuns până la publicarea acestui articol.

Dosarul penal

Cele două companii care au beneficiat de derogarea stabilită pe 18 iunie sunt singurele de până acum care au primit acceptul de a-și vinde furajele în R. Moldova.

Derogarea face obiectul unui dosar de corupție care a zguduit, la începutul acestei luni, Guvernul Republicii Moldova.

Reținerea de pe 2 iulie a secretarei de stat Tatiana Nistorică și a reprezentantului unui operator economic din R. Moldova – al cărui nume nu a fost făcut public de CNA – ridică suspiciuni cu privire la legalitatea ordinului de derogare.

CNA susține că „reprezentantul agentului economic ar fi transmis mijloace bănești secretarului de stat pentru ca acesta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării permisiunii de import al furajelor din Ucraina”.

Pe 4 iulie, Judecătoria Chișinău a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a Tatianei Nistorică și pentru 20 de zile a celui care, susțin anchetatorii, i-ar fi dat mită.

Instanța a refuzat să ne pună la dispoziția încheierea prin care a decis arestarea – invocând confidențialitatea dosarului.

În opinia directorului ANSA, Radu Musteață, ordinul semnat de el pe 18 iunie este legal și „nu există temeiuri juridice de anulare sau suspendare sub aspectul legalității de emitere”.

„Agenția își exprimă disponibilitatea deplină de cooperare cu instituțiile de drept și organele de urmărire penală pentru elucidarea tuturor aspectelor și circumstanțelor cazului, ori de câte ori va fi solicitată”, a declarat Radu Musteață.

De ce ar trebui să îți pese, dacă mănânci pui din supermarket

Toată această poveste nu este numai despre niște saci cu hrană pentru pui.

Uniunea Europeană a interzis încă din 1997 consumul de animale cărora, în timpul creșterii, li s-a administrat metronidazol. Administrarea nu înseamnă neapărat injecții sau pastile, ci și furaje care conțin antibioticul.

În R. Moldova, această interdicție este în vigoare din 2011.

Agenția Europeană a Medicamentelor a descoperit riscuri de sănătate la oamenii care sunt expuși la acest medicament, precum cancere sau probleme de fertilitate.

Nu există doză minimă sigură recomandată a acestui medicament.

Metronidazolul ajunge în furaje, de acolo în organismul păsărilor sau al vitelor, iar reziduurile lui trec mai departe în carne, ouă și lapte – adică direct în farfuria consumatorului.

Dincolo de siguranța consumatorului, pentru R. Moldova mai e o problemă.

Din 2026, R. Moldova a primit permisiunea de a exporta carne de pasăre în Uniunea Europeană. Folosirea unor furaje cu metronidazol ar putea contamina inclusiv marfa pe care producătorii moldoveni vor să o vândă în Europa, ceea ar putea duce la interdicția exportului.

După embargoul impus de ANSA în ianuarie, producătorii de pui din R. Moldova nu au fost foarte mulțumiți.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a primit mai multe scrisori de la producători, care îi cereau să permită reluarea importurilor de furaje din Ucraina, întrucât cele de pe piața internă ar fi insuficiente.

În privința celor 728 de tone de furaje importate deja în baza ordinului din 18 iunie, cantitatea nu este una neglijabilă.

Cu 728 de tone de furaje se pot crește în jur de 150.000 de pui de carne pe un ciclu complet de șase săptămâni, în condițiile în care un pui cu vârsta standard de 42 de zile consumă, de la ecloziune până la sacrificare, aproape cinci kilograme de furaj.

Potrivit MAIA, locuitorii din R. Moldova consumă anula în jur de 90.000 de tone de carne de pasăre pe an, din care doar aproximativ 65.000 sunt produse în țară, restul venind din import.

Principalul exportator de carne de pasăre este Ucraina.

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