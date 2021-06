Un francez printre mercenarii lui Putin și o non-bătălie navală în largul Crimeei

Circumstanțele misteriosului incident de ieri din Marea Neagră în care au fost implicate forțele ruse și o navă militară britanică rămân tulburi.

S-a tras sau nu s-a tras? Moscova afirmă că un avion de tip Suhoi-24 și o navă militară rusească au tras focuri de avertisment, ba chiar și o bombă, în direcția unui distrugător britanic (distrugătorul Defender) care intrase în apele sale teritoriale din Marea Neagră, ceea ce Londra dezminte cu fermitate.

Cum a scris însă de îndată The Guardian, ministerul britanic al apărării a anunțat rapid că nu s-a tras niciun fel de foc și nicio bombă asupra navei și că distrugătorul britanic n-a făcut decât să traverseze apele teritoriale ale Ucrainei, în apropierea Crimeii, conform dreptului internațional. Evident că aici se situează întreaga problemă, căci pentru Rusia, care a ocupat Crimeea în 2014, acele ape teritoriale ucrainene îi aparțin si sunt de fapt rusești.

Pentru a rezuma: Rusia vorbește despre apele sale teritoriale (zona din jurul Crimeei), în vreme ce Londra insistă că e vorba de apele teritoriale ale Ucrainei, anexiunea peninsulei nefiind recunoscută internațional.

Pe acest fundal, de altfel, vor avea loc curând manevre militare NATO în Marea Neagră, cu participarea Ucrainei. Altfel zis... în largul Crimeei.

Amnesty International denunță Grecia

În ajunul summitului european de astăzi și mâine de la Bruxelles, forțele grecești sunt acuzate de violențe împotriva migranților. Organizația Amnesty Internațional a publicat un raport în care documentează în detaliu aceste acuzații.

Astăzi începe la Bruxelles summitul european în care Portugalia predă președinția rotativă de șase luni a UE Sloveniei. Pe meniul discuțiilor, vor figura în primul rând Rusia și Turcia, ca si situația refugiaților (cf. raportul Amnesty), dar fiind vorba de președinția slovenă, un alt subiect se invită singur: e pentru prima dată că procesul extinderii UE in Băleni este blocat... de o țara din Balcani: Bulgaria.

Bulgaria, prima țară care a recunoscut independența Macedoniei, in 1991, refuză în același timp să accepte existența limbii bulgare și a națiunii macedonene, așa încât a blocat candidatura acesteia la UE și, implicit, candidatura Albaniei, care vine „la pachet” cu Macedonia.

Wagner fără muzică

Le Figaro, în Franța, are un întreg dosar, doua pagini pline despre "armata fantomă" a lui Putin, acei mercenari din compania Wagner care in câțiva ani au întins influența Rusiei din Donbas, in Ucraina, până in Republica Centrafricană.

Doua pagini complete din ziar conțin un articol cu fotografii si o harta, precum si un interviu cu un mercenar francez revenit plin de furie (si de răni) după mai mulți ani petrecuți in compania Wagner, în special în Siria.

Această grupare de mercenari, armată neoficiala si nereglementată, ba chiar teoretic ilegală în Rusia, a apărut pentru prima oară in 2014, odată cu ocuparea Crimeii si declanșarea conflictului din Donbas.

Mercenarii: „Tiens, voilà du boudin” à la russe

Fondatorul si șeful grupării este Evgheni Prigojin, supranumit "Bucătarul lui Putin" (cf. foto), care pe lângă această grupare armată mai conduce și o „uzină de troli” din ciberspațiu. Prigojin este vizat de sancțiuni SUA pentru amestec în alegerile americane prezidențiale din 2016 și e urmărit de FBI pentru fraudă.

Recent, compania Wagner s-a extins în mai multe tari africane, in special in acelea din care Franța se retrage, precum Republica Centrafricană, iar acum, mai recent, sunt semne ca mercenarii ruși ar avea ochii pe Mali.

Conform unui raport ONU, numai în Libia ar fi prezenți între 800 și 1200 de mercenari Wagner, sosiți pentru a întări trupele generalului rebel Haftar, opus guvernului central recunoscut de ONU și de UE, dar care se bucură, în mod paradoxal, și de sprijinul Franței.

Se consideră că gruparea ar fi pierdut până acum circa 500 de oameni, dintre care 300 numai în Siria. Tocmai în legătură cu Siria, Le Figaro are și un interviu, realizat la Moscova, cu un francez fost mercenar în Wagner, Marat Gabidouilin, care trăiește în Rusia, după ce a luptat pe toate fronturile, dar care e acum revoltat de felul în care victoria împotriva Statului Islamic le-a fost furată de către politicieni, lui și camarazilor lui vii și morți.

În vârstă astăzi de 55 de ani, Gabidouilin a făcut în Franța închisoare pentru crimă, a trecut prin alcoolism și șomaj, apoi a ajuns în compania rusă Wagner în Siria, unde a luptat mai mulți ani și a fost rănit de câteva ori.

Gruparea este considerată a fi comis o serie întreagă de crime și violări ale drepturilor omului în diverse țări și s-ar putea regăsi curând în colimatorul justiției internaționale. Putin nu neagă prezența unor ruși în Siria și în Africa, dar spune că statul rus nu are nimic de-a face cu aceștia.

Michel Onfray și Titanicul care se scufundă al occidentului

Săptămânaliul satirico-politic francez Le Canard enchaîné are (numai în ediția pe hârtie) o scurtă prezentare a ultimei cărți a etern surprinzătorului filozof la modă Michel Onfray, fost moralist nietzschean și camusian, trecut mai recent la idei de extrema dreaptă și anti-europene.

Ultima lui carte, Arta de a fi francez, o cărămiduță de 400 de pagini, deplânge prăbușirea civilizației occidentale în termeni precum: „această dantescă scufundare a civilizației noastre” și: „Regret declinul civilizației iudeo-creștine, mă bat acum pentru ea.”

Scrie Le Canard: «În cartea lui din 2005 Tratat de ateologie, ”Onfray invoca din toată inima „o eră a ateismului decomplexat” și se războia cu „cele trei monoteisme”, pe care le vedea ca „animate de aceeași pulsiune a morții”. Astăzi – el se bate pentru iudeo-creștinism!» Iar Le Canard îi sugerează împotriva pulsiunilor morții o tocăniță în fața sobei aprinse, una din imaginile de un comic involuntar insuportabil pe care el le împrăștie prin cartea lui pentru a sugera Franța tradițională.

În acest timp, Titanicul occidentului se tot scufundă... Femeile și copiii mai întâi?