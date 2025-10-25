Un pictor din Kuzbass, originar din Ucraina, riscă 10 ani de închisoare pentru „defăimarea” armatei ruse

Un pictor din orașul siberain Novokuznețk, Petro Sirotiuk, în vârstă de 67 de ani, riscă până la 10 ani de închisoare pentru o postare pe rețele despre lovitura unei drone asupra centralei nucleare de la Cernobîl, din 14 februarie 2025. Sirotiuk este acuzat de „dezinformare” și „defăimarea” armatei ruse. Artistul este binecunoscut în marea urbe din regiunea Kuzbass, cel mai mare bazin carbonifer și centru industrial din sudul Siberiei de Vest. Având rădăcini ucrainene, el publica adesea pe rețele materiale istorice despre represiunile sovietice din Ucraina, și avea chiar transmisiuni live din orașele țării invadate acum de Rusia, relatează portalul de limbă rusă al Europei Libere (RFE/RL), Sibiri Realii, care a încercat să discute cu familia și prietenii artistului plastic. Nu se știe încă ce măsură preventivă i-a fost aplicată lui Sirotiuk. După începutul anchetei penale, conturile de rețele sociale ale artistului nu au mai fost actualizate. Sirotiuk și soția sa evită să discute despre caz, inclusiv despre măsura preventivă, iar colegii lor le înțeleg temerile și nu insistă. „Este persecutat pentru că spune adevărul” Despre dosarul împotriva lui Sirotiuk a informat canalul „Kuzbass fără extremism”, afiliat forțelor de securitate ruse.

„Nici noi nu am știut mult timp [despre urmărirea penală], iar acum ne temem să nu facem mai mult rău, cu vreo vorbă neatentă. Pot doar să spun că Piotr Pavlovici și Efrosinia Grigorievna (soția lui Petro Sirotiuk, tot pictor) sunt oameni foarte talentați”, spune Maria, una din colegele pictorului. „El nu numai că pictează și organizează expoziții de succes, dar a avut nu demult o expoziție comună, împreună cu soția sa, sub genericul „Soarele scitic”, și care a făcut o conexiune între movilele scitice din Ucraina, pe care ei le-au cunoscut în copilărie, și movilele scitice de pe capul Karaul din Siberia. El a pictat pereții Muzeului de Știință și Tehnică „I. P. Bardin” și capela ridicată în memoria minerilor decedați. Este cunoscut de mult timp în afara orașului și a regiunii. Lucrează în tehnici complet diferite, inclusiv una rară – smalțul. Persecuția lui este pur și simplu o rușine. Pe rețelele de socializare el spune adevărul, iar pentru adevăr este persecutat.” Motivul urmăririi, potrivit prietenilor artistului, a fost postarea lui Sirotiuk pe rețeaua „VKontakte” din 15 februarie. Pentru publicarea unei știri despre atacul cu drone asupra centralei nucleare de la Cernobîl, Sirotiuk este acuzat de „răspândirea de informații false despre armata rusă” (articolul 207.3 din Codul penal). Potrivit apărătorilor drepturilor omului familiarizați cu cazul, este vorba despre a doua parte, mai gravă, a acestui articol, referitoare la persoane sau „grupuri organizate” care acționează „din motive de ură sau dușmănie politică, ideologică, rasială, națională, religioasă, sau față de un anumit grup social”.

„El a fost deja amendat pentru o postare cu știri despre război. Era din 25 februarie – în acea zi, Piotr a avut câteva postări, însă, din câte am înțeles, [pe anchetatori] i-a enervat o imagine ce ilustra eroismul ucrainenilor - o hartă a Ucrainei, având o suprafață mică, alături de Rusia, care o depășește de zeci de ori ca dimensiuni. Adică, au trecut trei ani, iar [rușii] încă luptă, spune Mihail, colegul lui Sirotiuk. El scria fără ezitare și despre originile sale ucrainene, despre faptul că încă în perioada sovietică s-a încercat o așa-numită „denazificare” a Ucrainei. Își scria numele în manieră ucraineană, „Petro Sirotiuk” (cu acest nume este înregistrat pe „VKontakte”).”

Pe 19 mai 2025, tribunalul Novoilinsk din Novokuznețsk l-a amendat pe Petro Sirotiuk cu 30.000 de ruble pentru discreditarea armatei (articolul 20.3.3 din Codul administrativ) pentru o postare „cu caracter informativ” pe 25 februarie. „Piotr Pavlovici și-a recunoscut vina în fața acelui tribunal, pur și simplu pentru că era mai simplu – a primit amenda și a plecat. Am înțeles că a făcut asta la sugestia avocatului. El însă a rămas pe aceleași poziții, pentru că nici după acest proces nu a încetat să publice știri despre cele mai cumplite evenimente. Au fost postări despre cum, în anii '30 ai secolului trecut, 80% din toată elita culturală și intelectuală a Ucrainei a fost reprimată”, spune Mihail. „Mulți [colegi] l-au criticat pentru asta: ziceau că o să aibă probleme, că nu poate să tacă din gură. Dar, probabil, altfel nu se poate. Are [pe Vkontakte] un stream din 23 februarie 2025, din Odesa - un oraș foarte special pentru el.” Petro Sirotiuk s-a născut și a crescut în Odesa, unde a absolvit și școala de arte. În anii 1980, a studiat la Școala Superioară de Artă și Industrie din Leningrad, „V. I. Muhina” (acum Academia Stieglitz), unde a cunoscut-o pe Efrosinia. Prin repartizare, soții Sirotiuk au ajuns în Novokuznețk, unde locuiesc de la sfârșitul anilor 1980.

„Au trăit aici mai mult de jumătate din viață, se poate spune că este a doua lor patrie. Fiecare a doua clădire din oraș are în interior lucrările lor, fie că este vorba despre artă decorativă, fie tablouri. Credeți că nu au fost chemați să se mute la Moscova? Sunt sigur că au fost invitați de mai multe ori, spune Aleksandr Sirotiukov, un cunoscut al lor. Dar, în loc să fie apreciați, sunt persecutați. Și nu mă refer doar la politică. Birocrații locali au început să-i hărțuiască încă acum un an. I-au dat în judecată, pretinzând că s-au înregistrat ilegal în atelierul lor. Atelierul de la etajul nouă le-a fost dat în folosință cu titlu gratuit. Este o practică obișnuită pentru artiștii merituoși și primărie. Dar când Sirotiuk nu și-a mai ascuns poziția, s-a descoperit brusc că respectivul contract ar avea un termen limitat ce se apropia de sfârșit. În consecință, instanța a decis că artiștii s-au înregistrat ilegal, deoarece spațiul a devenit brusc „nelocuibil”. Dar cum era când s-au înregistrat?! Au fost evacuați în două săptămâni, li s-a spus că trebuie să plece.”

În noiembrie 2024, Comitetul pentru gestionarea proprietăților urbane, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne și al Administrației Culturale din Novokuznețk, a câștigat procesul împotriva familiei Sirotiuk – înregistrarea lor la domiciliu a fost declarată nulă și li s-a retras permisul de ședere în Novokuznețk. Faptul că funcționarii i-au înregistrat acum câțiva ani în atelierul care le-a fost dat în folosință a fost pus pe seama artiștilor înșiși. „Pârâții nu dețin documente care să le dea dreptul de a se muta și de a se înregistra în spații nerezidențiale”, a explicat judecătorul.

Prietenii artistului spun că Sirotiuk, în ciuda tuturor avertismentelor, credea că are dreptul deplin să scrie și să spună ceea ce gândește.