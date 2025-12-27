Linkuri accesibilitate

Toate site-urile REL/RL
site logo site logo
Precedent Următorul
Ultima oră
Internațional

Un studio de dans popular georgian din Praga cucerește inimile ucrainenilor

Un studio de dans popular georgian din Praga cucerește inimile ucrainenilor
Embed
Un studio de dans popular georgian din Praga cucerește inimile ucrainenilor

Nici o sursă media

0:00 0:02:30 0:00

Un studio de dans georgian a inspirat un grup de ucraineni care locuiesc în Praga. Trupa de adulți a școlii este alcătuită în mare parte din femei ucrainene pasionate de cultura georgiană. Una dintre dansatoare, care a plecat din Ucraina din cauza războiului, spune că dansul georgian îi amintește de propriile tradiții naționale. O altă dansatoare a declarat pentru RFE/RL că și-a găsit dragostea datorită tradițiilor georgiene pline de viață.

Vezi programe TV Vezi programe radio
XS
SM
MD
LG