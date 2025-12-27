Un studio de dans popular georgian din Praga cucerește inimile ucrainenilor

Un studio de dans georgian a inspirat un grup de ucraineni care locuiesc în Praga. Trupa de adulți a școlii este alcătuită în mare parte din femei ucrainene pasionate de cultura georgiană. Una dintre dansatoare, care a plecat din Ucraina din cauza războiului, spune că dansul georgian îi amintește de propriile tradiții naționale. O altă dansatoare a declarat pentru RFE/RL că și-a găsit dragostea datorită tradițiilor georgiene pline de viață.