Urzeala tronurilor (cecene): Dubii asupra sănătății lui Kadîrov și speculații privind succesiunea

Succesiunea la putere în Rusia n-a fost niciodată un lucru simplu. În Cecenia, este și mai complicată.

În era sovietică, tranzițiile din Politbiuro (biroul politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice) erau ținute sub covor. Nikita Hrușciov, care a preluat puterea la doi ani după moartea lui Stalin, în urma unor lupte interne, a fost înlăturat din funcție printr-o lovitură de stat condusă de Leonid Brejnev. La rândul său, Brejnev a murit fiind în funcție încă, la fel ca Iuri Andropov și Konstantin Cernenko, care i-au succedat în scurt timp. Mihail Gorbaciov a pus capăt în cele din urmă acestui carusel.

În Rusia post-sovietică, Boris Elțîn i-a făcut un semn cu ochiul lui Vladimir Putin, apoi i-a transmis frâiele președinției în noaptea de Anul Nou din 1999.

Între timp, în Cecenia, după două războaie ale Kremlinului împotriva separatiștilor și insurgenților islamici de la începutul anilor 1990, regiunea a fost în cele din urmă supusă cu ajutorul clanului Kadîrov. Ahmat Kadîrov, un fost luptător rebel, a schimbat tabăra și a fost numit președinte, stabilizând regiunea pentru aproximativ un an, până când a fost asasinat în 2004.

Fiul său, Ramzan, a preluat puterea trei ani mai târziu, după ce a împlinit vârsta de 30 de ani prevăzută de Constituție. De atunci, el a condus cu o mână de fier, eliminând clanurile rivale, construindu-și propria armată semi-privată și consolidându-și puterea și averea într-un feud personalizat.

Putin, care l-a numit în funcție pe Kadîrov și se bazează pe el pentru a împiedica Cecenia să devină iar o problemă majoră pentru Moscova, a închis ochii la ceea ce grupurile pentru drepturile omului numesc abuzuri, un climat de violență și impunitate, precum și sfidarea legii federale.

Acum, sănătatea lui Kadîrov este pusă sub semnul întrebării, iar speculațiile despre succesiune sunt la ordinea zilei. Kremlinul vrea să mențină liniștea în Cecenia, mai ales că Rusia se concentrează pe războiul împotriva Ucrainei. Kadîrov vrea ca familia sa să-și mențină puterea și averea, iar rivalii caută ocazia potrivită să acceadă la putere.

O altă complicație: conform legii, liderul Ceceniei trebuie să aibă cel puțin 30 de ani, în timp ce fiica cea mare a lui Kadîrov are 27 de ani, iar fiul său cel mare are doar 20 de ani. Acest lucru face posibilă numirea unui succesor interimar, la fel cum s-a întâmplat cu Kadîrov însuși.

Iată o scurtă listă a persoanelor care ar putea fi luate în considerare.

Ahmat Kadîrov

Fiul cel mare al lui Kadîrov, din cei 12 copii biologici ai săi, Ahmat, care poartă numele bunicului său, a ocupat funcții importante în domeniul sportului și activităților atletice. Acestea s-au potrivit cu pasiunea tatălui său pentru fitness și competiții sportive, cum ar fi boxul, luptele mixte și fotbalul.

În 2022, când avea doar 16 ani, a fost numit reprezentantul oficial al Ceceniei într-o organizație pentru tineret și sport patronată de Kremlin, cunoscută sub numele de Mișcarea Primilor. În anul următor, a organizat o întâlnire la Kremlin cu Putin, care a fost larg mediatizată, iar mulți observatori au speculat că acest lucru ar putea însemna o susținere din partea Moscovei. În 2024, Ahmat a fost numit ministru al sportului și educației fizice în regiune. De asemenea, a preluat conducerea principalului club de fotbal profesionist din Cecenia, FC Ahmat Groznîi. Acum, când are 20 de ani, a fost numit viceprim-ministru al regiunii, în ianuarie 2026.

Aișat Kadîrova

Aișat, în vârstă de 27 de ani, a ocupat funcții mai puțin vizibile, dar importante în culisele guvernului regional. Numită prim-adjunct al ministrului culturii în 2020, trei ani mai târziu a avansat și a devenit primul adjunct al prim-ministrului responsabil cu protecția socială în regiune. Aceasta i-a conferit controlul asupra bugetelor de cheltuieli sociale. A deținut, de asemenea, o casă de modă numită Firdaws, care crea haine pentru femei și bărbați, comercializate în Cecenia și în alte părți.

În 2022, Aișat, alături de Firdaws și de alți membri ai familiei, a fost sancționată de Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite. În februarie anul trecut, ea a surprins observatorii când a demisionat din guvern, afirmând că „munca în guvern este mai potrivită pentru un bărbat puternic”.

Adam Kadîrov

Adam, al treilea fiu al lui Kadîrov, a fost promovat treptat de tatăl său în funcții importante în regiune. Acum are 18 ani, dar a ieșit în prim-plan la vârsta de 15 ani, când l-a agresat fizic pe Nikita Juravel, un rus care fusese acuzat de arderea Coranului și a fost trimis în Cecenia pentru a fi judecat. Tatăl său a publicat videoclipul cu scena brutală, lăudându-l pe Adam, care a fost copleșit de laude și a primit titlul de „Erou al Republicii Cecene”.

Ulterior, a fost numit șef al serviciului de securitate al președinției. În vara anului 2025, se pare că s-a căsătorit cu nepoata unui aliat apropiat al tatălui său, Adam Delimhanov, stârnind speculații cu privire la o căsătorie politică menită să consolideze legăturile dintre cele două familii. La începutul lunii ianuarie, convoiul de securitate al lui Adam a fost implicat într-un accident violent în Cecenia, în urma căruia acesta a fost grav rănit, fiind transportat ulterior la Moscova pentru tratament.

Adam Delimhanov

Fiind rudă și membru al aceluiași clan, Delimhanov, în vârstă de 56 de ani, este considerat cel mai apropiat aliat al lui Kadîrov. Este membru al camerei inferioare a parlamentului rus din 2007, dar relațiile sale cu unii membri ai cercurilor conducătoare din Rusia sunt tensionate.

La fel precum Kadîrov, este acuzat de încălcări grave ale drepturilor omului. Este cunoscut uneori ca „omul cu pistolul de aur”, după ce, în 2013, un pistol placat cu aur i-ar fi căzut din buzunar în timpul unei bătăi cu pumnii cu un alt parlamentar. Autoritățile din Dubai l-au numit pe Delimhanov suspect în cazul asasinării principalului rival al lui Kadîrov, Sulim Iamadaev, în 2009, după ce poliția a declarat că a găsit un pistol placat cu aur la locul faptei. Acuzațiile au fost ulterior retrase după ce Kadîrov a vizitat Emiratele Arabe Unite. În același an, Kadîrov a declarat într-un interviu că Delimhanov era „cel mai bun prieten al său, mai apropiat decât un frate” și, de asemenea, succesorul său preferat – fiii lui Kadîrov erau încă mici la acea vreme.

Magomed Daudov

În calitate de prim-ministru al regiunii, numit în funcție în mai 2024, Daudov, în vârstă de 45 de ani, ar deveni liderul interimar al Ceceniei după moartea lui Kadîrov, conform constituției acestei republici.

Fost luptător rebel care a schimbat tabăra la începutul anilor 2000, Daudov ar fi câștigat încrederea lui Kadîrov aducându-i literalmente capul unui comandant care și-a asumat răspunderea pentru asasinarea tatălui lui Kadîrov. Daudov este uneori cunoscut sub numele de „Lord”, o poreclă pe care, potrivit lui, Kadîrov i-a dat-o din cauza costumului negru pe care îl purta când s-au întâlnit pentru prima dată. Polițist cu vechime, el este descris ca un executant al lui Kadîrov, iar grupurile pentru drepturile omului îl acuză de implicare în răpiri și torturi, și că ar fi avut un rol principal într-o campanie violentă împotriva persoanelor LGBT. Înainte de numirea sa în funcția de prim-ministru, el fusese președinte al parlamentului regional, din 2015.

Apti Alaudinov

Alaudinov, în vârstă de 52 de ani, este considerat ca având legături strânse cu reprezentanții agențiilor de securitate ruse, ceea ce ar putea crea tensiuni cu figurile și forțele din regiune dacă l-ar succeda pe Kadîrov.

General-maior de poliție, el a devenit șef adjunct al ministerului cecen de interne în 2011. Viitorul său a fost grav afectat în 2019, când a fost reținut în legătură cu un complot împotriva lui Kadîrov. A fost demis de la Ministerul de Interne în 2021 și, potrivit unor surse, a rămas la Moscova pentru o perioadă. Soarta lui s-a schimbat din nou după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în februarie 2022. Pentru a se reabilita în fața lui Kadîrov, după cum spun unii, s-a alăturat forțelor ruse care luptă în Ucraina și a devenit comandantul batalioanelor Ahmat, care poartă numele tatălui asasinat al lui Kadîrov. Subordonate oficial Ministerului Apărării, aceste unități au fost ridiculizate ca fiind „trupele Tik-Tok”, care petrec mai mult timp postând videoclipuri pe rețelele sociale decât luptând pe front.

Ruslan Edelgheriev, Abuzaid Vismuradov, Ibraghim Zakriev

Analiștii și observatorii au menționat și aceste figuri mai puțin cunoscute ca potențiali succesori.

Colonel în Ministerul de Interne, fost membru al forțelor de securitate rusești din Cecenia și în afara acesteia, Ruslan Edelgheriev, în vârstă de 51 de ani, a fost prim-ministru al regiunii în perioada 2012-2018. Este consilier al lui Putin și trimis special al președintelui rus pentru probleme legate de climă și resurse de apă.

Prieten din copilărie al lui Kadîrov și fost șef al serviciului său de securitate, Abuzaid Vismuradov, în vârstă de 50 de ani, este viceprim-ministru din 2020. A fost șeful forței de securitate Terek, care este acuzată de abuzuri. Fiul său, Ramzan, este căsătorit cu fiica lui Kadîrov, Tabarik.

Ibraghim Zakriev, în vârstă de 35 de ani, cunoscut și sub numele de Iakub, este fostul primar al orașului Groznîi, capitala Ceceniei, și până în martie 2021 a fost șeful de cabinet al lui Kadîrov, care este unchiul său, precum și vicepremier în guvernul regional. În 2023, a fost numit la conducerea filialei ruse a producătorului francez de iaurt Danone, după ce compania a fost confiscată de statul rus.