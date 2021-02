Marți, începe în Senatul american al doilea proces de „impeachment” (suspendare din funcție/ sancționare) a fostului președintelui Donald Trump dar sunt puține șanse ca Trump să fie găsit vinovat pentru că la cele 51 de voturi democrate lipsesc 17 voturi din partea republicanilor. Procesul din Senat, intentat de Camera Reprezentanților după asaltul unei mulțimi de simpatizanți pro-Trump asupra clădirii Congresului pe 6 ianuarie, este un proces politic, nu juridic dar dacă ar fi găsit vinovat, fostului președinte i s-ar putea interzice să mai candideze pentru o funcție publică.

Trump este acuzat de incitare la rebeliune/violență pentru că înainte de asaltul asupra Congresului, soldat cu moartea a cinci persoane, între care un ofițer de poliție, i-a îndemnat pe simpatizanții săi să nu accepte rezultatul alegerilor prezidențiale pe care le pierduse în fața democratului Joe Biden. Înfrângere suferită, în opinia sa, ca urmare a unei „fraude masive” -acuzație care nu este susținută de nici o dovadă.

În ajunul procesului, echipa de avocați a fostului președinte a expus, în linii mari, strategia apărării: este neconstituțional ca președintele să fie judecat, politic, în Senat, după încheierea mandatului. În plus, avocații susțin că Trump nu și-a îndemnat deschis și direct susținătorii să ia cu asalt clădirea Congresului, unde tocmai avea loc validarea alegerilor prezidențiale din noiembrie. „Trebuie să luptați ca toți dracii” („You have to fight like hell”), acest îndemn – susțin avocații – era un însemn simbolic, nu avea ca scop vreo acțiune concretă.