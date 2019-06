Valentin Dediu: „Dualitate de aceasta eu n-am mai văzut și n-am mai întâlnit decât în Venezuela”

În cea de-a cincea zi de criză politică accelerată la Chișinău, Europa Liberă a vrut să afle cum poate funcționa o țară cu două guverne, cu un executiv nou al Maiei Sandu ai cărui miniștri nu pot intra în guvern și un Cabinet de miniștri vechi al lui Pavel Filip care blochează clădirea guvernului. A răspuns întrebărilor nostre Valentin Dediu, fost director general adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, SIS.

Europa Liberă: Este a cincea zi de criză politică la Chișinău, se vorbește de tentativă de lovitură de stat, despre trădare de patrie, despre uzurparea puterii. Dvs. cum definiți actuala situație?

Valentin Dediu: „Este foarte îngrijorătoare situația și îmi pare rău că R. Moldova și cetățenii au ajuns în așa situație, fiindcă nu este stabilitate nici politică și de la politică reiese și cea economică. Vedem că în fiecare zi leul nostru pierde din valoare. Instabilitatea a apărut la unii factori interni, pericolul mare este mai mult din interior, decât din exterior, dar în ultimul moment în garnitura de tren a sărit și factorul extern, care s-a implicat foarte activ. De fapt, el s-a implicat mult mai înainte, dar perioada precedentă alegerilor prezidențiale și alegerilor în Parlamentul R. Moldova a fost o etapă de pregătire a destabilizării situației, dar mai bine zis a fost o etapă de pregătire a preluării puterii de către unii exponenți ai Federației Ruse. Mă refer la Igor Dodon, care și-a dat arama pe față, nu o dată plecând la Moscova și aducând de acolo mesaje care încurajau politica externă a Federației Ruse vizavi de R. Moldova și în special de separatismul pe care îl avem în stânga Nistrului.”

Europa Liberă: Care ar fi motivele pentru care Moscova ar agrea o guvernare dintre PSRM cu ACUM și nu îl agreează deloc pe Vladimir Plahotniuc?

Valentin Dediu: „Dacă nu ar fi fost acest acord unde se insistă foarte mult asupra semnării acestui acord și păstrarea lui – unde? - la Ambasada Federației Ruse (!), acord între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat despre acțiunile lor, unde există un punct ce se referă la federalizarea R. Moldova.

Printre altele, Igor Dodon voia să ascundă acest subiect de opinia publică, de poporul care l-a votat. Și noi știm foarte bine cum d-lui face trimitere la popor, dar în cazul acesta voia să mintă poporul, că vom scrie, chipurile, pentru relații cu Federația Rusă și alte state din CSI, pentru îmbunătățirea acestor relații, dar în realitate va fi iată aceea și aceea.”

Europa Liberă: Despre intenția Federației Ruse că ar promova insistent o posibilă federalizare a R. Moldova se discută ani la rând, dar nimeni n-a avut curajul să spună foarte clar că, iată, împreună cu Rusia se pare că e cel mai potrivit deznodământ pentru criza transnistreană. Există și serviciile statului care asigură securitatea. De ce nu s-a prevenit acest lucru?

Valentin Dediu: „Despre acest lucru s-a vorbit. Serviciile speciale ale R. Moldova aveau informație, transmiteau această informație la președinți, la Guvern, dar politicul în R. Moldova este, așa, aș spune, puțin pregătit pentru a asigura securitatea statului și de-a lungul anilor serviciile Federației Ruse lucrează mult mai consistent, fiindcă ei sunt plătiți bine și au o comandă de stat, cum s-ar spune, de la autoritățile lor centrale să acumuleze această informație.

În R. Moldova, majoritatea politicienilor care se ridică la un anumit nivel în politica statului și capătă niște poziții decizionale, imediat în jurul lor apar persoane care

La noi aceste lucruri nici politicienii nu vor să le înțeleagă și nici serviciile speciale nu au capacitatea să le simtă ...

acumulează, sistematizează și stochează unele informații care pot fi folosite pentru a-i șantaja și a-i impune să rezolve problemele care sunt în interesul Federației Ruse. Cu regret, la noi aceste lucruri nici politicienii nu vor să le înțeleagă și nici serviciile speciale nu au capacitatea să le simtă.”

Europa Liberă: Ce urmează să se întâmple din moment ce la Chișinău funcționează două centre de putere – unul controlat de dl Plahotniuc cu Guvernul Filip și Curtea Constituțională, iar celălalt centru de putere este format de coaliția dintre proeuropenii de la Blocul ACUM și socialiștii lui Igor Dodon. Ce se întâmplă în condiții de criză, cine de cine trebuie să asculte dacă este această dualitate de putere?

Valentin Dediu: „Dualitate de aceasta eu n-am mai văzut și n-am mai întâlnit decât în Venezuela. Deci, noi și

Experții spun că statul R. Moldova este capturat de un singur partid și sunt și unele probe care ne-ar demonstra acest fapt ...

Venezuela avem în lume așa situație. Este greu de spus cum se va rezolva. Experții spun că statul R. Moldova este capturat de un singur partid și sunt și unele probe care ne-ar demonstra acest fapt. Astăzi a rămas la putere Partidul Democrat, deci ei sunt cu Guvernul, practic, conduc Guvernul, și-au asumat toate împuternicirile și responsabilitățile și toată conducerea de la instituțiile de stat și, în primul rând, a celor de menținere a ordinii publice sunt numite de către Guvernul care a fost până la alegeri și acum el există, e în exercițiu. Și iată aceștia sunt astăzi la putere, ei nu recunosc, cu concursul Curții Constituționale, nu recunosc alegerea conducerii Parlamentului și nu recunosc Guvernul nou.”

Europa Liberă: Dar sunt 61 de deputați, care totuși au învestit acest Guvern?

Valentin Dediu: „Da, îs 61 de deputați, dar, vedeți, e un caz extraordinar. Eu cred că în lume nu mai există astfel de caz, când Curtea Constituțională a luat o decizie și aici trebuie să avem un arbitru din exterior, neutru, mai bine ar fi, care ar spune care totuși este decizia corectă – au dreptul cei 61 de deputați să învestească conducerea Parlamentului și Guvernului sau acest Parlament trebuie dizolvat? Unii conducători ai Partidului Democrat au afirmat că toți deputații care au fost aleși și validați după alegeri de către Curtea Constituțională – mă refer la alegerile din 24 februarie –, toți sunt deputați până la următoarele alegeri.”

Europa Liberă: Exact!

Valentin Dediu: „Dacă se recunoaște că e așa, atunci de ce trebuie să spunem că ei sunt dizolvați și nu mai pot

Aici trebuie să se pronunțe specialiștii în domeniu și un arbitru din exterior, care este imparțial ...

constitui? Ei au dreptul să se întâlnească și să decidă cine să fie conducătorul statului, au împuterniciri de la populație, dar încă o dată repet: aici trebuie să se pronunțe specialiștii în domeniu și un arbitru din exterior, care este imparțial, nu are niciun interes, decât interesul ca în R. Moldova să fie pace și liniște.”

Europa Liberă: În această competiție dintre Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc, cine rămâne cu statutul de patriot și cine e trădător?

Valentin Dediu: „Când Partidul Democrat și dl Plahotniuc au difuzat, au publicat discuția cu Igor Dodon în care acela intenționează să promoveze în detrimentul intereselor R. Moldova, în detrimentul securității statului, în detrimentul suveranității și integrității teritoriale politica Federației Ruse și, mai mult decât atât, impune și un alt partid să participe la aceste activități ilegale, deci este un patriot...”

Europa Liberă: ...dar tot dl Plahotniuc are cetățenia Rusiei?

Valentin Dediu: „Asta-i problema Federației Ruse și a lui cu Federația Rusă, fiindcă la noi astăzi mulți au cetățenia și a R. Moldova, și a Federației Ruse, și a României. Ceea ce ține de dl Dodon, nu știm, are și el cetățenia Federației Ruse și a României sau nu, dar el apare ca un trădător de țară și atunci cu consecințele care pot urma după ce vor fi documentate activitățile lui și intențiile pe care el le-a promovat.”

Europa Liberă: Și apropo despre această finanțare a partidelor din exterior. De ce acum s-a scos la iveală cât de mulți bani primeau socialiștii din partea Federației Ruse? Subiectul acesta a fost mereu în actualitate. De ce nu și-au făcut treaba serviciile abilitate și să iasă cu un punct de vedere în fața cetățenilor, ca să le fie clar, inclusiv atunci când merg și își exercită dreptul la vot?

Valentin Dediu: „Bună întrebare. De ce serviciile nu și-au exercitat obligațiunile funcționale și sarcinile care sunt puse în fața lor? Această întrebare trebuie adresată șefului serviciului actual și celui care a fost până la el, dar nu s-a realizat, fiindcă fiecare activitate, dacă a fost cândva descoperită și cei care o promovau au suferit un eșec, după o anumită perioadă, ei încearcă să găsească soluții mai bune și este foarte greu de documentat.

Eu intuiesc că banii aceștia veneau nu așa, deschis, prin conturi unde pot să fie documentați, cum poate fi documentat transferul de bani sau altfel, cred că veneau în valize anumite, cred că veneau pe căi diplomatice, cum se practică deseori, cred că îi aduceau în țară persoanele care au imunitate diplomatică și nu erau verificate ce aduc în valize sau cum a fost depistat în 2005 – scoteau bani din băncile noastre prin anumite firme care activau pe teritoriul R. Moldova, după care erau transmiși diferitelor organizații politice care activau pe atunci.

Deci, sunt mai multe căi și este greu de documentat acest lucru, numai că neavând persoane infiltrate în aceste medii este foarte greu de obținut această informație.”

Europa Liberă: Și mai vreau un punct de vedere al Dvs., dl Dediu. Aceste înregistrări video și felul cum sunt folosite ele când e vorba să fie șantajat un adversar politic, cum trebuie înțelese?

Valentin Dediu: „Trebuie de înțeles că aceasta este

Politicul nostru a venit din sfera businessului, folosește metodele din business și în politică. Este regretabil faptul că ei se spionează unul pe altul ...

metoda lor de activitate. Politicul nostru a venit din sfera businessului, folosește metodele din business și în politică. Este regretabil faptul că ei se spionează unul pe altul, se înregistrează, scriu informații care pot fi folosite pentru a compromite partenerul; e urâtă chestia asta și, după cum vedem, a fost filmat – și nu o doar o dată cred că – Dodon de către dl Plahotniuc și anturajul lui, nu el personal, dl Plahotniuc...”

Europa Liberă: Dar în cazul acesta, puteau să pună filmul de la A la Z, să-l vadă lumea integral. De ce au selectat doar...?

Valentin Dediu: „Nu este interesat, fiindcă acolo cred că mai există și alte informații sau alte episoade care sunt în detrimentul intereselor dlui Plahotniuc. Dar noi am mai văzut că această metodă de către dl Plahotniuc a fost folosită și în alte cazuri. Ne amintim de dl Filat, care a fost

Filmulețul, faptul că a fost difuzat, este o probă, dar nu este probă pentru un dosar penal, fiindcă nu există autorizație de la judecătorul de instrucțiune ...

filmat ș.a. Deci, faptul că este filmulețul, faptul că a fost difuzat, da, aceasta este o probă, dar nu este probă pentru un dosar penal, fiindcă nu este autorizarea de la judecătorul de instrucțiune. Deci, acesta este doar un material care poate fi auxiliar folosit într-un dosar penal. Acum dacă, după câte am înțeles, există decizia Procuraturii de a se autosesiza și a porni un dosar penal, de acum trebuie documentat pe căile acestea.

Pentru mine a fost mai urât faptul că dl președinte al R. Moldova de unul singur reprezintă partidul, spunând că el nu este șeful partidului, dar el merge și în numele partidului duce tratative. Doi: îi urât faptul că ei trei luni de zile au dus tratative separate, secrete și nu au făcut nimic pentru a mișca înainte formarea organului legislativ și executiv cum ar fi Guvernul, dar în ultimul moment, supărându-se unul pe altul, iată aici unul consideră că a fost trădat; dl Dodon, presupun, crede că Plahotniuc l-a trădat, dar Plahotniuc consideră că Dodon l-a trădat. Deci, fiecare are abordarea problemei în felul în care a fost tratat el sau cum înțelege el această trădare.”

Europa Liberă: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, într-un interviu cu Europa Liberă spunea că în asemenea situații ambii ar trebui deferiți justiției și pentru fiecare să se aplice pedeapsa pe care o merită. Dvs. cum credeți, va merge R. Moldova pe așa-zisa „cale a patra” fără Vladimir Plahotniuc?

Valentin Dediu: „Da, Vladimir Plahotniuc tot a nimerit într-o situație nu prea bună, fiindcă intuiesc că acum vor apărea

De-acum o să meargă lupta până la capăt și dintr-o parte, și din alta...

și alte materiale despre Vladimir Plahotniuc, fiindcă n-o să-i ierte nimeni faptul că el a divulgat interesele Kremlinului în R. Moldova și l-a scos la rampă pe președintele țării. N-o să-i ierte! Deci, aici de-acum o să meargă lupta până la capăt și dintr-o parte, și din alta, adică nu știu cine are de câștigat. Eu știu precis că ei doi vor pierde.”