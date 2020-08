Valiantsin Stefanovici: Guvernul de la Minsk a folosit în favoarea sa pandemia limitând numărul de observatori

”Alegerile prezidențiale care se vor avea loc în mai puțin de două zile în Belarus, sunt altfel… decât cele cu care atât Alexandr Lukashenka, cât și cetănii s-au obișnuit. Lukașenka a coborât sub 50%, și chiar dacă va câștiga, poporul nu îl va mai susține”, este de părere Valiantsin Stefanovic, Președinte adjunct al organizației pentru apărarea drepturilor omului „Viasna”.

Comisia Electorală Centrală a refuzat înregistrarea în cursă a reprezentanților opoziției, oamenii au ieșit în stradă, iar sute dintre ei au fost reținuți în timpul mitingurilor de colectare a semnăturilor pentru candidații din opoziție. Oricum, cel mai probabil, aceste alegeri prezidențiale nu vor fi validate de OSCE / ODIHR care nu au fost invitate din timp să monitorizeze alegerile. Cu toate acestea, vântul schimbării care bate în Belarus, ar putea aduce în fruntea țării o femeie”, spune într-un interviu cu Europa Liberă Valiantsin Stefanovic.

Europa Liberă: Vor fi aceste alegeri altfel decât ultimele 6 alegeri prezidențiale din Belarus?

Valiantsin Stefanovici: „Nu acestea nu sunt alegeri uzuale, obișnuite. În primul rând, partidele de opoziție nu participă la alegeri. Avem însă figuri noi a căror apariție a fost o premieră. Aș vorbi de dl Babarica, timp de 20 de ani șeful bancii Gazprom în Belarus, apoi de fostul ministru de externe și ambasador al Belarus în USA, dl Țapkala și de dna Svetlana Țihanouskaia, care nu era deloc cunoscută ca un lider politic.

O altă particularitate: represiunile au început înaintea campaniei...

De regulă, represiunile începeau după alegeri, când oamenii protestau împotriva rezultatului alegerilor. Așa s-a întâmplat în 2006 și 2010. Anul acesta represiunile au început deja în mai, atunci când blogerul Serghei Țihanovski a fost închis. Oamenii au ieșit de atunci încoace în număr mare în stradă, iar între timp societatea a devenit foarte politizată. În acest moment avem 25 de prizonieri politici, inclusiv domnii Babarica și Țihanovski. Un grup de suporteri ai lui Babarica a fost băgat la închisoare. S-a creat un grup de suporteri ai opoziției în jurul lui Țihanovkaia, și au decis că imaginea acestei campanii vor fi cele trei doamne: Svetlana Țihanouskaia, Maria Kalesnikava și Veronika Țapkala.

Cele trei reprezintă figurile schimbării. Oamenii au ieșit in număr foarte mare la mitingurile organizate de acestei trei femei. Peste 1000 de oameni au fost reținuti și peste 100 arestați. UE trebuie să trimită un semnal ferm, în care să spună că nu va accepta utilizarea violenței si a forțelor armate împotriva demonstranților.”

Europa Liberă: Votul a început din 4 august. Cum vi se pare acest sistem?

Valiantsin Stefanovici: „Noi am criticat acest sistem, pentru că este foarte dificil de controlat. Ce se întâmplă cu cutiile în care se află voturile pe perioada nopții, în condițiile în care nu există observatori internaționali? Am propus să fie amplasate camere de luat vederi.

Guvernul a folosit in favoarea sa pandemia de coronavirus limitand numarul de observatori in sectiile de votare, desi pe toate canalele media Lukashenka a spus ca nu este nimic serios. Toate organizatiile care observă alegerile sunt de partea puterii si acestea sunt cele care vor asista la numărarea voturilor. Organizatia noastră are 1000 de voluntari care doresc să observe alegerile.

Guvernul a folosit in favoarea sa pandemia de coronavirus...

La alegeriile trecute le-am putut observa dar nu am putut participa la numărarea voturilor. Or, exact acolo are loc manipularea, cand se numara voturile. Dar anul acesta, nici măcar nu am fost admiși să observăm alegerile. Cu toate acestea, după ce Lukasheka a spus că este prea devreme pentru țara noastră pentru o femeie la conducere, că societea nu e pregatita pentru că este un job foarte greu si dur pentru o femeie, oamenii parcă s-au răsculat împotriva acestui mod de gândire retrogad. Popularitatea lui Lukasenka a scăzut sub 50%. Și chiar dacă va fi ales, el nu va mai avea susținerea poporului.”