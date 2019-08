Vasili Chirtoca: „Peste jumătate din angajații Primăriei nu se ocupă cu rezolvarea problemelor orașului, ci își rezolvă propriile interese”

Pe 20 octombrie pe întreg teritoriul țării vor avea loc alegeri locale generale. Primarul va fi ales și în municipiul Chișinău, unde rezultatul scrutinului local anticipat de anul trecut, a fost anulat, spre nedumerirea opoziției de atunci și a partenerilor occidentali ai Republicii Moldova. Cu ce probleme se confruntă astăzi capitala? O întrebare, între altele, la care răspunde Vasili Chirtoca, consilier municipal în cadrul primăriei Chișinău.

Discuția cu Vasile Botnaru a început de la problema cea mai stringentă în capitală: lipsa locurilor de parcare și transportul public învechit.

Vasili Chirtoca: „Ar fi să menționez că această problemă, încetul cu încetul, dar se rezolvă. Deja al patrulea an consecutiv, Consiliul municipal alocă bani pentru cumpărarea autobuzelor noi. Pe de altă parte, acești bani, nu știu de ce, nu sunt valorificați, mereu apar anumite probleme în jurul tenderului de cumpărare a troleibuzelor”.

Europa Liberă: Scuzați, dar când spuneți „nu știu de ce, nu sunt valorificați”, oare nu este evident că cineva vrea să profite? Din păcate, acesta este un sport național – acolo unde apar banii publici, apare și curiozitatea: cum voi profita de aceasta? Așa este sau nu?

Vasili Chirtoca: „Probabil da, deoarece în primărie

înflorește corupția. Din punctul meu de vedere, cel puțin jumătate dintre angajații primăriei nu se ocupă cu rezolvarea problemelor orașului, ci își rezolvă propriile interese...”

Europa Liberă: De ce nu sunt prinși acești funcționari?

Vasili Chirtoca: „Pentru că știu să creeze probleme altor oameni, iar apoi să-i ajute să le rezolve! În special această practică se întâmplă în cadrul Departamentului de

arhitectură și construcții, care face parte din Direcția funciară. Mai ales în această direcție se întâmplă de toate! De câteva ori am încercat să obținem, de exemplu, registul dosarelor cu care s-au adresat locuitorii și persoanele juridice pentru rezolvarea problemelor funciare: privatizarea, prelungirea contractului de arendare sau, pur și simplu, dreptul la arendă.

Sunt mii de asemenea cazuri. Totuși, ei evită cu orice preț

să ne ofere acel registru! Corupția reprezintă problema de bază! Pe de altă parte, oameni care au salariul de trei-cinci-șase mii de lei, soluționează problemele care costă milioane. Însuși sistemul încurajează oamenii să fie corupți, să aibă un asemenea comportament”.

Europa Liberă: Cum să-i identificăm, să-i prindem de mână?

Vasili Chirtoca: „Cum să-i prindem de mână... Păi, au fost cazuri când erau prinși de mână”.

Europa Liberă: Destul de rar!

Vasili Chirtoca: „Pe unii, alții, într-adevăr au fost perchiziții în primărie, însă apoi, nu știu de ce, oamenii erau eliberați... Ce trebuie să facem pentru aceasta? Mai întâi, cred, trebuie

să schimbăm sistemul. Trebuie să vină un primar general care se va descurca bine în activitatea primăriei, va forma o strategie corectă și o va propune Consiliului. Numărul angajaților trebuie micșorat, mărind salariul în același timp. Dacă vor veni asemenea propuneri, noi le vom susține.

În plus, din punctul nostru de vedere, funcționarii, oamenii care lucrează pentru stat, trebuie neapărat să aibă anumite facilități. Nu putem să le oferim salarii de trei - cinci mii de euro, ceea ce le-ar asigura un trai decent și i-ar face mai rezistenți în fața corupției. Înseamnă că trebuie să creăm pentru ei anumite facilități, pentru că ei exercită cel mai important lucru – conduc statul! Este cel mai greu lucru, iar noi nu acordăm acestui aspect destulă atenție. Noi nu am avut pondere în acest Consiliu municipal pentru a pune pe rol asemenea probleme, deși am realizat câteva proiecte”.

Europa Liberă: Dar și Nicolae Timofti considera că salariile judecătorilor trebuie ridicate ca magistrații să nu fie ispitiți de a lua mită. Însă nu s-au schimbat prea mult lucrurile...

Vasili Chirtoca: „Pentru a rezolva cardinal această problemă, în plus la tot ce spuneam, trebuie să creștem o elită! Și aceasta trebuie să facă, în primul rând, elita actuală. Ea trebuie să dețină puterea.

În al doilea rând: trebuie să creăm sistemul de educare a acestor oameni. Trebuie să-i găsim, poate chiar să-i descoperim de când sunt tineri. Trebuie să fie băieți și fete cu autoritate, cu un simț acut al dreptății, cu abilitatea de a compătimi, de a fi empatici. Pentru că, atunci când îi întreb pe unii politicieni, care este calitatea principală a unui om din domeniu, ei cad pe gânduri și spun: trebuie să fie un profesionist, să își cunoască bine domeniul, să fie jurist, economist. Iar eu afirm că: nu! Calitatea principală a unui politician este să-și iubească țara! Iar în al doilea rând – să iubească oamenii și să poată să-i compătimească”.

Europa Liberă: Și nu doar cercul apropiat…

Vasili Chirtoca: „Da, dacă politicianul nu are aceste calități, fiind, totodată, un profesionist, vedem cu toții ce se întâmplă! Până nu demult, băieți profesioniști au guvernat țara noastră, însă de țară le era în cot, scuzați de expresie. De aici și problemele pe care le avem... Procesul este unul de durată, însă trebuie să-l începem. Vreau să spun că și în occident este corupție. Pur și simplu, proporțiile acolo sunt altele”.

Europa Liberă: Corupție există și acolo...

Vasili Chirtoca: La nivel cotidian! Acolo unde autoritățile au

de a face cu oameni simpli, situația este cât de cât mai bună decât la noi. De aceasta trebuie să ne ocupăm. Însă vreau să vă spun că acordăm corupției prea multă atenție, și este corect, dar este foarte important să acordăm atenție și altor aspecte ale vieții sociale. Rezolvând acestea, vom putea mai bine să luptăm împotriva corupției.

Europa Liberă: Ultima mea întrebare, una foarte concretă – cum poate fi soluționată problema Stadionului republican? Din declarațiile prim-ministrului am aflat că mai mult de 30% din teritoriu deja nu mai apaține statului. Dacă SUA vor prelua acest teritoriu, ei vor trebui să negocieze cu anumite persoane particulare. Cum trebuie să se procedeze, pornind de la filozofia atitudinii față de cetățeni, pe care o împărtășiți? Până acum a fost o decizie ferită de ochii lumii, dar cum să se procedeze acum, când americanilor li s-a dat speranță, totodată existând și cetățeni care sunt împotrivă?

Vasili Chirtoca: „Știți, în ultimii ani, SUA este un aliat al țării noastre. În măsura înțelegerii problemelor noastre, care nu întotdeauna coincid cu problemele obiective, ei încercau să ne ajute. De aceea, Statele Unite sunt, desigur, un aliat

prietenos, și nu trebuie să procedăm cu el astfel. Pe de altă parte, în calitate de cetățean și consilier municipal, sunt, desigur, împotriva faptului ca în acest loc să se afle ambasada vreunui stat. Este centrul orașului. Nu știu, dar cred că și conform normelor americane o ambasadă nu poate fi amplasată într-un loc înconjurat din patru părți de traficul rutier. Este, pur și simplu, o problemă de securitate”.

Europa Liberă: Străzile pot fi închise…

Vasili Chirtoca: „La asta mă gândesc și eu. Acolo, pur și simplu, nimic nu poate fi închis. În plus, nimeni nu zice că Consiliul municipal poate să nu voteze aceasta, deoarece fără Consiliul municipal nu poți construi acolo nimic. Nu

contează cui aparține terenul. Categoria terenului trebuie schimbată. Pentru aceasta este nevoie de 26 de voturi ale consilierilor. Cred că va fi foarte dificil de realizat acest lucru. În plus, într-adevăr, poate nu 30%, însă acolo sunt 11 proprietari cu care, la fel, trebuie de negociat. În principiu, ei pot să o facă, dar aceste terenuri le poate cumpăra și statul sau orașul. Trebuie nu atât să ne ocupăm de stadion, cât să căutăm o altă variantă pentru statul american”.