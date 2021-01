​​​​​​​Victor Chirilă: „UE are instrumente de a ne ajuta, mingea este în ograda politicienilor de la Chișinău”

Aflată la Bruxelles, președinta Maia Sandu a primit asigurări din partea șefului diplomației europene, Josep Borrell, și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că UE își va menține și întări toate angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere semnat cu R. Moldova. Între altele, diplomații europeni au precizat că vor oferi sprijin și în procesul de reforme, inclusiv în sistemul judiciar și în lupta împotriva corupției, dar și în lupta cu COVID-19 și redresarea post-pandemie. Ce soluții are la îndemână președinta Maia Sandu pentru ca asistența promisă în capitala UE să nu se „piardă” acasă, pentru că va trebui să fie gestionată de un parlament neprietenos și un guvern instabil? Diana Răileanu a stat de vorbă cu directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă.

Victor Chirilă: „Lista întrevederilor este impunătoare, acest lucru demonstrează că la Bruxelles există o deschidere foarte mare pentru țara noastră. Este o dorință de a ajuta țara noastră și, în particular, pe dna Maia Sandu, care reprezintă o agendă destul de reformatoare.

Este un mesaj adresat societății întregi, dar și clasei politice de la Chișinău, în special acelei clase politice care este atașată ideii de integrare europeană și este decisă sau, cel puțin, se declară decisă să implementeze acele reforme agreate cu Uniunea Europeană în cadrul agendei de integrare europeană și Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Președinta Sandu s-a întâlnit la Bruxelles cu procurora-șefă a Parchetului European, Laura Codruța Kövesi. Maia Sandu spune că ar vrea să colaboreze cu această instituție europeană pentru a impulsiona reformele din sistemul justiției. Din punctul Dvs. de vedere, cum poate ajuta, la modul practic, Parchetul European Republica Moldova în reformarea justiției?

Victor Chirilă: „În primul rând, Parchetul European, pe care dna Kövesi îl reprezintă și îl conduce, este o instituție tânără, și-a început activitatea abia în toamna anului trecut. Deci, deocamdată, nu cred că sunt definite bine procedurile de cooperare cu actorii terți din afara Uniunii Europene. Totuși, jurisdicția Parchetului European este Uniunea Europeană, și nu toate statele membre ale Uniunii Europene, până în prezent doar 22 de state au semnat acest acord de creare a acestui Parchet European. Deci, Parchetul European presupune combaterea unor fraude financiare, bancare din cadrul Uniunii Europene, a unor crime transfrontaliere care își au originea în afara Uniunii Europene sau au legături cu țările din afara Uniunii Europene, dar trebuie să înțelegem că Parchetul European nu va combate corupția în Republica Moldova. Parchetul European poate asista procuratura din Republica Moldova în investigarea unor anumite cazuri, poate exista o cooperare în acest sens, poate furniza anumite informații, dacă există un acord, dar, deocamdată, un acord nu există.

Probabil că în viitorul apropiat se va lucra la un astfel de acord, nu doar cu Republica Moldova, dar și cu celelalte state din cadrul Parteneriatului Estic, și nu doar. Pentru a avea o cooperare cu Parchetul European este nevoie de un acord așa cum există acorduri, de exemplu, între Republica Moldova și EUROJUST, care la fel are misiunea de a combate terorismul, crimele cibernetice, de asemenea, spălarea de bani etc., etc., inclusiv crima organizată din transfrontaliere. De asemenea, Republica Moldova are acord de cooperare, mai bine zis, Serviciul Vamal și Centrul Anticorupție au acorduri de cooperare cu OLAF (Oficiul European Antifraudă), o instituție europeană care are misiunea de a combate delapidările financiare, care vizează bugetul Uniunii Europene. Deci, pentru a exista o cooperare cu noua instituție, Parchetul European reprezentat de dna Kövesi, va trebui să existe un acord de cooperare cu țara noastră, dar altă idee care trebuie reținută de noi este că, pentru a avea o colaborare eficientă cu acest parchet, este nevoie de o procuratură reformată, independentă, funcțională, angajată să combată corupția și crimele în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și Dvs., dle Chirilă, sunteți optimist în ceea ce privește reformarea pe intern a procuraturii din Republica Moldova?

Victor Chirilă: „Totul depinde de viitoarele alegeri. Este nevoie, așa cum au menționat și experți în domeniul reformei justiției, de crearea unei noi atmosfere, care să creeze spațiul necesar pentru reforme în astfel de instituții sau o presiune pozitivă asupra acestor instituții din sistemul de justiție, ca să se înceapă reformele din interiorul lor. Și cred că un astfel de spațiu ar putea apărea doar în urma unor alegeri anticipate, care să aducă o clasă politică și o guvernare care într-adevăr să se angajeze pe calea reformelor, să ajungă la o înțelegere că dacă continuă lucrurile așa cum au continuat până acum, atunci Republica Moldova pur și simplu își va pierde credibilitatea, în primul rând, în fața cetățenilor, dar și în fața partenerilor noștri din exterior.”

Europa Liberă: Și nu doar experții vorbesc despre alegeri parlamentare anticipate, și dna Sandu a ținut să precizeze că realizarea reformelor nu va fi posibilă decât „după alegerile parlamentare anticipate și crearea unui guvern funcțional”. Din punctul Dvs. de vedere, există înțelegere la Bruxelles și în alte capitale europene despre ping-pongul politic de la Chișinău?

Victor Chirilă: „Bruxellesul înțelege foarte bine și celelalte capitale europene înțeleg foarte bine ce se întâmplă la Chișinău, dar nimic nu pot să facă. Bine, ele pot să-și exprime o anumită nedumerire, să vină cu anumite apeluri la rațiune în discuțiile cu politicienii de la Chișinău, să-i încurajeze să găsească anumite compromisuri, dar, până la urmă, lucrurile trebuie rezolvate de politicienii noștri și de societatea din Republica Moldova și de la Chișinău.

Uniunea Europeană nu va interveni în dezbaterile politice de la Chișinău și nu va media...

Uniunea Europeană și-a declarat disponibilitatea de a ne ajuta, și-a declarat deschiderea pentru a ne susține pe calea integrării europene, pe calea integrării economice și asocierii politice și are instrumentele necesare pentru a ne ajuta în acest sens. Mă refer și la Acordul de Liber Schimb aprofundat și cuprinzător și, de asemenea, alte acorduri, cum ar fi liberalizarea regimului de vize și Acordul de Asociere, plus Memorandumul de asistență macrofinanciară. Deci, Uniunea Europeană are aceste instrumente de a ne ajuta, mingea este în ograda politicienilor de la Chișinău, să profite de aceste instrumente și de această disponibilitate din partea Uniunii Europene.

Uniunea Europeană nu va interveni în dezbaterile politice de la Chișinău și nu va media. În trecut, noi știm foarte bine, anumite capitale ale statelor membre s-au decepționat și nu cred că cineva mai are dorința să facă acest lucru. Uniunea Europeană, capitalele europene așteaptă maturitate de la politicienii de la Chișinău. Sper că în următoarele luni această maturitate să apară la o anumită parte a clasei politice de la Chișinău.”

Europa Liberă: Într-un recent interviu cu Europa liberă, șeful Comisiei parlamentare pentru controlul banilor publici, dl Igor Munteanu, atrăgea atenția că în anul 2020 au intrat mai puține granturi, deci de 15 ori mai puține decât în anul 2014. Din acest punct de vedere, ce soluții are la îndemână dna președintă pentru ca sprijinul promis la Bruxelles să nu se „piardă” acasă, unde are un parlament neprietenos față de Domnia Sa și un guvern instabil?

Victor Chirilă: „În primul rând, dacă vorbim despre pandemie, cu siguranța Uniunea Europeană ne va ajuta necondiționat, în sensul ca să avem acces la vaccinuri, să vaccinăm populația. Din acest punct de vedere, nu cred că vor exista condiționalități politice sau de reforme. Dacă vorbim despre ajutorul acordat micilor întreprinderi sau fermierilor, cred că și aici deja, de exemplu, România și Uniunea Europeană au anumite instrumente pentru a acorda această asistență prin canale directe sau, dacă vorbim despre societatea civilă, la fel sunt alte canale care nu neapărat trec prin Guvernul de la Chișinău pentru a acorda asistență. Deci sunt anumite instrumente deja puse la punct, care îi vor permite Uniunii Europene să mențină un anumit nivel de asistență pentru oameni, pentru localitățile rurale, pentru regiuni, ca oamenii să simtă.

Dar dacă vorbim despre asistența macrofinanciară acordată guvernului, care s-a angajat să implementeze anumite reforme și pe care, din păcate, în ultimii ani nu le-a implementat, atunci, sigur, a doua tranșă de 50 de milioane de euro din cadrul asistenței macrofinanciare de 100 de milioane, care a fost acordată anul trecut de Uniunea Europeană țării noastre, pentru această a doua tranșă Republica Moldova va trebui să implementeze anumite condiții stipulate în memorandumul de acordare a acestei asistențe și semnat anul trecut de către Guvernul Chicu. Deci, dacă nu vor fi îndeplinite aceste condiții, nu va veni această asistență macrofinanciară, nu va fi și deschiderea politică pe care dna Maia Sandu, iată, a reușit s-o obțină din partea Uniunii Europene.

Să nu uităm de legile aprobate pe ultima sută de metri de către parlament și parafate de către Dodon...

Este nevoie de un guvern funcțional și de un angajament clar de a implementa aceste acorduri, plus să nu uităm de legile aprobate pe ultima sută de metri de către parlament și parafate de către Dodon. Aceste legi, fie că vorbim despre ANI, fie că vorbim despre reforma pensiilor, fie că vorbim despre buget, legi care au fost aprobate fără a respecta procedurile legale, legi care încalcă angajamentele noastre cu Uniunea Europeană, cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială, toate aceste legi dacă nu vor fi anulate, nu va fi deschiderea necesară din partea Uniunii Europene, indiferent cât de mult Uniunea Europeană ar dori să ne ajute. Există niște înțelegeri, există acorduri și dacă aceste acorduri și înțelegeri nu se respectă, sigur că Uniunea Europeană nu va putea face mai mult decât face Chișinăul.”

Europa Liberă: Dle Chirilă, despre Republica Moldova s-a vorbit mai mult timp că ar fi într-o așa-numită izolare politică internațională. Credeți că s-a schimbat această percepție după vizită de la Bruxelles, precedată de cea de săptămâna trecută de la Kiev?

Este nevoie și de susținerea clasei politice de la Chișinău pentru această agendă a dnei Sandu...

Victor Chirilă: „Este o vizită importantă a dnei Sandu. Dna Sandu face ce poate și cred că face destul de mult pentru a deschide porțile la Bruxelles pentru țara noastră și pentru a recâștiga încrederea Uniunii Europene în angajamentele luate de țara noastră și capacitatea de a implementa acele angajamente, dar este nevoie și de susținerea clasei politice de la Chișinău pentru această agendă a dnei Sandu. Este nevoie și de un guvern funcțional, este nevoie și de un parlament care să colaboreze cu guvernul și cu dna Maia Sandu.

Deciziile în curând vor aparține societății. Dacă societatea dorește să iasă din această mizerie în care ne aflăm acum, dacă societatea dorește să pornească carul din loc, dacă societatea dorește să beneficieze de susținerea deplină a Uniunii Europene - și politică, și financiară, și tehnică -, atunci sigur că este nevoie să se gândească foarte bine ce vrea și cine ar putea s-o reprezinte în viitorul parlament. Populiștii nu au nicio șansă să recâștige încrederea Uniunii Europene și să scoată Republica Moldova din impasul în care se află în prezent.”