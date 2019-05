Victor Ponta: „Dacă aș avea mâine ocazia să votez pentru Unire, aș vota”

Victor Ponta, fost premier al României și lider al partidului Pro România (partidul pentru care candidează și fostul premier moldovean Iurie Leancă), într-un interviu cu Europa Liberă în ajunul alegerilor europarlamentare.



1. Despre familia politică în care Pro România va intra, odată ajuns în Parlamentul European.

Europa Liberă: Unde se va situa Pro România în Parlamentul European? În ce grup?

Victor Ponta: Cu siguranță și sper acest lucru, în Parlamentul European majoritatea va fi formată de cele trei mari familii politice: Partidul Popular European, unde sunt liberalii, noul grup liberal, cu președintele Macron, unde înțeleg că vor merge cei de la USR-PLUS, și social-democrații. La social-democrați, în mod natural, Pro-România, Corina Crețu, Mihai Tudose, Iurie Leancă vor merge în acest grup. Pe de o parte, pesediștii sunt oaia neagră acolo, relații înghețate, au un discurs total împotriva a ceea ce înseamnă social-democrație și cred că este bine pentru România, dincolo de convingerea Corinei Crețu și a mea, să avem reprezentare în toate cele trei grupuri importante, pentru că ele vor lua deciziile importante. Toți de la Pro-România merg într-un singur grup, la social-democrați.

Europa Liberă: Chiar dacă PSD se va opune?

Victor Ponta: PSD nu se poate opune, am avut deja o discuție cu liderul grupului, Udo Bullmann, care mi-a spus: vă așteptăm la noi. Evident că cei de acolo calculează și în funcție de mandate, că așa e politica, e pragmatică. Cu cât mai multe mandate are Pro România, cu atât mai ușoară va fi decizia socialiștilor să scape de PSD. Acum ei spun: voi luați trei, PSD ia opt, știți, pierdem cinci mandate. Dacă noi reușim să luăm patru și PSD șapte și dacă din cei șapte de pe lista PSD unul, doi nu merg cu Dragnea spre suveraniști, anti-europeni, atunci e mai ușor și calculul politic. Orice vot și orice mandat în plus pentru Pro-România, ne ajută să scoatem pe PSD de acolo.

​Europa Liberă: Excludeți prezența grupului Pro România în grupul președintelui francez?

Victor Ponta: Nu o exclud, dacă social-democrații, dincolo de gesturile pe care le-au făcut, hai că înghețăm relațiile cu PSD-ul, dacă îl iau din nou în brațe pe Dragnea, există și această variantă a doua.

Europa Liberă: Nu este o problemă ideologică pentru Pro România să intre în acest grup?

Guvernarea unei țări înseamnă în primul rând măsuri liberale de sprijinire a economiei private...

​Victor Ponta: Toată lumea și cei care m-au criticat și nu m-au votat și m-au făcut în toate felurile au spus un singur lucru: măsurile pe care le-am luat ca prim-ministru au fost cele mai liberale măsuri luate de un Guvern din România, cu Codul Fiscal, cu reducerea TVA. Guvernarea unei țări înseamnă în primul rând măsuri liberale de sprijinire a economiei private, că dacă economia privată merge bine, atunci poți să iei taxe și impozite și să faci măsuri sociale, să împarți sărăcia e un gen de socialism în care nu m-am regăsit niciodată.

2. Despre relația cu R. Moldova.

Europa Liberă: Cum vedeți unirea cu Republica Moldova?

Victor Ponta: Eu am spus mereu că România nu este Uniunea Sovietică, nu o să ocupe Republica Moldova niciodată cu armata. În schimb, am spus întotdeauna că eu dacă aș avea mâine ocazia să votez pentru Unire aș vota „da”. Important e să vrea ambele părți. Nu trebuie să vrea doar România, nu doar românii de aici, ci și românii de pe partea cealaltă.

​Europa Liberă: Iurie Leancă a venit cu un plan, sunteți de acord cu el?

Victor Ponta: Iurie Leancă a fost întotdeauna un unionist care mai mult decât că s-a declarat unionist, alături de mine și cu sprijinul meu, a legat niște lucruri: gazoductul, ca să nu mai depinzi de Rusia cu gazul, microbuze pentru școli, grădinițe, SMURD-ul, au românii pe partea asta, să aibă și pe partea cealaltă. În 2014, când ambii eram prim-miniştrii, România era mult în fața Rusiei când erau întrebați cetățenii Republicii Moldova. Eu cred într-o integrare economică, ca și instituții, culturală, de toate tipurile, după care, la un moment dat, dar doar cu un vot al oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului să facem și Unirea politică.

Europa Liberă: Se poate aloca resurse din bugetul României pentru Republica Moldova?

Sunt sute de milioane de euro pe care nu din cauza Guvernului de la Chișinău, ci din cauza Guvernului de la București nu le folosim...

​Victor Ponta: Da, bineînțeles. Am alocat. Iurie Leancă a fost lângă mine când într-o singură ședință de guvern am alocat pentru grădinițele din Republica Moldova 20 de milioane de euro, pentru grădinițele din România am alocat o sută de milioane, și am spus 20 putem să dăm pentru cei din Moldova. Pentru gazoducte, în România am dat atâția bani, putem să dăm și pentru Moldova. Avem fonduri europene pentru programele transfrontaliere, mi-a spus Corina Crețu foarte clar, sunt sute de milioane de euro pe care nu din cauza Guvernului de la Chișinău, ci din cauza Guvernului de la București nu le folosim. E o mare prostie.

Europa Liberă: În cât timp credeți că populația din Republica Moldova va ajunge la un nivel de încredere în privința Unirii?

Victor Ponta: În 2014, erau, de atunci au fost dezamăgiți. Dacă vă uitați, în ultimii doi ani, nimeni din România, nici președinte, nici prim-ministrul, nici alți politicieni, nimeni nu a fost interesat. Doar chestii, declarații, așa demagogice. Dacă nu faci lucruri concrete pentru cetățenii din Republica Moldova, nu ai cum să îi atragi de partea ta. Așa cum și europenii au zis, domnule, sunteți în Europa, atunci vă sprijinim cu fonduri europene.

